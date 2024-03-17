В Петербурге создадут мультфильм о блокадном Ленинграде

Режиссером и сценаристом мультфильма выступит Мила Ханзина. Художником-постановщиком выступит Анна Мильченко, а генпродюсером — Екатерина Максимова. «Идея создания фильма пришла мне, когда я изучала блокадные дневники, просматривала интервью и общалась с ветеранами и детьми блокады. Я услышала историю о том, как бабушка сказала внучке примету «про хлеб и зеркало», а девочка посмеялась и всё сделала наоборот. А когда началась война, внучка думала, что это из-за неё,— рассказала Мила Ханзина. Именно эта история послужила движком для создания сценария фильма», — цитирует Ханзину MR7.

Режиссер рассказала, что своей работой ей захотелось поговорить с детьми на понятном для них языке. «Я думаю, что наш фильм сможет рассказать о силе Духа маленьких детей, который, по моему мнению, так необходим подрастающему поколению», — рассказала она.

Ранее мы рассказывали о том, что «Союзмультфильм» выпустит полнометражный мультфильм «Формула воды». Картина создана на игровом движке Unreal Engine и выйдет в прокат в этом году.