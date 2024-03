«Феррари», «Яблоки никогда не падают» и Тейлор Свифт: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Девушки в автобусе» / The Girls on the Bus, премьера (HBO) (18+)

Комедийная мелодрама основана на художественном бестселлере репортера Эми Чозик, которая сама освещала праймериз и предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. По сюжету сериала четыре журналистки с разными характерами и темпераментами ездят по городам США на автобусе вместе с кандидатом в президенты и рассказывают читателям, как проходят встречи с избирателями. А в перерывах — пытаются устроить свою личную жизнь. Шоураннер проекта, помимо Чозик, Джули Плек («Наследие», «Академия вампиров»), а среди постановщиков — режиссеры «Ты» Маркос Сига и Марта Каннингэм.

C 14 марта, Max