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«Наследники», «Одни из нас» и «Белый лотос»: объявлены номинанты на премию «Эмми»-2023

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Среди лидеров по числу номинаций в этом сезоне также комедийные сериалы «Тед Лассо» и «Удивительная миссис Мейзел», претендующие на 21 и 14 статуэток соответственно, мини-проекты «Медведь» (13), «Грызня» (13), «Монстр: История Джеффри Дамера» (13) и «Уэнсдей» (12).

Кадр из сериала

«Наследники»

Лучший драматический сериал

  • «Андор»
  • «Лучше звоните Солу»
  • «Корона»
  • «Дом Дракона»
  • «Одни из нас»
  • «Наследники»
  • «Белый лотос»
  • «Шершни»

Лучший комедийный сериал

  • «Барри»
  • «Медведь»
  • «Быть присяжным»
  • «Начальная школа Эббот»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Уэнсдэй»
  • «Тед Лассо»
  • «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший мини-сериал

  • «Грызня»
  • «Флейшман в беде»
  • «Оби-Ван Кеноби»
  • «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • «Дейзи Джонс и The Six»
Кадр из сериала

Педро Паскаль, «Одни из нас»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джефф Бриджес, «Старик»
  • Брайан Кокс, «Наследники»
  • Киран Калкин, «Наследники»
  • Боб Одинкерк, «Лучше звоните Солу»
  • Педро Паскаль, «Одни из нас»
  • Джереми Стронг, «Наследники»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Шэрон Хорган, «Заговор сестер Гарви»
  • Мелани Лински, «Шершни»
  • Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
  • Белла Рэмзи, «Одни из нас»
  • Кери Рассел, «Дипломатка»
  • Сара Снук, «Наследники»
Кадр из сериала

Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Ф. Мюррей Абрахам, «Белый лотос»
  • Николас Браун, «Наследники»
  • Тео Джеймс, «Белый лотос»
  • Майкл Империоли, «Белый лотос»
  • Мэттью Макфэдиен, «Наследники»
  • Алан Рак, «Наследники»
  • Александр Скарсгард, «Наследники»
  • Уилл Шарп, «Белый лотос»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

  • Элизабет Дебики, «Корона»
  • Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
  • Сабрина Импаччаторе, «Белый лотос»
  • Обри Плаза, «Белый лотос»
  • Рэй Сихорн, «Лучше звоните Солу»
  • Дж. Смит-Кэмерон, «Наследники»
  • Симона Табаско, «Белый лотос»
  • Мэган Фэйхи, «Белый лотос»
Кадр из сериала

Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Билл Хейдер, «Барри»
  • Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
  • Джейсон Сигел, «Терапия»
  • Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
  • Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт, «Прощай навсегда»
  • Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
  • Кинта Брансон, «Начальная школа Эббот»
  • Наташа Лионн, «Покерфейс»
  • Дженна Ортега, «Уэнсдэй»
Кадр из сериала

«Монстр: История Джеффри Дамера»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

  • Кумэйл Нанджиани, «Добро пожаловать в Чиппендейлс»
  • Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • Дэниэл Рэдклифф, «Странный Эл»
  • Майкл Шеннон, «Джордж и Тэмми»
  • Тэрон Эджертон, «Черная птица»
  • Стивен Ян, «Грызня»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

  • Али Вонг, «Грызня»
  • Лиззи Каплан, «Флейшман в беде»
  • Райли Кио, «Дейзи Джонс и The Six»
  • Кэтрин Хан, «Прекрасные мелочи»
  • Доминик Фишбэк, «Рой»
  • Джессика Честейн, «Джордж и Тэмми»

Лучший анимационный сериал

  • «Закусочная Боба»
  • «Энтергалактик»
  • «Первобытный»
  • «Рик и Морти»
  • «Симпсоны»

Лауреатов 2023 года объявят 18 сентября — однако в случае потенциальной забастовки актеров церемонию перенесут на ноябрь или январь 2024 года.

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