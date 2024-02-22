Месси, «Аватар: Легенда об Аанге» и Тихон Жизневский: Что смотреть дома на длинных февральских выходных

Снятый Софией Копполой байопик Присциллы Пресли, экранизация детективного бестселлера Майка Омера «Внутри убийцы» с Тихоном Жизневским и Анастасией Евграфовой, документальный проект о футболисте Лионеле Месси, а также игровая версия анимационного шоу «Аватар: Легенда об Аанге» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на этой неделе.
Сериал «Вас беспокоят из банка», премьера (Premier) (16+)
Документальный мини-сериал-расследование о самом популярном виде мошенничества — телефонном. В проекте подробно разбирают схемы, как людей ежегодно обманывают на миллиарды рублей. Среди экспертов — директор департамента информационной безопасности «Банка России» Вадим Уваров, специалист по НЛП Алексей Ситников, старший следователь по особо важным делам Альберт Бабгоев и другие. Также создатели сериала записали интервью человека, отбывающего наказание за телефонное мошенничество, и жертв, среди которых дрессировщик Эдгар Запашный.
С 19 февраля, Premier
Сериал «Уилл Трент» / Will Trent, 2 сезон (ABC) (18+)
Сериал основан на детективах Карин Слотер. Специальный агент Уилл Трент (Рамон Родригес) превратил свои детские травмы в преимущества: родители бросили его, он прошел через госсистему опеки, но это научило его быть максимально внимательным и стремиться к тому, чтобы никто не повторил его опыт. В новых сериях Трент продолжит решать юридические кейсы и искать биологическую мать.
С 20 февраля, ABC
Сериал «Хороший доктор» / The Good Doctor, 7 сезон (ABC) (18+)
Проект про доктора с расстройством аутического спектра Шона Мефи (Фредди Хаймор) заходит на финальный сезон. В нем гениальный медик будет пытаться балансировать между работой и отцовством. К шоу присоединились Кайла Кромер и Уэви Джонез в роли ординаторов.
С 20 февраля, ABC
Сериал «Созвездие» / Constellation, премьера (Apple TV+) (18+)
Сай-фай-хоррор с Нуми Рампас. Она играет астронавтку, которая единственной выживает в аварии на борту МКС и возвращается на Землю. Но здесь ей все кажется чужим — даже родная дочь. Шоураннером проекта выступил Питер Харнесс, работавший над «Доктором Кто», а поставила историю Мишель Макларен («Во все тяжкие»).
С 21 февраля, Apple TV+
Сериал «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» / Messi's World Cup: The Rise of a Legend, премьера (Apple TV+) (12+)
Трогательный и духоподъемный документальный мини-сериал посвящен легендарному футболисту Лионелю Месси и его карьере в спорте. В проекте снялся как сам игрок, так и его партнеры из сборной Аргентины — Анхель Ди Мария, Серхио Агуэро, Энцо Фернандес и многие другие.
С 21 февраля, Apple TV+
Фильм «Присцилла: Элвис и я» / Priscilla (18+)
Снятый Софией Копполой байопик Присциллы Пресли получился вполне авторизованным. Главной героине фильма, которая увидела его на Венецианском кинофестивале, он понравился. В картине Присциллу играет Кейли Спейни, получившая на смотре Кубок Вольпи — приз за лучшую женскую роль. Элвисом стал звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди. Месяц назад картину показывали в кино, а теперь она вышла и на онлайн-платформах.
С 22 февраля, «Кинопоиск», Premier, Kion, Wink
Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» / Avatar: The Last Airbender, премьера (Netflix) (16+)
У культового анимационного сериала канала Nickelodeon выходит игровая версия — шоу о приключениях мальчика-мага Аанге (юный Гордон Кормье), способного управлять четырьмя стихиями. Изначально проект для Netflix разрабатывали шоураннеры оригинала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко, но в итоге ответственным за «Аватар» назначили Альберта Кима («Пантеон»), который учел на кастинге в том числе этнические особенности персонажей.
С 22 февраля, Netflix
Сериал «Внутри убийцы», премьера («Кинопоиск») (18+)
Экранизация детективного бестселлера Майка Омера из серии книг про профайлера Зою Бентли. В российской адаптации действие перенесли в Петербург, главную героиню зовут Зоя Волгина (Анастасия Евграфова), но она, как и в оригинале, помогает правоохранительным органам в лице следователя Тимофея Волоха (Тихон Жизневский) искать маньяка-душителя. Триллер снял режиссер «Топей» Владимир Мирзоев, а саундтрек к проекту написала группа «АИГЕЛ».
С 22 февраля, «Кинопоиск»
Сериал «Красный 5», премьера (Premier) (18+)
Пародийный экшен в духе «Дэдпула» поставил Евгений Шелякин («Хеппи-энд»). Это история про бывшего спецагента Бекешева (Денис Шведов), который вынужден работать в связке с эксцентричным хакером по прозвищу Бабуля (Роман Курцын). Вмести они ищут преступников со сверхспособностями, которые были частью эксперимента КГБ, но сбежали из лаборатории.
С 22 февраля, Premier
Сериал «Второй лучший госпиталь в галактике» / The Second Best Hospital in the Galaxy, премьера (Prime Video ) (18+)
Комедийный мультсериал про двух врачей-инопланетян придумала Чирокко Данлэпа, сценаристка «Жизней матрешки» и «Чудотворцев». Друзья-хирурги Сличе и Палмер борются с межгалактическими болезнями — паразитами, пожирающими тревогу, незаконными временными петлями и космическими ЗППП. В озвучивании шоу среди прочих приняли участие Наташи Лионн, Грета Ли и Киран Калкин.
С 23 февраля, Prime Video
Фильм «Стальная хватка» /The Iron Claw (18+)
Байопик фон Эрихов — династии рестлеров с трагической биографией от студии А24 и режиссера Шона Дуркина («Гнездо»). В главных ролях снялись Зак Эфрон («Папе снова 17»), звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт, Холт Маккэллани («Гнев человеческий») Харрисон Дикинсон («Треугольник печали»), Лили Джеймс («Малыш на драйве») и Мора Тирни («Лжец, лжец»).
Чтобы сыграть членов проклятой семьи, актеры прошли тренинг у Чаво Герреро, профессионального рестлера и координатора всех боевых сцен в фильме.
Уже вышел, «Иви», «Кинопоиск», Kion, Okko, Wink
Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» / The Walking Dead: The Ones Who Live, премьера (AMC) (18+)
У зомби-франшизы уже столько спин-оффов, что в них, кажется, не разберется даже самый преданный и внимательный фанат. В этом уголке вселенной «Ходячих мертвецов» главной героиней станет Мишонн (Данай Гурира). Она готова на все, чтобы найти возлюбленного Рика Граймса (Эндрю Линкольн).
С 25 февраля, AMC, чуть позже — в «Амедиатеке»
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