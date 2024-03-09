Безоговорочная победа ленты «Винни-Пух: Кровь и Мед»: жюри антипремии «Золотая малина» назвали худшие фильмы

Слэшер победил в в главной номинации «Худший фильм», его автор Рис Фрейк-Уотерфилд признан худшим режиссером, а кровожадные убийцы Винни-Пух и Пятачок — худшим дуэтом. Картина также получила призы за худший сценарий и как худший приквел, сиквел или ремейк.

Худшим актером признан Джон Войт, сыгравший в фильме «Милосердие», худшей актрисой — Меган Фокс, появившаяся в «Джонни и Клайде». Фокс также получила награду как худшая актриса второго плана за роль в фильме «Неудержимые 4». Ее партнер по комедийному боевику Сильвестр Сталлоне победил в категории «Худший актер второго плана».

Специального приза за очищенную репутацию удостоен руководитель Гильдии актеров США Фрэн Дрешер. Его отметили за «блестящее руководство профсоюзом во время длительной забастовки 2023 года, которая завершилась успешно».

Напомним, что еще авторы хоррора анонсировали продолжение еще до выхода первой части.

На прошлой неделе мы рассказывали о лауреатах премии «Сезар»-2024. В 2024 году триумфатором стала лента Жюстин Трие «Анатомия падения» с иконой берлинской новой волны Сандрой Хюллер.