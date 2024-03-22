«Мастер и Магарита», «Задача трех тел» и «Беспринципные»: Что смотреть дома на этой неделе

Цифровой релиз новой экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита», детективный сай-фай «Задача трех тел» по книгам Лю Цысиня, четвертый сезон комедии «Беспринципные», а также драмеди «Палм-Рояль» в гламурных декорациях 1960-х и продолжение анимационного хита из 1990-х «Люди Икс» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Наследство», премьера (ТНТ) (16+)
Четверть века назад Виктор (Александр Робак) оставил семью и сбежал от преследователей в Италию. Спустя долгие годы он возвращается к жене (Нонна Гришаева) и детям, которые не слишком рады его внезапному появлению. Тогда блудный отец обещает, что завещает многомиллионное наследство тому, кто будет лучше всех о нем заботиться. В гонку включаются все члены семьи. В касте комедии — Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Владислав Ценев и Алена Бабенко.
С 18 марта, ТНТ, Premier
Сериал «Палм-Рояль» / Palm Royale, премьера (Apple TV+) (18+)
Драмеди Абе Сильвии («Любовники») по мотивам романа Джульет МакДэниел «Мистер и миссис Американский пирог» — «Ярмарка тщеславия» в гламурных декорациях США конца 1960-х. Домохозяйка Максин (Кристен Уиг) мечтает попасть в закрытый загородный клуб Palm Royale. Чтобы стать своей в элитном обществе, она готова на что угодно. В сериале снялись Лесли Бибб, Лора Дерн и Эллисон Дженни.
С 20 марта, Apple TV+
Сериал «Люди Икс ’97» / X-Men '97, премьера (Disney+) (18+)
Основанный на комиксах Marvel мультсериал 1990-х был одним из самых популярных шоу в истории. Новые проект — прямое продолжение оригинала. Он даже начинается ровно с тех событий, на которых тот оборвался.
Команда супергероев вновь спасает мир ото зла после прощания со своим лидером Чарльзом Ксавье. Новым наставником становится Циклоп, и да, Магнето тоже вскоре объявится. Разработкой проекта занимался Бо ДеМайо, работавший над «Ведьмаком».
С 20 марта, Disney+
Сериал «Все ОК», премьера (more.tv, Wink) (16+)
Драмеди про родительство со звездой «Серебряных коньков» Федором Федотовым в главной роли. Он играет практически себя в предлагаемых обстоятельствах — петербургского интеллигента Илью. Тот живет тихой холостяцкой жизнью: работает гидом-переводчиком и созерцает великую красоту музеев города. Но после смерти матери вынужден взять опеку над двумя своими младшими сестрами с непростыми характерами (Анна Осипова и Алиса Руденко). Также в касте — Анна Слю («Краткий курс счастливой жизни», «Подбросы»), Софья Гершевич («Уроки фарси»), Евгения Добровольская и даже певица Алена Апина. Снял проект Андрей Элинсон, режисер «Ивановых-Ивановых».
С 20 марта, Wink
Фильм «Мастер и Маргарита» (18+)
Масштабная экранизация булгаковского текста, в которой Мастера играет Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. Картина-миллардер российского проката стала вторым фильмом режиссера Михаила Локшина, дебютировавшего сказкой с голливудским размахом «Серебряные коньки». В касте картине также Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Тайная жизнь»), Юрий Колокольников, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков и многие другие. Музыку написала Анна Друбич, дочь Татьяны Друбич и Сергея Соловьева. Подробно о фильме, выходящем теперь и в онлайне, мы писали здесь.
С 21 марта, Kion
Сериал «Задача трех тел» / 3 Body Problem, премьера (Netflix) (18+)
Детективный сай-фай основан на романах китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Несколько ученых-физиков кончают жизнь самоубийством. Расследующие дело спецслужбы подозревают, что в их смертях могут быть замешаны инопланетяне.
В касте проекта — Лиам Каннингэм, Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг, Джонатан Прайс, а его сценарием занимались в том числе шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.
С 21 марта, Netflix
Фильм «Конец славы» (18+)
Комедия Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко в главной роли — юмористическая версия «Погребенного заживо» с Райаном Рейнольдсом. Популярный избалованный актер Слава теряет свою известность и контракты, так как все отказываются с ним работать. Чтобы воскресить карьеру, его агент придумывает трюк — сделать вид, что тот умер и даже устроить похороны. А после сообщить всем, что Слава просто впадал в летаргический сон, а после очнулся.
С 22 марта, Start, «Иви», «Кинопоиск», Okko
Сериал «Беспринципные», 4 сезон («Кинопоиск») (18+)
Продолжение комедии Романа Прыгунова по мотивам рассказов Александра Цыпкина. В четвертом сезоне Славик (Павел Деревянко) после развода с Людой найдет новую любовь (Анна Слю), генерал Хадяков (Николай Фоменко) будет наслаждаться второй молодостью, Валя (Кристина Бабушкина) — строить карьеру певицы с продюсером (Максим Лагашкин). Паша (Павел Табаков) и Юля (Аглая Тарасова) продолжат искать легкие деньги, а Рома (Юрий Колокольников) и Вера (Надежда Михалкова) — воспитывать ребенка. Также в новом сезоне снялись Милош Бикович, Ксения Утехина, Ирина Пегова, Александр Балуев и Матвей Лыков.
С 23 марта, «Кинопоиск» (дату релиза перенесли на 28 марта)
Фильм «Большая гонка. Ауди против Лянчи» / Race for Glory: Audi vs. Lancia (16+)
Вслед за «Феррари» с Адамом Драйвером теперь и в онлайне вышла еще одна спортивная драма про гонки и скорость: история противостояния итальянского концерна «Лянчи» и немецкого «Ауди». В картине Стефано Мордини («Невидимый свидетель») снялись Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо и Фолькер Брух.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink
Фильм «Дом у дороги» / Road House (18+)
Ремейк боевика категории «Б» с Патриком Суэйзи, ставшего классико видеосалонов 1990-х. В новой версии снялись Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор (это его дебют в кино). В прошлом боец UFC Далтон (как раз Джилленхол) переживает не самые лучшие времена. Он вынужден устроиться вышибалой в бар «Дом у дороги» бизнесвумен Фрэнки (Джессика Уильямс), которую кошмарит банда Билли (Лукас Гейдж) во главе с его телохранителем Ноксом (Макгрегор). Режиссером ремейка стал Даг Лайман («Идентификация Борна»).
Уже вышел, Prime Video
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