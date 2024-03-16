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Кино и сериалы

Новый сезон «Черного зеркала» выйдет в 2025 году

Netflix выпустит новые серии культового сериала уже в следующем году. Всего зрителям будет доступно шесть серий. О продолжении стриминг объявил на конференции Next on Netflix, где презентуются будущие проекты.

Rokas Tenys / Shutterstock.com

В числе новых эпизодов седьмого сезона будет  продолжение «USS Каллистер», отсылки на «Звездные войны» из четвертого выпуска. «Роберт Дейли мертв, но для экипажа военного корабля США «Каллистер» проблемы только начинаются», — говорится в анонсе стримингового сервиса.

Этот эпизод является продолжением первого эпизода четвертого сезона, в котором рассказывается о Дейли, которого сыграл Джесси Племонс, программист-затворник, который стал соучредителем популярной массовой многопользовательской онлайн-игры. Разочарованный Дейли имитирует  в игре космическое приключение, похожее на «Звездный путь» , используя ДНК своих коллег для создания их цифровых клонов и возглавляя их в качестве капитана космического корабля «USS Каллистер». Но недавно нанятая Нанетт Коул, которую играет Кристин Милиоти, в конечном итоге побуждает других членов экипажа восстать против своего капитана.

В ожидании новых серий предлагаем вам ознакомится с нашей подборкой новинок российских стримингов и ТВ.
 

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