«Анатомия падения», «Природа любви» и Кристофер Нолан: объявлены лауреаты «Сезар»-2024

Лучшая операторская работа

Давид Кайе, «Королевство зверей»

Лучший оригинальная музыка

Андреа Лазло Де Симоне, Себастьен Пан, «Королевство зверей»

Лучший монтаж

Лорен Сенешаль, «Анатомия падения»

Лучшее художественное оформление

«Три мушкетера: Д’Артаньян»

Лучший дизайн костюмов

«Королевство зверей»

Лучшие визуальные эффекты

«Королевство зверей»

Лучший звук

«Королевство зверей»

Лучший документальный фильм

«Дочери Ольфы», режиссер Каутер Бен Ханья

Почетный «Сезар»

Кристофер Нолан

В этом году почетный «Сезар» за выдающийся вклад в кинематограф получил британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Кристофер Нолан.