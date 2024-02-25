«Дагомея» Мати Диоп выиграла главный приз Берлинского кинофестиваля

Гран-при жюри, вторую по престижности премию, ожидаемо получил фильм «Нужды путешественника» (Yeohaengjaui pilyo) режиссера Хон Сан Су. Его сюжет рассказывает историю француженки Ирис, которая приезжает в Южную Корею и становится преподавательницей.

Лучшими актерами признали Себастиана Стэна за роль в картине «Другой человек». «Серебряного медведя» и Эмили Уотсон из «Таких мелочей». За лучшую режиссуру присудили Нельсону Карлосу Де Лос Сантосу за ленту «Пепе». «Золотого медведя» за карьерные достижения вручили Мартину Скорсезе.

Вот полный список победителей:

«Золотой медведь»: «Дагомея»

Гран-при жюри: «Нужды путешественника»

«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру: Нельсон Карлос Де Лос Сантос («Пепе»)

«Серебряный медведь» за лучшую главную роль: Себастиан Стэн («Другой человек»)

«Серебряный медведь» за лучшую второстепенную роль: Эмили Уотсон («Такие мелочи»)

Приз жюри: «Империя»

Приз за лучший сценарий: «Смерть» (Маттиас Гласнер)

Приз за художественный вклад: оператор Мартин Гшалхт («Дьявольская баня»)

Гран-при программы «Столкновения» (Encounters): «Напролом»

Приз ФИПРЕССИ (Международной ассоциации прессы): «Мой любимый пирожок»

Приз экуменического (христианского) жюри: «Мой любимый пирожок»

«Золотой медведь» за карьерные достижения: Мартин Скорсезе

Ранее мы рассказывали о лауреатах премии «Эмми». Среди лидеров по числу номинаций в этом сезоне был комедийный сериал «Тед Лассо», который претендовал на 21 статуэтку.

