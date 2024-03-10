По игре Watch Dogs снимут сериал

За сценарий будет отвечать Кристи ЛеБлан. Ранее она работала над «Кислородом» для Netflix. Софи Уайлд, сыгравшая в хите A24 «Два, три, демон, приди!», ведет переговоры об одной из главных ролей в фильме. Об этом сообщает Deadline.

На данный момент детали сюжета не раскрываются. Известно лишь, что действие развернется во вселенной Watch Dogs — в мире вымышленных версий реальных городов, где хакеры-протагонисты борются с коррумпированными компаниями и преступными группировками.

Всего по вселенной Watch Dogs было создано три игры. В них игроку нужно управлять хакером, который пытается бороться против системы, используя свои навыки программирования.

Вчера были названы лауреаты антипремии «Золотая малина». Больше всего статуэток — пять — заработал трэш-хоррор с героем Дисней в главной роли.