«Феррари», «Яблоки никогда не падают» и Тейлор Свифт: Что смотреть дома на этой неделе

Байопик автоконструктора Энцо Феррари с Адамом Драйвером, киноверсия шоу Тейлор Свифт, детективная драма с Аннет Бенинг «Яблоки никогда не падают» по роману автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти, а также ромком «Природа любви» и мелодрама с Марией Мацель и Викторией Исаковой «Детка» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Курьеры», премьера (Kion) (12+)
Комедия про сепарацию с Владиславом Тироном из «Триггера», «Фандорин. Азазель» и «Детективного синдрома». 20-летний Гоша мечтает стать режиссером. Его обеспеченные родители вполне могут оплатить обучение, но не хотят. Тогда он заключает с мамой пари: если он сможет прожить три месяца без семейных денег, она не станет ему мешать в кинокарьере. Гоша устраивается работать курьером и постоянно попадает в самые нелепые ситуации.
С 11 марта, Kion
Сериал «13 карт», премьера (Okko) (12+)
Спин-офф комикса «Земля королей», ставшего самым продаваемым в России в 2021 году. Это история про подростка Федора, который чтобы не мыть посуду и заниматься другими домашними делами создает восемь клонов себя. Новые серии анимационного ситкома будут выходить каждый месяц 13 числа.
С 13 марта, Okko
Фильм «Феррари» / Ferrari (18+)
Первый за восемь лет фильм Майкла Манна («Схватка»). (При этом снять эту историю он мечтал более двух десятилетий.) Роль автоконструктора Энцо Феррари переходила от Кристиана Бейла к Хью Джекману, но в итоге протагониста сыграл Адам Драйвер. Его герой переживает из-за смерти старшего сына и соглашается принять участие в гонке на выносливость Mille Miglia. В касте также Пенелопа Крус и Шейлин Вудли. Подробнее о картине мы рассказывали здесь.
С 13 марта, Kion, Okko, Wink
Сериал «Девушки в автобусе» / The Girls on the Bus, премьера (HBO) (18+)
Комедийная мелодрама основана на художественном бестселлере репортера Эми Чозик, которая сама освещала праймериз и предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. По сюжету сериала четыре журналистки с разными характерами и темпераментами ездят по городам США на автобусе вместе с кандидатом в президенты и рассказывают читателям, как проходят встречи с избирателями. А в перерывах — пытаются устроить свою личную жизнь. Шоураннер проекта, помимо Чозик, Джули Плек («Наследие», «Академия вампиров»), а среди постановщиков — режиссеры «Ты» Маркос Сига и Марта Каннингэм.
C 14 марта, Max
Сериал «Яблоки никогда не падают» / Apples Never Fall, премьера (Peacock) (18+)
Детективная драма основана на одноименном романе автора «Большой маленькой лжи» и «Девяти совсем незнакомых людей» Лианы Мориарти. Тренеры по теннису Джой (Аннетт Бенинг) и Стэн (Сэм Нил) готовятся уйти на тихую пенсию. Но внезапно она исчезает, а четверо их взрослых детей выясняют, что совсем ничего не знали о браке родителей, казавшемся идеальным. Шоураннером «Яблок» выступила Мелани Марнич («ОА», «Убийство на краю света»).
С 14 марта, Peacock
Фильм «Природа любви» / Simple comme Sylvain (18+)
Ромком Моньи Шакри, музы Ксавье Долана, участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Это балансирующая между социальной сатирой и эротизмом история отношения Софии и Сильвена. Она — интеллектуалка, цитирующая Платона, он — разнорабочий, делающий у нее ремонт, но между ними вспыхивают чувства.
С 14 марта, «Иви», «Кинопоиск», Kion, Okko, Premier
Сериал «Непобедимый» / Invincible, 2 половина 2 сезона (Amazon Prime) (18+)
Жестокий супергеройский мультфильм от создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана, роли в котором озвучили Стивен Ян и Дж. К. Симмонс. Тинейджер Марк узнает, что его отец Нолан на самом деле пришелец-захватчик. Ему приходится включиться в межгалактическую борьбу за Землю и сражаться с собственным родителем. Во втором сезоне, выход которого разбили на две части, Нолан возвращается после изгнания. Проект уже продлен на третий сезон.
С 14 марта, Prime Video
Фильм-концерт «Тейлор Свифт: The Eras Tour» / Taylor Swift: The Eras Tour (16+)
Для всех, кто не смог лично обмениваться браслетиками дружбы на лайвах Тейлор Свифт в туре The Eras, поп-икона заказала киноверсию своего почти трехчасового концерта. Шоу снял Сэм Ренч, работавший с Blur, BTS, Дженнифер Лопес, Билли Айлиш и над ТВ-проектом American Idol. Фильм выходил в мировой прокат (в России — в неофициальный), но в варианте для Disney+ обещают еще больше песен.
С 14 марта, Disney+
Сериал «Жареная курица» / Dalkgangjeong, премьера (Netflix) (18+)
Корейская комедия с абсурдистским юмором. Чо Мин-ах (Ким Ю-джон) превращается в жареную курицу, зайдя в странную в будку в мастерской отца. Влюбленный в девушку парень (Ан Джэ-хон) и ее папа (Рю Сын-нен) вместе пытаются вернуть ей человеческий облик.
С 15 марта, Netflix
Сериал «Охота за убийцей» / Manhunt, премьера (Apple TV+) (18+)
Исторический триллер с Энтони Бойломи и Хеймишем Линклейтером про убийство Авраама Линкольна. 14 апреля 1856 года в президента США прямо в театре выстрелил популярный актер Джон Уилкс Бут. Начинаются отчаянные поиски преступника, успевшего сбежать. Шоураннером сериала стала Моника Белецки («Фарго»).
С 15 марта, Apple TV+
Фильм «Детка» (18+)
Снятая на «Ленфильме» мелодрама с Марией Мацель («ЮЗЗЗ», «Черное облако») и Викторией Исаковой — дебют в кино для постановщицы Ирины Бас. 17-летнюю Машу мама оставила еще в детстве. Чтобы выяснить все о своей матери и поговорить с ней, девушка отправляется поступать в театральный вуз в Петербург, где та живет. Изначально картина называлась «Летом асфальт теплый», но к прокату ее решили переименовать.
С 15 марта, Okko, Start, Premier
Сериал «Человек, который упал на Землю» / The Man Who Fell to Earth, премьера (Showtime)
Новинка библиотеки «Амедиатеки» — в мире премьера проекта была почти два года назад. Сериал основан на одноименном романе автора «Хода королевы» и «Цвета денег» Уолтера Тевиса, который уже был экранизирован как полный метр в 1976 году (с Дэвидом Боуи!). В новой версии мать-одиночку Джастин играет Наоми Харрис из «28 дней спустя». Та становится свидетельницей того самого падения на Землю — но не человека, а пришельца, который пытается спасти свою родную планету от гибели (Чиветель Эджиофор из «12 лет рабства»). Режиссерами проекта стали Алекс Куртцман («Мумия», «Звездный путь: Дискавери») и Джосс Эгнью («Молодой Дракула»).
Уже вышел на Showtime, выходит в «Амедиатеке»
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