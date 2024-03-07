От «Режима» до «Неверных»: главные сериалы марта 2024 года

Сатира с Кейт Уинслет «Режим», драма о юристке с алкогольной зависимостью «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в главной роли, спин-офф фильма «Джентльмены» с Тео Джеймсом, а также трагикомедия «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым и детектив «Яблоки никогда не падают» по бестселлеру автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти — рассказываем о лучших сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ в первый месяц весны.
«Полностью выдуманные приключения Дика Турпина» / The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin (Apple TV+) (18+)
Снятая Беном Палмером («Родители года») комедия в духе «Наш флаг означает смерть» с Ноэлем Филдингом («Майти Буш») в главной роли. Он играет романтизированного в английском театре и балладах разбойника начала XVIII века Дика Турпина, чья история полностью переосмысляется в ироничном ключе.
С 1 марта, Apple TV+
«Черное солнце», премьера (Kion) (18+)
Детектив про загадочные убийства с кастом из Юрия Чурсина и Максима Стоянова. Они играют не слишком жалующих друг друга следователя и оперуполномоченного, которые вынуждены объединиться, чтобы раскрыть запутанную серию: в лесу под Выборгом периодически находят трупы без кистей рук и головы. По классике — вскоре враждующие правоохранители станут настоящими напарниками. Сериал стал режиссерским дебютом для актрисы Анны Носатовой («Консультант»).
C 1 марта, Kion
«Режим» / The Regime (HBO) (18+)
Политическая сатира с Кейт Уинслет — за роль канцлерши европейской страны, во что бы то ни стало стремящейся удержать власть, ей уже пророчат номинацию на «Эмми». Страна, во главе которой стоит Елена Вернэм, процветает только из-за сырьевой экономики: добычи кобальта. Противостоять авторитарной лидерше пытается системная оппозиция (в том числе персонаж Хью Гранта), но безуспешно. Сценарий мини-сериала написали среди прочих Уилл Трэйси («Наследники») и Сет Рейсс («Меню»), а сняли его Стивен Фрирз («Королева») и Джесика Хоббс («Корона», «Убийство на пляже»).
С 3 марта, Max
«Камера Мотор», премьера (ТНТ) (16+)
Комедия с вайбом «Перемотки» Мишеля Гондри про Голливуд в отдельно взятой колонии-поселении, спродюсированная кинокомпанией Сергея Жукова. В 1990-е сотрудник видеосалона Николай (Павел Рассомахин) попадает в исправительное учреждение за то, что по ошибке включил школьникам порнофильм. Там мечтавший стать режиссером кинолюбитель при содействии начальства начинает переснимать известные американские блокбастеры — с другим заключенными в главных ролях и из подручных средств.
С 4 марта, ТНТ, Premier, Okko
«Ангелы района», премьера («Иви») (16+)
В комедийной мелодраме уже слаженный благодаря «Шторму» Бориса Хлебникова дуэт Анны Михалковой и Александра Робака вновь играет семейную пару. Он — врач в поликлинике, она — глава управляющей компании, их сын (Вадим Соснин) — местный участковый. Таким образом, на семье Шаталовых держится весь район. Поэтому когда в их доме что-то идет не так, под угрозой оказывается благополучие множества людей. Режиссером проекта выступил Эдуард Парри, автором сценария — Максим Белозор, вместе работавшие над сериалом «Пробуждение».
С 5 марта, «Иви»
«Суперсекс» / Supersex, премьера (Netflix) (18+)
Частично основанный на биографии порноактера Рокко Сиффреди сериал показывали на Берлинском кинофестивале в этом году. Главного героя, парня из маленького итальянского города, который начинает сниматься в фильмах для взрослых, сыграл Алессандро Борги («Супергерои»). Шоураннер проекта Франческа Маньери работала над «Мы те, кто мы есть» Луки Гуаданьино.
С 6 марта, Netflix
«Экстраординарная» / Extraordinary, 2 сезон (Hulu) (18+)
Продолжение остроумного драмеди о том, как сложно быть обычной, когда вокруг одни супергерои. Протагонистка сериала — миллениалка Джен (Марэйд Тайерс) в новых сериях вновь будет рефлексировать о важности сверхспособностей и даже попробует их получить. А ее парень Джизлорд (Люк Ролласон) узнает больше о своем прошлом.
С 6 марта, Hulu
«Морозко», премьера (Okko) (18+)
Завязка драмеди с Аглаей Тарасовой в главной роли напоминает немного сюжетный движок сериала «Ева, рожай!» или фильма «План Мэгги» с Гретой Гервиг, но проект на самом деле частично основан на личной истории его режиссера — дебютантки Юлии Лысовой.
Со стороны 33-летняя Рита кажется успешной и счастливой, но в реальности чувствует себя ужасно одиноко, так как дома поговорить может только с чучелом хорька. Вдобавок на одном из осмотров у гинеколога она узнает, что вскоре не сможет иметь детей. Рите предлагают сделать ЭКО, воспользовавшись донорской спермой. Но она решает по старинке сама найти отца будущему ребенку. В касте сериала — Никита Ефремов, Гоша Куценко, Андрей Федорцов, Николай Наумов и другие.
С 6 марта, Okko
«Контроль за животными» / Animal Control, 2 сезон (Fox) (18+)
Продолжение комедийного проекта с Джоэлом МакХэйлом («Сообщество») в главной роли. Он играет бывшего полицейского Фрэнка, уволенного из органов правопорядка. Единственная работа, которую ему удается найти, оказывается в службе по контролю за животными. Вместе с командой ему предстоит сталкиваться со сбежавшими домашними питомцами и (что куда сложнее) их хозяевами. Сценарий написали профессионалы комедий Боб Фишер («Мы — Миллеры»), Роб Гринберг («Как я встретил вашу маму») и Дэн Стерлинг («Офис»). В новых сериях Фрэнк будет искать обезьянку и выгонять енотов из бара.
С 6 марта, Fox
«Неверные», премьера (Wink) (18+)
Психодрама с Оксаной Акиньшиной на недавнем фестивале контента стриминговых платформ Original+ получила сразу три приза, в том числе как лучший оригинальный сериал. Главная героиня Ольга — в прошлом юристка, но верит не в законы, dura lex sed lex, а — in vino. Из‐за алкоголизма ее лишают родительских прав и возможности видеть сына. Она опускается на самое дно жизни — чтобы от него оттолкнуться. Ольга возвращается к адвокатской практике и концентрируется на бракоразводных процессах. Но завязать оказывается не так просто.
В проекте продюсеров сериалов Happy End, «Псих» и «Балет» также снялись Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова, Алена Хмельницкая и другие.
С 7 марта, Wink
«Джентльмены» / The Gentlemen, премьера (Netflix) (18+)
Спин-офф одноименного фильма Гая Ричи — режиссер написал его сценарий и поставил два первых эпизода из восьми. Главная роль у Тео Джеймса из второго сезона «Белого лотоса» и «Жены путешественника в времени». Он играет военного в отставке Эдди, которому достается в наследство от отца вместе с поместьем наркобизнес — подземная плантация с «травкой».
В касте «Джентльменов» также — Кая Скоделарио («Молокососы»), Дэниэл Ингс («Сексуальное просвещение») и любимец Ричи Винни Джонс («Костолом», «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола»).
С 7 марта, Netflix
«Курьеры», премьера (Kion) (12+)
Комедия про сепарацию с Владиславом Тироном из «Триггера», «Фандорин. Азазель» и «Детективного синдрома». 20-летний Гоша мечтает стать режиссером. Его обеспеченные родители вполне могут оплатить обучение, но не хотят. Тогда он заключает с мамой пари: если он сможет прожить три месяца без семейных денег, она не станет ему мешать в кинокарьере. Гоша устраивается работать курьером и постоянно попадает в самые нелепые ситуации.
С 11 марта, Kion
«13 карт», премьера (Okko) (12+)
Спин-офф комикса «Земля королей», ставшего самым продаваемым в России в 2021 году. Это история про подростка Федора, который чтобы не мыть посуду и заниматься другими домашними делами создает восемь клонов себя. Новые серии анимационного ситкома будут выходить каждый месяц 13 числа.
С 13 марта, Okko
«Девушки в автобусе» / The Girls on the Bus, премьера (HBO) (18+)
Комедийная мелодрама основана на художественном бестселлере репортера Эми Чозик, которая сама освещала праймериз и предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. По сюжету сериала четыре журналистки с разными характерами и темпераментами ездят по городам США на автобусе вместе с кандидатом в президенты и рассказывают читателям, как проходят встречи с избирателями. А в перерывах — пытаются устроить свою личную жизнь. Шоураннер проекта, помимо Чозик, Джули Плек («Наследие», «Академия вампиров»), а среди постановщиков — режиссеры «Ты» Маркос Сига и Марта Каннингэм.
C 14 марта, Max
«Яблоки никогда не падают» / Apples Never Fall, премьера (Peacock) (18+)
Детективная драма основана на одноименном романе автора «Большой маленькой лжи» и «Девяти совсем незнакомых людей» Лианы Мориарти. Тренеры по теннису Джой (Аннетт Бенинг) и Стэн (Сэм Нил) готовятся уйти на тихую пенсию. Но внезапно она исчезает, а четверо их взрослых детей выясняют, что совсем ничего не знали о браке родителей, казавшемся идеальным. Шоураннером «Яблок» выступила Мелани Марнич («ОА», «Убийство на краю света»).
С 14 марта, Peacock
«Жареная курица» / Dalkgangjeong, премьера (Netflix) (18+)
Корейская комедия с абсурдистским юмором. Чо Мин-ах (Ким Ю-джон) превращается в жареную курицу, зайдя в странную в будку в мастерской отца. Влюбленный в девушку парень (Ан Джэ-хон) и ее папа (Рю Сын-нен) вместе пытаются вернуть ей человеческий облик.
С 15 марта, Netflix
«Охота за убийцей» / Manhunt, премьера (Apple TV+) (18+)
Исторический триллер с Энтони Бойлом и Хеймишем Линклейтером про убийство Авраама Линкольна. 14 апреля 1856 года в президента США прямо в театре выстрелил популярный актер Джон Уилкс Бут. Начинаются отчаянные поиски преступника, успевшего сбежать. Шоураннером сериала стала Моника Белецки («Фарго»).
С 15 марта, Apple TV+
«Наследство», премьера (ТНТ) (16+)
Четверть века назад Виктор (Александр Робак) оставил семью и сбежал от преследователей в Италию. Спустя долгие годы он возвращается к жене (Нонна Гришаева) и детям, которые не слишком рады его внезапному появлению. Тогда блудный отец обещает, что завещает многомиллионное наследство тому, кто будет лучше всех о нем заботиться. В гонку включаются все члены семьи. В касте комедии — Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Владислав Ценев и Алена Бабенко.
С 18 марта, ТНТ, Premier
«Палм-Рояль» / Palm Royale, премьера (Apple TV+) (18+)
Драмеди Абе Сильвии («Любовники») по мотивам романа Джульет МакДэниел «Мистер и миссис Американский пирог» — «Ярмарка тщеславия» в гламурных декорациях США конца 1960-х. Домохозяйка Максин (Кристен Уиг) мечтает попасть в закрытый загородный клуб Palm Royale. Чтобы стать своей в элитном обществе, она готова на что угодно. В сериале снялись Лесли Бибб, Лора Дерн и Эллисон Дженни.
С 20 марта, Apple TV+
«Люди Икс ’97» / X-Men '97, премьера (Disney+) (18+)
Основанный на комиксах Marvel мультсериал 1990-х был одним из самых популярных шоу в истории. Новые проект — прямое продолжение оригинала. Он даже начинается ровно с тех событий, на которых тот оборвался.
Команда супергероев вновь спасает мир ото зла после прощания со своим лидером Чарльзом Ксавье. Новым наставником становится Циклоп, и да, Магнето тоже вскоре объявится. Разработкой проекта занимался Бо ДеМайо, работавший над «Ведьмаком».
С 20 марта, Disney+
«Задача трех тел» / 3 Body Problem, премьера (Netflix) (18+)
Детективный сай-фай основан на романах китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Несколько ученых-физиков кончают жизнь самоубийством. Расследующие дело спецслужбы подозревают, что в их смертях могут быть замешаны инопланетяне.
В касте проекта — Лиам Каннингэм, Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг, Джонатан Прайс, а его сценарием занимались в том числе шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.
С 21 марта, Netflix
«Беспринципные», 4 сезон («Кинопоиск»)
Продолжение комедии Романа Прыгунова по мотивам рассказов Александра Цыпкина. В четвертом сезоне Славик (Павел Деревянко) после развода с Людой найдет новую любовь (Анна Слю), генерал Хадяков (Николай Фоменко) будет наслаждаться второй молодостью, Валя (Кристина Бабушкина) — строить карьеру певицы с продюсером (Максим Лагашкин). Паша (Павел Табаков) и Юля (Аглая Тарасова) продолжат искать легкие деньги, а Рома (Юрий Колокольников) и Вера (Надежда Михалкова) — воспитывать ребенка. Также в новом сезоне снялись Милош Бикович, Ксения Утехина, Ирина Пегова, Александр Балуев и Матвей Лыков.
С 23 марта, «Кинопоиск»
«Джентльмен в Москве» / A Gentleman in Moscow, премьер (Paramount+) (18+)
Мини-сериал с Юэном Макгрегором, отрастившим усы, как у Теда Лассо. Это экранизация одноименного бестселлера Амора Тоулза. После революции 1917 года граф Александр Ростов возвращается в Россию из Парижа. Он избегает казни, но заперт под домашним арестом в гостинице «Метрополь». В стенах отеля, из которого нельзя выходить, Ростов пытается начать новую жизнь.
Шоураннером сериала стал Бен Вэнстоун («О всех созданиях — больших и малых»), режиссерами — Сэм Миллер («Я могу уничтожить тебя») и Сара О’Горман («Ведьмак»).
С 29 марта, Showtime, Paramount+
«Американская ржавчина» / American Rust, премьера (Prime Video) (18+)
Экранизация одноименного романа Филиппа Майера со звездой «Службы новостей» Джеффом Дэниелсом в главной роли. Напомним, в первом сезоне начальник полиции Дел Харрис в захолустном и депрессивном городе в Пенсильвании из так называемого «ржавого пояса» США расследовал убийство, в котором подозревали сына его возлюбленной. Во втором сезоне проекта продюсера Дэна Футтермана («Охотник на лис», «Капоте») он продолжит раскрывать заговор. Сериал отменили на Showtime, где он изначально выходил, но шоу переместилось на Prime Video.
С 29 марта, Prime Video, «Амедиатека»
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