18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

На аукционе продадут дверь из финальной сцены «Титаника»

Стартовая цена лота на торгах Heritage Auctions в США — 40 тысяч долларов. Это реквизит, выполненный на основе одного из самых известных обломков, который удалось сохранить после крушения корабля.

Kraft74 / Shutterstock.com

Дверь, на которой спаслась Роза поразительно напоминает декоративную панель в стиле Людовика XV, которая хранится в Морском музее в Галифаксе, Новая Шотландия. Длина двери составляет 8 футов (около 2,44 метра), а ширина — 41 дюйм (примерно 1,04 метра).

Другой реквизит из фильма также продается на аукционе Heritage Auctions в США, в том числе штурвал корабля и шифоновое «купальное платье», которое носила Кейт Уинслет в финальных сценах фильма.

Год назад мы рассказывали о том, что Джек и Роза все-таки могли спастись вместе. Для этого Режиссер Кэмерон провел эксперимент во время съемок документального фильма, приуроченного к 25-летию со дня премьеры культовой ленты.

Также вчера стали известны новые подробности гибели участников экскурсии на «Титаник». Исследователям удалось обнаружить звуки, которые «изменили всё» в представлении специалистов о причинах трагедии.

Весь мир почти неделю следил за поисками пропавшего батискафа. Он спускался к обломкам «Титаника»! Что известно к этому часу?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: