«Наследники», «Одни из нас» и «Белый лотос»: объявлены номинанты на премию «Эмми»-2023

Среди лидеров по числу номинаций в этом сезоне также комедийные сериалы «Тед Лассо» и «Удивительная миссис Мейзел», претендующие на 21 и 14 статуэток соответственно, мини-проекты «Медведь» (13), «Грызня» (13), «Монстр: История Джеффри Дамера» (13) и «Уэнсдей» (12).