Месси, «Аватар: Легенда об Аанге» и Тихон Жизневский: Что смотреть дома на длинных февральских выходных

Сериал «Второй лучший госпиталь в галактике» / The Second Best Hospital in the Galaxy, премьера (Prime Video ) (18+)

Комедийный мультсериал про двух врачей-инопланетян придумала Чирокко Данлэпа, сценаристка «Жизней матрешки» и «Чудотворцев». Друзья-хирурги Сличе и Палмер борются с межгалактическими болезнями — паразитами, пожирающими тревогу, незаконными временными петлями и космическими ЗППП. В озвучивании шоу среди прочих приняли участие Наташи Лионн, Грета Ли и Киран Калкин.

С 23 февраля, Prime Video