Sony выпустит фильм про противостояние Coca-Cola и Pepsi

Фильм расскажет историю о попытке Pepsi оспорить вековое господство Coca-Cola в качестве главного производителя газированных напитков в мире. Это привело к так называемым «войнам колы» в середине 1980-х годов.

Сценарий к фильму напишут Джейсон Шуман («Акапулько») и Бен Куин («Тачки-2» и «Тачки-3»). При этом сами сценаристы отмечают, что один из них ярый фанат Coca-Cola, а второй Pepsi.

Вчера мы писали о том, что сериал по вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2026 году. Стриминговый сервис HBO Max планирует выпустить шоу по мотивам книг Джоаны Роулинг уже через несколько лет.