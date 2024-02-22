Месси, «Аватар: Легенда об Аанге» и Тихон Жизневский: Что смотреть дома на длинных февральских выходных

Сериал «Уилл Трент» / Will Trent, 2 сезон (ABC) (18+)

Сериал основан на детективах Карин Слотер. Специальный агент Уилл Трент (Рамон Родригес) превратил свои детские травмы в преимущества: родители бросили его, он прошел через госсистему опеки, но это научило его быть максимально внимательным и стремиться к тому, чтобы никто не повторил его опыт. В новых сериях Трент продолжит решать юридические кейсы и искать биологическую мать.

С 20 февраля, ABC