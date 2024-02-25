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Кино и сериалы

Sony выпустит фильм про противостояние Coca-Cola и Pepsi

Проект пока что носит название Cola Wars. По данным источников Deadline компания приобрела права за 1,5 млн долларов, но в кинокомпании заявляют, что цифра составила 1 млн.

hanohiki / Shutterstock.com

Фильм расскажет историю о попытке Pepsi оспорить вековое господство Coca-Cola в качестве главного производителя газированных напитков в мире. Это привело к так называемым «войнам колы» в середине 1980-х годов. 

Сценарий к фильму напишут Джейсон Шуман («Акапулько») и Бен Куин («Тачки-2» и «Тачки-3»). При этом сами сценаристы отмечают, что один из них ярый фанат Coca-Cola, а второй Pepsi.

Вчера мы писали о том, что сериал по вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2026 году. Стриминговый сервис HBO Max планирует выпустить шоу по мотивам книг Джоаны Роулинг уже через несколько лет.

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