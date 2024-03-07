От «Режима» до «Неверных»: главные сериалы марта 2024 года

«Морозко», премьера (Okko) (18+)

Завязка драмеди с Аглаей Тарасовой в главной роли напоминает немного сюжетный движок сериала «Ева, рожай!» или фильма «План Мэгги» с Гретой Гервиг, но проект на самом деле частично основан на личной истории его режиссера — дебютантки Юлии Лысовой.

Со стороны 33-летняя Рита кажется успешной и счастливой, но в реальности чувствует себя ужасно одиноко, так как дома поговорить может только с чучелом хорька. Вдобавок на одном из осмотров у гинеколога она узнает, что вскоре не сможет иметь детей. Рите предлагают сделать ЭКО, воспользовавшись донорской спермой. Но она решает по старинке сама найти отца будущему ребенку. В касте сериала — Никита Ефремов, Гоша Куценко, Андрей Федорцов, Николай Наумов и другие.

С 6 марта, Okko