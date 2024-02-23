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Кино и сериалы

Сериал по вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2026 году

Стриминговый сервис HBO Max планирует выпустить шоу по мотивам книг Джоаны Роулинг уже через несколько лет. Такое заявление сделал президент Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

s_bukley / Shutterstock.com

«Последний фильм [о Гарри Поттере] был снят больше 10 лет назад. <…> Нам не терпится поделиться с поклонниками по всему миру новыми историями», — сказал Заслав. Он выразил надежду, что сериал появится на экранах через два года.

Сообщается, что сериал находится в разработке с 2021 года. Компания Warner Bros. Discovery взяла на себя 10-летний контракт и создаст «достоверную адаптацию» романов с совершенно новым актерским составом. Джоан Роулинг выступит исполнительным продюсером.

В прошлом году исполнитель главной роли в фильмах о мальчике-волшебнике отрицал свое возвращение на роль Гарри Поттера. «Я так не думаю, нет», — сказал он. «Они начинают заново, поэтому было бы немного странно, если бы я заглянул… Я думаю, что Гарри Поттеру всегда было суждено стать похожим на Шерлока Холмса… Есть вероятно, это восьмилетний ребенок, чья жизнь изменится через пару лет».

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