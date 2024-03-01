От «Бедных-несчастных» до Стоянова и Деревянко: Что смотреть дома на этой неделе

Феминистский стимпанк с Эммой Стоун «Бедные-несчастные», философский сай-фай с Адамом Сэндлером и Полом Дано «Космонавт», политическая сатира «Режим» с Кейт Уинслет, а также комедии «Как Деревянко Ломоносова играл» и «Артист с большой дороги» — рассказываем про главные фильмы и сериалы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Как Деревянко Ломоносова играл», премьера (СТС) (16+)
Цеховая комедия в духе «профессий много но, прекрасней всех кино» с Павлом Деревянко в роли самого себя. По сюжету режиссер дилогии «Холоп» и «Вызов» Клим Шипенко собирается снимать фильм о Ломоносове. Чтобы достоверно сыграть ученого-самородка, Деревянко отправляется на его родину в Холмогоры. Но здесь все, что только можно, идет не так. В проекте также снялись Антон Богданов, Вероника Васант, Варвара Володина и Артем Волобуев, режиссером выступила Раиля Каримова, для которой это сериальный дебют.
С 26 февраля, СТС, Wink
Фильм «Бедные-несчастные» / Poor Things (18+)
Победивший на Венецианском кинофестивале и претендующий на десять «Оскаров» фильм Йоргоса Лантимоса наконец-то вышел на цифровых платформах. Сатирическая и феминистская стимпанк-сказка в декорациях викторианского Лондона — бенефис Эммы Стоун, играющей роль Беллы, женщины с сознанием младенца. Буквально. Хирург- экспериментатор Годвин Бакстер (Уиллем Дефо) пересаживает покончившей с собой взрослой даме мозг ее нерожденного ребенка. Воскресшая начинает познавать мир со всей горячностью неофита, которому еще неведомы предрассудки. В касте, помимо Стоун и Дефо, Марк Руффало, Рами Юссеф, Ханна Шигулла и многие другие.
С 27 февраля, Prime Video, Vudu, Apple TV+
Сериал «Сегун» / Shôgun, премьера (FX, Hulu) (18+)
Многие зрители российского телевидения 1990-х помнят часто крутившуюся там предыдущую экранизацию романа Джеймса Клавелла с Ричардом Чемберленом в главной роли. В новой версии английского моряка Джона Блэксторна, выживающего в кораблекрушении, играет Космо Джарвис. Напомним, так он оказывается в Японии — стране, которая в начале XVII века была закрыта для европейцев.
Над эпичным костюмным сериалом о политике, интригах, коварстве и любви работали Фред Туа («Пацаны»), Джонатан ван Тюллекен («Отбросы») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак»).
С 27 февраля, FX, Hulu
Сериал «Артист с большой дороги», премьера (Start, Wink) (16+)
Сериал-бенефис Юрия Стоянова. Он играет вора-рецидивиста, прозванного Артистом. В очередной раз освободившись из колонии, тот намерен завязать с преступной жизнью. Чтобы начать все с чистого листа, Артист хочет забрать спрятанные деньги из дома, где сейчас живут его невестка и внуки. Для этого он решает выдать себя за няню и устроиться к ним на работу. Снял комедию Дмитрий Грибанов («Папины дочки. Новые»).
С 29 февраля, Start, Wink
Фильм «Правда» (18+)
Триллер дебютанта Максима Кузнецова с Кузьмой Котрелевым («Красные браслеты», «ЮЗЗЗ») в главной роли. Он играет недавно вышедшего из колонии Женю, вернувшегося в родной провинциальный город. Когда там пропадает пятилетняя Маша, бывший заключенный, видевший ребенка последним, становится идеальным подозреваемым. К тому же он почему-то не рассказывает, что случилось с девочкой.
С 29 февраля, Okko, Wink
Фильм «Танцуй, Селедка!» (18+)
Комедия про семейные ценности с Александрой Бортич и Павлом Майковым. Фильм получил приз за лучший сценарий (Татьяны Загадай) на фестивале «Зимний» в конце 2023 года. Спродюсировал картину Сергей Сельянов.
Жанна переезжает в Москву, оставив позади провинциальную родину и отца, бросившего семью много лет назад. Когда тот умирает, она вынуждена вернуться обратно, чтобы организовать похороны. Но папа неожиданно возвращается с того света, чтобы провести последний день жизни с дочерью, которую зовет «Селедкой», как и 20 лет назад.
С 29 февраля, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
Фильм «Космонавт» / Spaceman (18+)
Копродукция Чехии и США из программы только что закончившегося Берлинского кинофестиваля — это экранизация философского романа Ярослава Калфаржа. Оставив на Земле беременную жену Ленку (Кэри Малиган), астронавт Якуб Прохазка (Адам Сэндлер) отправляется на экспедицию к Венере. Он в отчаянии, так как предполагает, что супруга его не дождется. В этот момент Якуб находит на корабле инопланетного паука (Пол Дано), которому нужна его помощь. Режиссером сай-фая стал Йохан Ренк («Чернобыль», «Во все тяжкие»), а музыку к нему написал композитор Макс Рихтер.
С 1 марта, Netflix
Фильм «Мое прекрасное несчастье 2» / Beautiful Wedding (18+)
Сиквел ромкома «Мое прекрасное несчастье» с Диланом Спроусом («После. Глава 2») и Вирджинией Гарднер («Вышка», «До встречи на Венере»). В продолжении Эбби и Трэвису предстоит выяснить, готовы ли они были к браку на самом деле, поженившись в Лас-Вегасе после бурной ночи. За режиссуру вновь отвечал Роджер Камбл («Жестокие игры»).
С 1 марта, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
Фильм «Три богатыря и Пуп Земли» (6+)
В новой части ежегодной анимационной франшизы три богатыря удостоверятся, что было на планете «давнее, чем давным-давно»: во времена динозавров. А еще героям и зрителям предстоит узнать, что же такое (или кто такой) тот самый Пуп Земли из названия фильма. И да, для фанатов коня Юлия — он тоже появляется.
Со 2 марта, «Кинопоиск»
Фильм «Мистер Блейк к вашим услугам» / Complètement cramé (18+)
Комедийная мелодрама с Джоном Малковичем, Фанни Ардан и рыжим котом — экранизация переведенного на 22 языка бестселлера Жиля Легардинье «Совсем того!». Он же выступил и режиссером.
Успешный англичанин Блейк навещает замок во Франции, в котором когда-то встретил свою первую любовь. Но в давно потерявшем былой лоск имении его принимают за дворецкого, и он неожиданно, в том числе для самого себя, соглашается подыграть.
С 1 марта, Okko, Kion, «Кинопоиск», «Иви»
Сериал «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина» / The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin (Apple TV+) (18+)
Снятая Беном Палмером («Родители года») комедия в духе «Наш флаг означает смерть» с Ноэлем Филдингом («Майти Буш») в главной роли. Он играет романтизированного в английском театре и балладах разбойника начала XVIII века Дика Турпина, чья история полностью переосмысляется в ироничном ключе.
С 1 марта, Apple TV+
«Режим» / The Regime (HBO) (18+)
Политическая сатира с Кейт Уинслет — за роль канцлерши европейской страны, во что бы то ни стало стремящейся удержать власть, ей уже пророчат номинацию на «Эмми». Страна, во главе которой стоит Елена Вернэм, процветает только из-за сырьевой экономики: добычи кобальта. Противостоять авторитарной лидерше пытается системная оппозиция (в том числе персонаж Хью Гранта), но безуспешно. Сценарий мини-сериала написал Сет Рейсс («Меню»), а сняли его Стивен Фрирз («Королева») и Джесика Хоббс («Корона», «Убийство на пляже»).
С 3 марта, Max
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