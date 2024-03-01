От «Бедных-несчастных» до Стоянова и Деревянко: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Сегун» / Shôgun, премьера (FX, Hulu) (18+)

Многие зрители российского телевидения 1990-х помнят часто крутившуюся там предыдущую экранизацию романа Джеймса Клавелла с Ричардом Чемберленом в главной роли. В новой версии английского моряка Джона Блэксторна, выживающего в кораблекрушении, играет Космо Джарвис. Напомним, так он оказывается в Японии — стране, которая в начале XVII века была закрыта для европейцев.

Над эпичным костюмным сериалом о политике, интригах, коварстве и любви работали Фред Туа («Пацаны»), Джонатан ван Тюллекен («Отбросы») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак»).

С 27 февраля, FX, Hulu