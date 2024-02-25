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Кино и сериалы

«Дагомея» Мати Диоп выиграла главный приз Берлинского кинофестиваля

«Золотого медведя» получила картина, посвященная возвращению в сокровищ африканского Королевства Дагомея в Республику Бенин. Также стали известны и другие победители Берлинале-2024.

magicinfoto / Shutterstock.com

Гран-при жюри, вторую по престижности премию, ожидаемо получил фильм «Нужды путешественника» (Yeohaengjaui pilyo) режиссера Хон Сан Су. Его сюжет рассказывает историю француженки Ирис, которая приезжает в Южную Корею и становится преподавательницей.

Лучшими актерами признали Себастиана Стэна за роль в картине «Другой человек». «Серебряного медведя» и Эмили Уотсон из «Таких мелочей». За лучшую режиссуру присудили Нельсону Карлосу Де Лос Сантосу за ленту «Пепе». «Золотого медведя» за карьерные достижения вручили Мартину Скорсезе. 

Вот полный список победителей:

  • «Золотой медведь»: «Дагомея»
  • Гран-при жюри: «Нужды путешественника»
  • «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру: Нельсон Карлос Де Лос Сантос («Пепе»)
  • «Серебряный медведь» за лучшую главную роль: Себастиан Стэн («Другой человек»)
  • «Серебряный медведь» за лучшую второстепенную роль: Эмили Уотсон («Такие мелочи»)
  • Приз жюри: «Империя»
  • Приз за лучший сценарий: «Смерть» (Маттиас Гласнер)
  • Приз за художественный вклад: оператор Мартин Гшалхт («Дьявольская баня»)
  • Гран-при программы «Столкновения» (Encounters): «Напролом»
  • Приз ФИПРЕССИ (Международной ассоциации прессы): «Мой любимый пирожок»
  • Приз экуменического (христианского) жюри: «Мой любимый пирожок»
  • «Золотой медведь» за карьерные достижения: Мартин Скорсезе

Ранее мы рассказывали о лауреатах премии «Эмми». Среди лидеров по числу номинаций в этом сезоне был комедийный сериал «Тед Лассо», который претендовал на 21 статуэтку.
 

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