По игре Watch Dogs снимут сериал

Производством адаптации займется продюсерская компания New Regency Pictures. Режиссером выступит, автор картины «Бегущий по лезвию», француз Матье Тюри.
За сценарий будет отвечать Кристи ЛеБлан. Ранее она работала над «Кислородом» для Netflix. Софи Уайлд, сыгравшая в хите A24 «Два, три, демон, приди!», ведет переговоры об одной из главных ролей в фильме. Об этом сообщает Deadline.
На данный момент детали сюжета не раскрываются. Известно лишь, что действие развернется во вселенной Watch Dogs — в мире вымышленных версий реальных городов, где хакеры-протагонисты борются с коррумпированными компаниями и преступными группировками.
Всего по вселенной Watch Dogs было создано три игры. В них игроку нужно управлять хакером, который пытается бороться против системы, используя свои навыки программирования.
Вчера были названы лауреаты антипремии «Золотая малина». Больше всего статуэток — пять — заработал трэш-хоррор с героем Дисней в главной роли.
Комментарии (0)