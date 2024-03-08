«Джентльмены», «Холоп 2» и «Аргайл: Супершпион»: Что смотреть дома на мартовских длинных выходных

Спин-офф комедийного боевика Гая Ричи «Джентльмены», сиквел «Холопа» с Аглаей Тарасовой, драма «Неверные» с Оксаной Акиньшиной, пародийный проект Мэттью Вона «Аргайл: Супершпион» и комедия Питера Фаррелла про воображаемого друга «Рики Стэники» — рассказываем про главные фильмы и сериалы, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ на длинных мартовских выходных.
Фильм «Идеальные дни» / Perfect Days (18+)
Грустная медитативная картина Вима Вендерса о том, что в рутинных мелочах кроется не только дьявольское, но и божественное. Изначально немецкий режиссер должен быть снимать документальную ленту про удачный редизайн известными архитекторами туалетов в Японии, но так увлекся, что сочинил историю художественную про lavatory и lovestory. В Каннах «Идеальные дни» получил приз за лучшую мужскую роль, а еще претендуют на «Оскар» среди фильмов на иностранном языке.
Хираяма (Кодзи Якусе) каждый день совершает один и тот же набор действий. Просыпается на рассвете, поливает саженцы кленов, садится в фургон под кассетные треки Лу Рида и Патти Смит и отправляется на работу — начищать общественные туалеты. Но несколько неожиданных встреч разрушают его личный микрокосмос.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Wink
«Черное солнце», премьера (Kion) (18+)
Детектив про загадочные убийства в Выборге с кастом из Юрия Чурсина и Максима Стоянова. Они играют не слишком жалующих друг друга следователя и оперуполномоченного, которые вынуждены объединиться, чтобы раскрыть запутанную серию: в соседнем лесу периодически находят трупы без кистей рук и головы. По классике — вскоре они станут хорошими напарниками. Сериал стал режиссерским дебютом для актрисы Анны Носатовой («Консультант»)
C 1 марта, Kion
Сериал «Камера Мотор», премьера (ТНТ) (16+)
Комедия с вайбом «Перемотки» Мишеля Гондри про Голливуд в отдельно взятой колонии-поселении, спродюсированная кинокомпанией Сергея Жукова. В 1990-е сотрудник видеосалона Николай (Павел Рассомахин) попадает в исправительное учреждение за то, что по ошибке включил школьникам порнофильм. Там мечтавший стать режиссером кинолюбитель при содействии начальства начинает переснимать известные американские блокбастеры — с другим заключенными в главных ролях и из подручных средств.
С 4 марта, ТНТ, Premier, Okko
Фильм «Клетка ищет птицу» / The Cage is Looking for a Bird (12+)
Картина ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой участвовала в этом году в параллельной секции Берлинале Encounters. Это снятое в ингушском селе художественное видеоэссе о 17-летних чеченках Яхе и Мадине, только вступающих во взрослую жизнь. Диалоги здесь на чеченском языке, впрочем, их немного. Яха — в духе традиций — держит все чувства в себе, лишь изредка срываясь на крик, и то подражая птицам. Все актеры в фильме непрофессиональные, для Мустафаевой это было принципиально: сохранить живость и органику своих героинь.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink
«Ангелы района», премьера («Иви») (16+)
В комедийной мелодраме уже слаженный благодаря «Шторму» Бориса Хлебникова дуэт Анны Михалковой и Александра Робака вновь играет семейную пару. Он — врач в поликлинике, она — глава управляющей компании, их сын (Вадим Соснин) — местный участковый. Таким образом, на семье Шаталовых держится весь район. Поэтому когда в их доме что-то идет не так, под угрозой оказывается благополучие множества людей. Режиссером проекта выступил Эдуард Парри, автором сценария — Максим Белозор, вместе работавшие над сериалом «Пробуждение».
С 5 марта, «Иви»
«Суперсекс» / Supersex, премьера (Netflix) (18+)
Частично основанный на биографии порноактера Рокко Сиффреди сериал показывали на Берлинском кинофестивале в этом году. Главного героя, парня из маленького итальянского города, который начинает сниматься в фильмах для взрослых, сыграл Алессандро Борги («Супергерои»). Шоураннер проекта Франческа Маньери работала над «Мы те, кто мы есть» Луки Гуаданьино.
С 6 марта, Netflix
«Экстраординарная» / Extraordinary, 2 сезон (Hulu) (18+)
Продолжение остроумного драмеди о том, как сложно быть обычной, когда вокруг одни супергерои. Протагонистка сериала — миллениалка Джен (Марэйд Тайерс) в новых сериях вновь будет рефлексировать о важности сверхспособностей и даже попробует их получить. А ее парень Джизлорд (Люк Ролласон) узнает больше о своем прошлом.
С 6 марта, Hulu
«Морозко», премьера (Okko) (18+)
Завязка драмеди с Аглаей Тарасовой в главной роли напоминает немного сюжетный движок сериала «Ева, рожай!» или фильма «План Мэгги» с Гретой Гервиг, но проект на самом деле частично основан на личной истории его режиссера — дебютантки Юлии Лысовой.
Со стороны 33-летняя Рита кажется успешной и счастливой, но в реальности чувствует себя ужасно одиноко, так как дома поговорить может только с чучелом хорька. Вдобавок на одном из осмотров у гинеколога она узнает, что вскоре не сможет иметь детей. Рите предлагают сделать ЭКО, воспользовавшись донорской спермой. Но она решает по старинке сама найти отца будущему ребенку. В касте сериала — Никита Ефремов, Гоша Куценко, Андрей Федорцов, Николай Наумов и другие.
С 6 марта, Okko
«Контроль за животными» / Animal Control, 2 сезон (Fox) (18+)
Продолжение комедийного проекта с Джоэлом МакХэйлом («Сообщество») в главной роли. Он играет бывшего полицейского Фрэнка, уволенного из органов правопорядка. Единственная работа, которую ему удается найти, оказывается в службе по контролю за животными. Вместе с командой ему предстоит сталкиваться со сбежавшими домашними питомцами и (что куда сложнее) их хозяевами. Сценарий написали профессионалы комедий Боб Фишер («Мы — Миллеры»), Роб Гринберг («Как я встретил вашу маму») и Дэн Стерлинг («Офис»). В новых сериях Фрэнк будет искать обезьянку и выгонять енотов из бара.
С 6 марта, Fox
«Неверные», премьера (Wink) (18+)
Психодрама с Оксаной Акиньшиной на недавнем фестивале контента стриминговых платформ Original+ получила сразу три приза, в том числе как лучший оригинальный сериал. Главная героиня Ольга — в прошлом юристка, но верит не в законы, dura lex sed lex, а — in vino. Из‐за алкоголизма ее лишают родительских прав и возможности видеть сына. Она опускается на самое дно жизни — чтобы от него оттолкнуться. Ольга возвращается к адвокатской практике и концентрируется на бракоразводных процессах. Но завязать оказывается не так просто.
В проекте продюсеров сериалов Happy End, «Псих» и «Балет» также снялись Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова, Алена Хмельницкая и другие.
С 7 марта, Wink
«Джентльмены» / The Gentlemen, премьера (Netflix) (18+)
Спин-офф одноименного фильма Гая Ричи — режиссер написал его сценарий и поставил два первых эпизода из восьми. Главная роль у Тео Джеймса из второго сезона «Белого лотоса» и «Жены путешественника в времени». Он играет военного в отставке Эдди, которому достается в наследство от отца вместе с поместьем наркобизнес — подземная плантация с «травкой».
В касте «Джентльменов» также — Кая Скоделарио («Молокососы»), Дэниэл Ингс («Сексуальное просвещение») и любимец Ричи Винни Джонс («Костолом», «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола»).
С 7 марта, Netflix
Фильм «Рики Стэники» / Ricky Stanicky (16+)
Комедия Питера Фаррелли («Зеленая книга», «Тупой и еще тупее») с Джоном Сина, Заком Эфроном, Жерменом Фаулером и Эндрю Сатино. В детстве Дин, Уэс и Ти придумывают для родителей друга по имени Рики Стэники, на которого сваливают вину за свои проделки. Много лет спустя они продолжают пользоваться воображаемым приятелем как алиби перед женами и начальством. Когда родственники начинают подозревать, что Рики не существует, они нанимают на эту роль актера Рода из шоу двойников.
С 7 марта, Amazon Prime Video
Фильм «Холоп 2» (12+)
Сиквел хитового (по сборам) «Холопа», в котором главный герой оригинала Гриша (озвученный Сергеем Габриэляном-младшим Милош Бикович) берется за перевоспитание избалованной мажорки Кати (Аглая Тарасова). Для этого ее помещают все в ту же деревню в Псковской области и вновь в «прошлое», но не такое далекое — на этот раз реконструируют Отечественную войну 1812 года.
Команда самого фильма тоже практически не изменилась: за сценарий отвечают Дарья Грацевич, Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков, в режиссерском кресле — побывавший в космосе Клим Шипенко, в касте — Александр Самойленко, Мария Миронова и Иван Охлобыстин. И дважды повторенная формула, на удивление, снова сработала — комедия только за новогодние праздники заработала в прокате более двух миллиардов рублей.
С 8 марта, Start, «Кинопоиск»
Фильм «Дева и дракон» / Damsel (18+)
Фэнтези Хуана Карлоса Фреснадильо («28 недель спустя») с Милли Бобби Браун о принцессах и драконах. Элоди выходит замуж за наследника престола Генри (Ник Робинсон), полагая, что они будут жить долго и счастливо. На самом деле женитьба была нужна королевской фамилии, чтобы принести ее в жертву древнему дракону. Но девушка решает бороться за себя и свою жизнь во что бы то ни стало.
С 8 марта, Netflix
Фильм «Аргайл: Супершпион» / Argylle (18+)
Пародия Мэттью Вона, режиссера франшизы Kingsman, на шпионский боевик. Литераторша Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард) пачками пишет романы о неуязвимом суперагенте спецслужб Обри Аргайле. Придумывая концовку очередной книги, она решает навестить маму (Кэтрин О’Хара). В поезде к ней подсаживается незнакомец (Сэм Рокуэлл) — настоящий шпион. Он рассказывает, что на Элли теперь охотится зловещая организация, так как придуманные ею конспирологические сюжеты на самом деле правда. В касте фильма — Брайан Крэнстон, Генри Кавилл, Дуа Липа, Джон Сина и много кто еще.
Уже вышел, Prime Video, Vudu
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