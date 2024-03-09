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Кино и сериалы

«Союзмультфильм» выпустит полнометражный мультфильм «Формула воды»

Картина создана на игровом движке Unreal Engine и выйдет в прокат в этом году. Действие ленты развернется на постапокалиптической планете, которая практически полностью покрыта океаном.

Nadya So / Shutterstock.com

«Запасы питьевой воды оказываются в руках у местного криминального лидера, а главная героиня бросает ему вызов», — гласит фабула мультфильма. Изначально «Формула воды» должна была стать самым масштабным анимационным проектом, где были задействованы художники кинокомпаний Disney и DreamWorks, "Союзмультфильма" и студии Magic Factory Animation. Но позже в работу над картиной пришлось внести несколько изменений.

«В этом году мы готовимся представить полнометражный фильм, который делаем совместно со студией Magic Factory Animation, «Формула воды». Кроме того, зритель увидит наши партнерские проекты «Сто лет тому вперед«, «Летучий корабль» — здесь «Союзмультфильм» является сопродюсером. В этом случае мы тоже увидим классических героев в новых вселенных», — цитирует ТАСС генерального продюсера кинокомпании Юлия Осетинская.

На днях вышел трейлер продолжения мультфильма от Disney «Головоломка». В видео зрителям представили новых персонажей анимационного хита.

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