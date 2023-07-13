«Наследники», «Одни из нас» и «Белый лотос»: объявлены номинанты на премию «Эмми»-2023

Среди лидеров по числу номинаций в этом сезоне также комедийные сериалы «Тед Лассо» и «Удивительная миссис Мейзел», претендующие на 21 и 14 статуэток соответственно, мини-проекты «Медведь» (13), «Грызня» (13), «Монстр: История Джеффри Дамера» (13) и «Уэнсдей» (12).
«Наследники»
Лучший драматический сериал
- «Андор»
- «Лучше звоните Солу»
- «Корона»
- «Дом Дракона»
- «Одни из нас»
- «Наследники»
- «Белый лотос»
- «Шершни»
Лучший комедийный сериал
- «Барри»
- «Медведь»
- «Быть присяжным»
- «Начальная школа Эббот»
- «Убийства в одном здании»
- «Уэнсдэй»
- «Тед Лассо»
- «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший мини-сериал
- «Грызня»
- «Флейшман в беде»
- «Оби-Ван Кеноби»
- «Монстр: История Джеффри Дамера»
- «Дейзи Джонс и The Six»
Педро Паскаль, «Одни из нас»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джефф Бриджес, «Старик»
- Брайан Кокс, «Наследники»
- Киран Калкин, «Наследники»
- Боб Одинкерк, «Лучше звоните Солу»
- Педро Паскаль, «Одни из нас»
- Джереми Стронг, «Наследники»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Шэрон Хорган, «Заговор сестер Гарви»
- Мелани Лински, «Шершни»
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
- Белла Рэмзи, «Одни из нас»
- Кери Рассел, «Дипломатка»
- Сара Снук, «Наследники»
Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Ф. Мюррей Абрахам, «Белый лотос»
- Николас Браун, «Наследники»
- Тео Джеймс, «Белый лотос»
- Майкл Империоли, «Белый лотос»
- Мэттью Макфэдиен, «Наследники»
- Алан Рак, «Наследники»
- Александр Скарсгард, «Наследники»
- Уилл Шарп, «Белый лотос»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Элизабет Дебики, «Корона»
- Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
- Сабрина Импаччаторе, «Белый лотос»
- Обри Плаза, «Белый лотос»
- Рэй Сихорн, «Лучше звоните Солу»
- Дж. Смит-Кэмерон, «Наследники»
- Симона Табаско, «Белый лотос»
- Мэган Фэйхи, «Белый лотос»
Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Билл Хейдер, «Барри»
- Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
- Джейсон Сигел, «Терапия»
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
- Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт, «Прощай навсегда»
- Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Кинта Брансон, «Начальная школа Эббот»
- Наташа Лионн, «Покерфейс»
- Дженна Ортега, «Уэнсдэй»
«Монстр: История Джеффри Дамера»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Кумэйл Нанджиани, «Добро пожаловать в Чиппендейлс»
- Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера»
- Дэниэл Рэдклифф, «Странный Эл»
- Майкл Шеннон, «Джордж и Тэмми»
- Тэрон Эджертон, «Черная птица»
- Стивен Ян, «Грызня»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Али Вонг, «Грызня»
- Лиззи Каплан, «Флейшман в беде»
- Райли Кио, «Дейзи Джонс и The Six»
- Кэтрин Хан, «Прекрасные мелочи»
- Доминик Фишбэк, «Рой»
- Джессика Честейн, «Джордж и Тэмми»
Лучший анимационный сериал
- «Закусочная Боба»
- «Энтергалактик»
- «Первобытный»
- «Рик и Морти»
- «Симпсоны»
Лауреатов 2023 года объявят 18 сентября — однако в случае потенциальной забастовки актеров церемонию перенесут на ноябрь или январь 2024 года.
18+
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