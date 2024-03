«Джентльмены», «Холоп 2» и «Аргайл: Супершпион»: Что смотреть дома на мартовских длинных выходных

Фильм «Клетка ищет птицу» / The Cage is Looking for a Bird (12+)

Картина ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой участвовала в этом году в параллельной секции Берлинале Encounters. Это снятое в ингушском селе художественное видеоэссе о 17-летних чеченках Яхе и Мадине, только вступающих во взрослую жизнь. Диалоги здесь на чеченском языке, впрочем, их немного. Яха — в духе традиций — держит все чувства в себе, лишь изредка срываясь на крик, и то подражая птицам. Все актеры в фильме непрофессиональные, для Мустафаевой это было принципиально: сохранить живость и органику своих героинь.

Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink