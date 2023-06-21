Весь мир следит за поисками пропавшего батискафа. Аппарат спускался к обломкам «Титаника»! Что известно к этому часу?

У берегов Канады пропал батискаф «Титан», который возил туристов к обломкам «Титаника». На борту судна предположительно находятся пять человек, среди них один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд, а также миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг.
Что случилось?
В воскресенье, 18 июня, глубоководный батискаф «Титан» погрузился в воды Атлантического океана, чтобы отправиться в путешествие к обломкам легендарного «Титаника», которые лежат в нескольких стах километрах от побережья Северной Америки на глубине 3800 метров.
Как сообщает CBS News, примерно через 1 час 45 минут исследовательское судно «Polar Prince», с которого и спускался аппарат, потеряло связь с «Титаном». Восстановить сообщение с аппаратом так и не удалось. С тех пор судьба находившихся на борту батискафа неизвестна.
Широко о случившемся объявили уже в понедельник, ближе к вечеру (по московскому времени). Тогда появились первые сообщения от Береговой охраны США. Вскоре происшествие официально подтвердили и в компании OceanGate Expedition, которой принадлежит «Титан». «Мы работаем над безопасным возвращением членов экипажа», — сообщили в понедельник ее представители. Службы Береговой охраны США и Канады начали поиски аппарата, внутри которого, по данным американских экстренных служб, предположительно находятся пять человек. Также отмечалось, что кислорода в батискафе может хватить на 96 часов.
Кто на борту?
Очень скоро спасательная операция приковала к себе внимание всех ведущих мировых СМИ. Компания OceanGate Expedition использует «Титан» для экстремальных туров. Как сообщает CNN, за возможность посмотреть на «Титаник» вблизи нужно было заплатить до 250 тысяч долларов.
Уже к вечеру понедельника стали известны имена тех, кто может находиться на борту батискафа. Как пишет газета Guardian, экспедиция была заказана для британского миллиардера Хэмиша Хардинга. Журналисты называют его бизнесменом-авантюристом. В 2019 году он установил мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете Gulfstream G650ER. А в 2022 году он как турист летал в космос на корабле Blue Origin, разработанном компанией основателя Amazon Джеффа Безоса.
Также британские журналисты утверждают, что вместе с Хардингом на «Титане» может быть Поль-Анри Наржоле, бывший офицер ВМС Франции и признанный эксперт в области глубоководных погружений.
Позднее стало известно ещё о трех людях, которые предположительно находятся внутри «Титана». Среди них журналисты называют Шахзада Давуда — одного из богатейших людей в Пакистане — и его сына Сулеймана. Пятым же членом экипажа предположительно является Стоктон Раш — основатель OceanGate Expedition.
Игорь Курдин
Председатель клуба моряков-подводников в беседе с «Собака.ru»:
«Этот батискаф — это как бы миниатюрная подводная лодка. Ее главное свойство — погружение до 4000 километров, по разным данным даже до 6000. Но она имеет малый запас хода и по обеспечению жизнедеятельности. Его опускают в воду с судна обеспечения, в данном случае это "Polar Price". Причем связь с ним идет только по гидроакустической связи. Никакого интернета, даже связи в режиме телефонии нет.
Расчетное время погружения на заданную глубину составляло 8 часов. За это время связь осуществляется передачей кодовых сигналов, допустим, с промежутком 15 минут. Больше никакой другой информации они не имели возможности передать. Как мы знаем, связь была потеряна через 1 час 45 минут. За это время судно никак не могло достигнуть заданной глубины погружения. Видимо, на борту произошло какое-то аварийное происшествие.
Что именно — мы можем только гадать. Либо это был пожар внутри батискафа, поскольку его движение обеспечивает аккумуляторная батарея. К сожалению, мы знаем, что взрывы аккумуляторных батарей случаются довольно часто. Второе — мог не выдержать прочный корпус избыточного давления на глубине. Что предполагает поступление воды внутрь аппарата».
Что известно о ходе операции?
Как указывали представители Береговой охраны США, поисковая операция является «невероятно сложной». К утру вторника говорилось о том, что американские экстренные службы и их коллеги из Канады прочесали район площадью 7600 квадратных миль (отдельно отмечалось, что это больше территории американского штата Коннектикут).
Для поиска коммерческой субмарины привлекли гражданские и военные силы. Спасательные суда проводят обследование океана и ночью, и днем. Также с восхода до заката в воздухе работает авиация.
Игорь Курдин
Председатель клуба моряков-подводников в беседе с «Собака.ru»:
«Это поиски иголки в стоге сена, в толще мирового океана. Потому что под водой существуют подводные течения и весьма значительные. Если аппарат не упал на дно, его этими течениями могло отнести. Поэтому зона поиска — это не круг, это скорее такая каплевидная фигура. Именно поэтому спасатели ищут их с помощью гидролокаторов. Это позволит определить более точно [район поисков]».
Во вторник стало известно, что спасатели зафиксировали подводные шумы в районе поиска. «Была получена дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет в определении вектора движения для надводных средств [спасения], а также указывает на то, что надежда обнаружить выживших сохраняется», — приводит CNN текст официального сообщения.
Однако обнаружить сам батискаф пока так и не удалось. Между тем вечером вторника предполагаемый запас воздуха на батискафе оценивался специалистами в 40 часов. То есть он должен иссякнуть в четверг.
Игорь Курдин
Председатель клуба моряков-подводников в беседе с «Собака.ru»:
«Я думаю, что у них [на борту "Титана"] предусмотрен прибор для автоматической подачи сигнала в случае аварии. Это обыкновенный стукач, вроде метронома. Он включается при затоплении батискафа, при погружении на сверхпредельную глубину. Он просто включается. Именно они [стуки] и могли быть зафиксированы спасателями. Это значительно сужает район поиска, но точного места [нахождения аппарата] это не даст.
[96 часов, о которых изначально говорили экстренные службы] это расчетное время. Подводники, когда попадают в такую ситуацию, они ведут себя очень тихо. Они перестают активно двигаться, они просто сидят и ожидают помощи, что снижает расход воздуха. Однако если люди неподготовленные, как в данном случае, они могут начать паниковать, пытаются метаться, частота дыхания увеличивается. Поэтому все данные о кислороде — это расчетное время, которое будет зависеть от ситуации на борту и поведения людей».
Вопросы к OceanGate Expedition
Пока спасатели отчаянно пытаются найти следы «Титана», у специалистов и журналистов появляется все больше вопросов к организаторам экстремальных туров к «Титанику». Так, сообщается, что экипаж судна «Polar Prince» уведомил экстренные службы о потере связи с батискафом не сразу, а спустя целых 8 часов.
Позднее СМИ обратили внимание на интервью Стоктона Раша, которое он дал в 2020 году каналу портала GeekWire. В нем говорилось, что корпус батискафа демонстрировал признаки «циклической усталости», что вынудило компанию уменьшить глубину погружения до 3000 метров (хотя «Титаник» лежит почти на километр глубже).
Наконец, газета New York Times сообщила, что еще 5 лет назад, в 2018 году, Раша предупреждали об опасности погружения «Титана» на экстремальные глубины более 3000 метров. Среди тех, кто высказывал опасения, был и сотрудник компании, но основатель OceanGate Expedition его уволил. Эту информацию в компании пока комментировать не стали.
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