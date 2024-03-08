Новые эмоции в трейлере продолжения мультфильма «Головоломка»

Помимо Тревожности, которую можно было увидеть в предыдущих тизерах проекта, новый ролик представил впечатлительную Зависть, необщительную Тоску и очаровательное Смущение. В продолжении мультфильма команда эмоций, отвечающих за действия и самочувствие девочки Райли, пополнится ранее неизвестными игроками. Они определят, какой будет жизнь подростка в старшей школе.

Режиссером продолжения «Головоломки» стала Келси Манн, которая ранее работала над короткометражками Pixar. Сценаристкой фильма выступила Мег ЛеФов, также известная по работе над первой частью и «Хорошим динозавром». Продюсерами проекта стали Пит Доктер и Марк Нильсен. В прокат картина выйдет 14 июня.

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