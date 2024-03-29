«Бременские музыканты», «Джентльмен в Москве» и «Три мушкетера: Миледи»: Что смотреть дома на этой неделе

Цифровой релиз мюзикла «Бременские музыканты» с Тихоном Жизневским и Валентиной Ляпиной, экранизация романа «Джентльмен в Москве» с Юэном Макгрегором, вторая часть новой версии «Трех мушкетеров» с Касселем, Гаррелем и Евой Грин, а также спортивная драма о футболе для бездомных «Прекрасная игра» и сиквел мелодрамы «Чудо» с Хелен Миррен в касте — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Бременские музыканты» (6+)
Художественный мюзикл по мотивам советского мультипликационного цикла, явно вдохновленный бокс-офисом «Чебурашки», поставил Алексей Нужный («Огонь»). В современной версии Трубадура играет звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский, Принцессу — Валентина Ляпина, Пса — Роман Курцын, Кошку — Ирина Горбачева, Осла — Дмитрий Дюжев, Петуха — Аскар Нигамедзянов, Короля — Сергей Бурунов, Сыщика — Константин Хабенский.
С 26 марта, Okko
Сериал «Беспринципные», 4 сезон («Кинопоиск») (18+)
Продолжение комедии Романа Прыгунова по мотивам рассказов Александра Цыпкина. (Релиз перенесли на эту неделю из-за трагедии в «Крокусе».) В четвертом сезоне Славик (Павел Деревянко) после развода с Людой найдет новую любовь (Анна Слю), генерал Хадяков (Николай Фоменко) будет наслаждаться второй молодостью, Валя (Кристина Бабушкина) — строить карьеру певицы с продюсером (Максим Лагашкин). Паша (Павел Табаков) и Юля (Аглая Тарасова) продолжат искать легкие деньги, а Рома (Юрий Колокольников) и Вера (Надежда Михалкова) — воспитывать ребенка. Также в новом сезоне снялись Милош Бикович, Ксения Утехина, Ирина Пегова, Александр Балуев и Матвей Лыков.
С 28 марта, «Кинопоиск»
Сериал «Джентльмен в Москве» / A Gentleman in Moscow, премьер (Paramount+) (18+)
Мини-сериал с Юэном Макгрегором, отрастившим для роли усы, как у Теда Лассо. Это экранизация одноименного бестселлера Амора Тоулза. После революции 1917 года граф Александр Ростов возвращается в Россию из Парижа. Он избегает казни, но заперт под домашним арестом в гостинице «Метрополь». В стенах отеля, из которого нельзя выходить, Ростов пытается начать новую жизнь.
Шоураннером сериала стал Бен Вэнстоун («О всех созданиях — больших и малых»), режиссерами — Сэм Миллер («Я могу уничтожить тебя») и Сара О’Горман («Ведьмак»).
С 29 марта, Showtime, Paramount+
Фильм «Стив! (Мартин): Документальный фильм в 2-х частях» / Steve! (Martin) a Documentary in 2 Pieces (18+)
Документальную ленту о комике Стиве Мартине снял профессионал портретных фильмов Морган Невилл, уже рассказывавший о вехах биографий Джони Кэша, Марка Ронсона, Энтони Бурдена и Фреда Роджерса. В ней скрупулезно прослеживается весь пути к успеху: от первых шагов в стендапе и ролей в «Розовой пантере», «Отце невесты» и «Отпетых мошенниках» до ставшего сенсацией недавнего сериала «Убийства в одном здании».
С 29 марта, Apple TV+
Сериал «Разбойница Нелл» / Renegade Nell, премьера (Disney+) (18+)
Приключенческое фэнтези с фирменным британским юмором, а также с Луизой Харланд из «Девчонок Дерри» и Ником Мохаммедом из «Теда Лассо» в касте. Вдова Нелл Джексон вынуждена стать разбойницей в Англии XVIII века. В чем неожиданно преуспевает. К тому же волшебный дух из легенд наделяет ее способностью побеждать в любом поединке. Среди режиссеров — М. Дж. Делани («Тед Лассо») и Бен Тэйлор («Сексуальное просвещение»), сценарий писала в том числе Салли Уэйнрайт («Джентельмен Джек»).
С 29 марта, Disney+
Фильм «Прекрасная игра» / The Beautiful Game (18+)
Под популяризированном Пеле названием футбола (да, это он звал его «прекрасной игрой») скрывается спортивная драма с Майклом Уордом («Империя света», «Главарь») и Биллом Найи. Команда бездомных, в том числе талантливый нападающий Винни, готовятся под руководством тренера Мэла выступить на чемпионате мира в Риме. (Кстати, мундиаль для людей, оставшихся без крова, действительно существует.) Сняла фильм Теа Шеррок («До встречи с тобой», «Пустая корона») по сценарию Фрэнка Коттрела Бойса («Прощай, Кристофер Робин», «Доктор Кто»).
С 29 марта, Netflix
Сериал «Американская ржавчина» / American Rust, 2 сезон (Prime Video) (18+)
Экранизация одноименного романа Филиппа Майера со звездой «Службы новостей» Джеффом Дэниелсом в главной роли. Напомним, в первом сезоне начальник полиции Дел Харрис в захолустном и депрессивном городе в Пенсильвании из так называемого «ржавого пояса» США расследовал убийство, в котором подозревали сына его возлюбленной. Во втором сезоне проекта продюсера Дэна Футтермана («Охотник на лис», «Капоте») он продолжит раскрывать заговор. Сериал отменили на Showtime, где он изначально выходил, но шоу переместилось на Prime Video.
С 29 марта, Prime Video, «Амедиатека»
Фильм «Три мушкетера: Миледи» / Les Trois Mousquetaires: Milady (18+)
Продолжение новой экранизации романа Александра Дюма, в которой Венсан Кассель играет Атоса, Ева Грин — Миледи, Ромен Дюрис — Арамиса, а Луи Гаррель — короля Людовика. Роль главного из мушкетеров — Д’Артаньян — досталась Франсуа Сивилю («Шагни вперед», «Поменяться местами»). Вторую часть, как и первую, снял режиссер «Эйфеля» Мартин Бурбулон.
С 29 марта, «Кинопоиск», Okko, Kion, Premier
Фильм «Белая птица: Новое чудо» / White Bird (18+)
Сиквел фильма «Чудо» с Джулией Робертс — речь в нем идет о хулигане Джулиане (Орландо Швердт), которого исключают из школы за травлю необычного одноклассника. К нему приезжает бабушка из Франции (Хелен Миррен) и рассказывает историю про то, как доброта и любовь способны исцелять. Так, много лет назад в оккупированной нацистами стране ей помог выжить мальчик, над которым издевались все одноклассники. В касте картины также Джиллиан Андерсон.
Уже вышел, «Иви», «Кинпоиоск», Kion, Wink
Фильм «Май, декабрь» / May December (18+)
В английском языке идиома «May December» означает отношения между партнерами с огромной разницей в возрасте. В драме Тодда Хейнса («Кэрол», «Вдали от рая») как раз препарируются такие, а еще — индустрия экранизаций реальных историй. Актриса Элизабет Берри (Натали Портман), чтобы лучше вжиться в роль, знакомится со своим прототипом — кроткой Грэйс (Джулиана Мур). 20 лет назад она, будучи совершеннолетней, начала встречаться со своим коллегой по зоомагазину — семиклассником Джо (Чарльз Мелтон). Когда их роман открылся, она попала в колонию. А после выхода Грейс на свободу они с Джо поженились и завели детей. Взгляд со стороны открывает, что в этой идиллии все не так безоблачно. Впрочем, как не все просто и с актрисой, копающейся в личной жизни других.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Start
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