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«Анатомия падения», «Природа любви» и Кристофер Нолан: объявлены лауреаты «Сезар»-2024

Фестивальный сезон продолжается — на выходных прошла очередная церемония премии «Сезар». Лауреатов национальной кинопремии Франции выбирают по итогам голосования. В 2024 году триумфатором стала лента Жюстин Трие «Анатомия падения» с иконой берлинской новой волны Сандрой Хюллер. Публикуем полный список победителей 49-ой премии «Сезар».

«Анатомия падения» — художественный фильм французского режиссёра Жюстин Трие
кадр из фильма

«Анатомия падения» — художественный фильм французского режиссёра Жюстин Трие 

Адель Экзаркопулос в драме Жанны Эрри «Я всегда буду помнить ваши лица»
кадр из фильма

Адель Экзаркопулос в драме Жанны Эрри «Я всегда буду помнить ваши лица»

Виржини Эфира и Мельвиль Пупо в «Только ты и я» Валери Донзелли
кадр из фильма

Виржини Эфира и Мельвиль Пупо в «Только ты и я» Валери Донзелли

Лучший фильм

«Анатомия падения»

Лучшая режиссура

Жюстин Трие, «Анатомия падения»

Лучшая актриса

Сандра Хюллер, «Анатомия падения»

Лучший актер

Арье Вортхальтер, «Дело Гольдмана»

Лучшая актриса второго плана

Адель Экзаркопулос, «Я всегда буду помнить ваши лица»

Лучший актер второго плана

Сванн Арло, «Анатомия падения»

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения»

Лучший адаптированный сценарий

«Только ты и я»

Многообещающий актер

Рафаэль Кенар, «Цепной пес»

Многообещающая актриса

Элла Румпф, «Теория простых чисел»

Лучший дебютный фильм

«Цепной пес», режиссер Жан-Батист Дюран

Лучший зарубежный фильм

«Природа любви», режиссер Монья Шокри

Лучший анимационный фильм

«Цыплёнок для Линды!», режиссеры Себастьен Лоденбах, Мария Кьяра Малта

 

«Королевство зверей» Тома Кайе
кадр из фильма

«Королевство зверей» Тома Кайе

«Три мушкетера: Д’Артаньян» Мартена Бурбулона
кадр из фильма

«Три мушкетера: Д’Артаньян» Мартена Бурбулона

Лучшая операторская работа

Давид Кайе, «Королевство зверей»

Лучший оригинальная музыка

Андреа Лазло Де Симоне, Себастьен Пан, «Королевство зверей»

Лучший монтаж

Лорен Сенешаль, «Анатомия падения»

Лучшее художественное оформление 

«Три мушкетера: Д’Артаньян»

Лучший дизайн костюмов

«Королевство зверей»

Лучшие визуальные эффекты

«Королевство зверей»

Лучший звук

«Королевство зверей»

Лучший документальный фильм

«Дочери Ольфы», режиссер Каутер Бен Ханья

Почетный «Сезар»

Кристофер Нолан

В этом году почетный «Сезар» за выдающийся вклад в кинематограф получил британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Кристофер Нолан.

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