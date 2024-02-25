«Уходит эпоха»: одиннадцатый «Форсаж» станет последним

Релиз фильма запланирован на 4 апреля 2024 года. Лента будет прямым продолжением предыдущего фильма, в котором Доминик сталкивается с «самым серьезным противником». По сюжету Данте становится свидетелем смерти своего отца, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс. После этих событий он 12 лет разрабатывал план, чтобы заставить главного героя заплатить самую высокую цену.

Официально о закрытии франшизы не сообщалось. Но после завершения съемок Вин Дизель написал в своих социальных сетях следующее: «Только что завершилась наша недельная встреча со сценаристами и всей командой по поводу „Форсажа“. Этот грандиозный финал не просто завершение, это чествование невероятной семьи, которую мы создали вместе. Надеюсь, вы будете мной гордиться!»

Sony выпустит фильм про противостояние Coca-Cola и Pepsi. Проект пока что носит название Cola Wars.