«Бременские музыканты», «Джентльмен в Москве» и «Три мушкетера: Миледи»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Джентльмен в Москве» / A Gentleman in Moscow, премьер (Paramount+) (18+)

Мини-сериал с Юэном Макгрегором, отрастившим для роли усы, как у Теда Лассо. Это экранизация одноименного бестселлера Амора Тоулза. После революции 1917 года граф Александр Ростов возвращается в Россию из Парижа. Он избегает казни, но заперт под домашним арестом в гостинице «Метрополь». В стенах отеля, из которого нельзя выходить, Ростов пытается начать новую жизнь.

Шоураннером сериала стал Бен Вэнстоун («О всех созданиях — больших и малых»), режиссерами — Сэм Миллер («Я могу уничтожить тебя») и Сара О’Горман («Ведьмак»).

С 29 марта, Showtime, Paramount+