Весь мир следит за поисками пропавшего батискафа. Аппарат спускался к обломкам «Титаника»! Что известно к этому часу?

Что случилось?

В воскресенье, 18 июня, глубоководный батискаф «Титан» погрузился в воды Атлантического океана, чтобы отправиться в путешествие к обломкам легендарного «Титаника», которые лежат в нескольких стах километрах от побережья Северной Америки на глубине 3800 метров.

Как сообщает CBS News, примерно через 1 час 45 минут исследовательское судно «Polar Prince», с которого и спускался аппарат, потеряло связь с «Титаном». Восстановить сообщение с аппаратом так и не удалось. С тех пор судьба находившихся на борту батискафа неизвестна.

Широко о случившемся объявили уже в понедельник, ближе к вечеру (по московскому времени). Тогда появились первые сообщения от Береговой охраны США. Вскоре происшествие официально подтвердили и в компании OceanGate Expedition, которой принадлежит «Титан». «Мы работаем над безопасным возвращением членов экипажа», — сообщили в понедельник ее представители. Службы Береговой охраны США и Канады начали поиски аппарата, внутри которого, по данным американских экстренных служб, предположительно находятся пять человек. Также отмечалось, что кислорода в батискафе может хватить на 96 часов.