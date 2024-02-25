«Дагомея» Мати Диоп выиграла главный приз Берлинского кинофестиваля

«Золотого медведя» получила картина, посвященная возвращению в сокровищ африканского Королевства Дагомея в Республику Бенин. Также стали известны и другие победители Берлинале-2024.
Гран-при жюри, вторую по престижности премию, ожидаемо получил фильм «Нужды путешественника» (Yeohaengjaui pilyo) режиссера Хон Сан Су. Его сюжет рассказывает историю француженки Ирис, которая приезжает в Южную Корею и становится преподавательницей.
Лучшими актерами признали Себастиана Стэна за роль в картине «Другой человек». «Серебряного медведя» и Эмили Уотсон из «Таких мелочей». За лучшую режиссуру присудили Нельсону Карлосу Де Лос Сантосу за ленту «Пепе». «Золотого медведя» за карьерные достижения вручили Мартину Скорсезе.
Вот полный список победителей:
- «Золотой медведь»: «Дагомея»
- Гран-при жюри: «Нужды путешественника»
- «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру: Нельсон Карлос Де Лос Сантос («Пепе»)
- «Серебряный медведь» за лучшую главную роль: Себастиан Стэн («Другой человек»)
- «Серебряный медведь» за лучшую второстепенную роль: Эмили Уотсон («Такие мелочи»)
- Приз жюри: «Империя»
- Приз за лучший сценарий: «Смерть» (Маттиас Гласнер)
- Приз за художественный вклад: оператор Мартин Гшалхт («Дьявольская баня»)
- Гран-при программы «Столкновения» (Encounters): «Напролом»
- Приз ФИПРЕССИ (Международной ассоциации прессы): «Мой любимый пирожок»
- Приз экуменического (христианского) жюри: «Мой любимый пирожок»
- «Золотой медведь» за карьерные достижения: Мартин Скорсезе
Ранее мы рассказывали о лауреатах премии «Эмми». Среди лидеров по числу номинаций в этом сезоне был комедийный сериал «Тед Лассо», который претендовал на 21 статуэтку.
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