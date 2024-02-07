«Постучись в мою дверь в Москве», «Мистер и миссис Смит» и «Аватар»: лучшие сериалы февраля 2024 года

Российская адаптация турецкого хита «Постучись в мою дверь» с Никитой Волковым, ремейки фильмов «Мистер и миссис Смит» и «Один день», игровая версия «Аватара: Легенды об Аанге», новая экранизация «Сегуна», история противостояния Кристиана Диора и Коко Шанель «New Look: Революция стиля», бенефис Юрия Стоянова в комедии «Артист с большой дороги» и ромком с Аглаей Тарасовой «Саша и Питер» — рассказываем о главных сериалах, которые выходят на стримингах в последний месяц зимы.
«Сергий против нечисти. Яга», 3 сезон (Kion) (18+)
Продолжение комедийного экшена про отлученного от церкви священника Сергия (Роман Маякин из «Сладкой жизни»), который зарабатывает на жизнь уничтожением нечисти. Помогает ему в этом следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко). В третьем сезоне главной антагонисткой стала Яга в исполнении Елены Подкаминской («Кухня»). Среди других новичков каста — Ян Цапник, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская и Михаил Тарабукин. За режиссуру на этот раз отвечал Андрей Волгин («Балканский рубеж»).
С 1 февраля, Kion
«Мистер и миссис Смит» / Mr. & Mrs. Smith, премьера (Prime Video) (18+)
Сериальный ремейк фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли — шпионский комедийный боевик с Майей Эрскин и Дональдом Гловером в главных ролях. Сценарий писал сам Гловер и вся команда успешной «Атланты» — его брат Стивен, Франческа Слоун и другие.
Джон и Джейн Смит кажутся идеальной парой — живут на Манхэттене, счастливы в браке. Правда, на самом деле он фиктивный, а их имена выдуманные. Чета Смитов — агенты, выполняющие под прикрытием опасные задания. Постепенно игра в семейную жизнь приводит к возникновению настоящих чувств. В проекте снялись Пол Дано, Паркер Поузи, Джон Туртурро и Михаэла Коэл. Поставил шоу дебютант в режиссуре Кристиан Спренгер (оператор «Чем мы заняты в тени», «Кто не спрятался», «Станция одиннадцать»).
Со 2 февраля, Prime Video
«Умерь свой энтузиазм» / Curb Your Enthusiasm, 12 сезон (HBO) (18+)
Все в этом мире конечно. И культовый комедийный сериал Ларри Дэвида («Будь что будет»), подаривший миру мем «Directed by Robert B. Weide», заходит на финальный сезон. Напомним, Дэвид играет в нем гипертрофированную версию себя — не слишком жалующего других людей сценариста, придумавшего шоу про нью-йоркских комиков-невротиков «Сайнфелд», и постоянно попадающего в неловкие ситуации.
С 4 февраля, HBO
«Начальная школа „Эбботт“» / Abbott Elementary, 3 сезон (ABC) (18+)
Продолжение полюбившегося критикам проекта режиссеров «Офиса» Рэндолла Айнхорна и Мэттью Сона. Место действия сериала — государственная школа в Филадельфии, которой вечно не хватает финансирования. Учителей тут играют придумавшая саму история Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»). В новом сезоне также вернется и Тайлер Джеймс Уильямс, играющий Грегори.
С 7 февраля, ABC, Hulu
«Один день» / One Day, премьера (Netflix) (18+)
Главный претендент на binge watching в честь грядущего 14 февраля — сериальный ремейк разбивающей сердце мелодрамы с Энн Хэтэуэй и Джимом Стерджессом. Здесь друзей со времен колледжа Декстера и Эмму играют Лео Вудалл из второго сезона «Белого лотоса» и Амбика Мод («Будет больно»). Долгие годы герои встречаются в день своего знакомства, не решаясь признаться друг другу в любви.
С 8 февраля, Netflix
«Halo» / Halo, 2 сезон (Paramount+) (18+)
Продолжение экранизации одноименной видеоигры, которая отходит от ее канона. Это история про масштабный конфликт между людьми и союзом инопланетных рас, объединенных одной религией. Человечество вот-вот проиграет, его надежда на выживание — проект «Спартанец-II», создающий суперсолдат. Пришельцы узнают о нем и атакуют базу, в результате выживает только один «спартанец». Его озвучил в сериале Пабло Шрайбер («Американские боги»). Во втором сезоне боец Джон-117 будет пытаться спасти планету Предел, которая еще принадлежит людям. Шоураннерами «Halo» выступили Кайл Киллен («Улица страха. Часть 1: 1994») и Стивен Кейн («Шпионка»).
С 8 февраля, Paramount+, позже в «Амедиатеке»
«Выжившие 2. Пробуждение», 2 сезон (Okko) (18+)
Спродюсированный среди прочих Борисом Хлебниковым недооцененный постапокалиптический проект со сложным устройством. В нем есть как основной сериал, так и выходящие одновременно с ним веб-спин-оффы. Напомним, люди на Земле, согласно сюжету, умирают, если их вовремя не разбудить — так действует особый сонный вирус. Во втором сезоне выжившие узнают, что есть город, в котором обитают те, кто все же смог проснуться. Среди новичков каста — Мариэтта Цигаль-Полищук, Федор Лавров и Антон Филипенко. Режиссером новых серий стал Евгений Емелин («Варвара»), а к креативной команде присоединился Андрей Прошкин, постановщик первого сезона.
С 8 февраля, Okko
«Полиция Токио» / Tokyo Vice, 2 сезон (HBO Max) (18+)
Продолжение криминальной драмы с Энселом Элгортом («Малыш на драйве»), основанной на мемуарах американского журналиста Джека Эдельштейна. Тот вспоминает свою юность в 1990-е, когда он переехал в Токио, чтобы расследовать преступления якудзы. Его наставником становится местный полицейский (Кэн Ватанабэ).
С 8 февраля, Max
Фотосессия героев к выходу сериала.
«Постучись в мою дверь в Москве», премьера (Premier, Okko) (16+)
Российская адаптация хитового турецкого сериала о фейковых отношениях флористки и бизнесмена, которые становятся началом большого чувства. В московской версии Серкана и Эду играют Никита Волков («Трудные подростки», «Крецул») и Лиана Гриба («Дурная кровь»). Также в касте — Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Максим Белбородов, Влад Соколовский, Лео Канделаки, Анна Невская и Екатерина Волкова. В проекте будет 60 серий — это на треть меньше, чем в оригинале.
С 12 февраля, Premier, Okko
«New Look: Революция стиля» / The New Look, премьера (Apple TV+) (18+)
Вышедший в январе сериальный байопик Кристобаля Баленсиаги передает фэшн-эстафету февральском проекту о противостоянии Кристиана Диора и Коко Шанель. Их здесь играют Бен Мендельсон и Жюльет Бинош. Сюжет разворачивается в Париже 1940-х, в котором Диор, несмотря на немецкую оккупацию, создал знаменитую коллекцию New Look. И да, Баленсиага в шоу тоже появится — в исполнении Нуну Лопеш. Также в проекте снялись Джон Малкович и Гленн Клоуз. Режиссером выступил Тодд А. Кесслер («Сопрано»).
С 14 февраля, Apple TV+
«Засланец из космоса» / Resident Alien, 3 сезон (Syfy) (18+)
Продолжение базирующегося на комиксах Dark Horse сериала. Напомним, это история про инопланетянина Гарри (Алан Тьюдик), который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать. В конце первого сезона он решил, что да и улетел без обещания вернуться, во втором вновь прибыл на Землю, а в третьем будет пытаться спасти планету, которую успел по-настоящему полюбить.
С 14 февраля, Syfy
Аглая Тарасова в съемке не обложку февральского номера.
«Саша и Питер», премьера (Premier) (16+)
Ромком с нашей кавергерл Аглаей Тарасовой в заглавной роли — дебют в режиссуре актрисы Валерии Шкирандо («Батальон»). Саша хочет расстроить свадьбу бывшего (Антон Филипенко), поэтому переезжает в Петербург и устраивается работать в ЗАГС, в котором тот собирается расписаться. Правда, получает место регистратора не браков, а разводов и ежедневно наблюдает пары, которые хотят расстаться по максимально нелепым поводам.
С 14 февраля, Premier
«Престиж», премьера (Start) (18+)
Сатирический детектив с вайбом «Убийства в одном здании», «Почему женщины убивают», «Отчаянных домохозяек» и «Белого лотоса» поставил Сергей Сенцов, режиссер хтонического сериала «1703».
В элитном поселке находят труп молодой няни. Приезжающая на место преступления следовательница Елизавета Егоровна (Ирина Розанова) быстро выясняет, что у каждого здесь есть свои секреты и поводные камни: от прислуги до их обеспеченных нанимателей. В касте — Юлия Снигирь, Аскар Ильясов, Настасья Самбурская, Любовь Толкалина, Илья Любимов, Анна Уколова, Вера Кинчева, Ирина Дубцова и многие другие.
С 15 февраля, Start
«Призраки» / Ghosts, 3 сезон (CBS) (18+)
Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую.
Напомним, журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель, но там обитают духи, не готовые мириться с переменами. В третьем сезоне часть призраков покинут дом.
С 15 февраля, CBS
«Жизнь и Бет» / Life & Beth, 2 сезон (Hulu) (18+)
Ироничный проект Эми Шумер с ней же в главной роли. На этот раз она шутит про кризис среднего возраста. Ее героине по имени Бет около 40 лет, у нее неплохой доход от продажи вина и стабильные отношения. Но встреча с фриковатым фермером Джоном (Майкл Сера из «Джуно») заставляет ее вспомнить, что в детстве она мечтала о большем. Во втором сезоне пара начнет задумываться о браке.
С 16 февраля, Hulu
«ГДР», премьера (Wink) (18+)
Параноидальная шпионская драма с Александром Горбатовым. Он играет капитана Нечаева, который следит, чтобы артисты мюзик-холла в Берлине конца 1980-х не передали информацию американскому журналисту. В проекте режиссера Сергея Попова («Мосгаз. Западня») снялись Линда Лапиньш, Елизавета Базыкина, Евгений Санников, Мадлен Джабраилова, Александр Голубев, Дарья Урсуляк и другие.
С 16 февраля, Wink
«Уилл Трент» / Will Trent, 2 сезон (ABC) (18+)
Сериал основан на детективах Карин Слотер. Специальный агент Уилл Трент (Рамон Родригес) превратил свои детские травмы в преимущества: родители бросили его, он прошел через госсистему опеки, но это научило его быть максимально внимательным и стремиться к тому, чтобы никто не повторил его опыт. В новых сериях Трент продолжит решать юридические кейсы и искать биологическую мать.
С 20 февраля, ABC
«Хороший доктор» / The Good Doctor, 7 сезон (ABC) (18+)
Проект про доктора с расстройством аутического спектра Шона Мефи (Фредди Хаймор) заходит на финальный сезон. В нем гениальный медик будет пытаться балансировать между работой и отцовством. К шоу присоединились Кайла Кромер и Уэви Джонез в роли ординаторов.
С 20 февраля, ABC
«Созвездие» / Constellation, премьера (Apple TV+) (18+)
Сай-фай-хоррор с Нуми Рампас. Она играет астронавтку, которая единственной выживает в аварии на борту МКС и возвращается на Землю. Но здесь ей все кажется чужим — даже родная дочь. Шоураннером проекта выступил Питер Харнесс, работавший над «Доктором Кто», а поставила историю Мишель Макларен («Во все тяжкие»).
С 21 февраля, Apple TV+
«Месси и Кубок мира: Путь к вершине» / Messi's World Cup: The Rise of a Legend, премьера (Apple TV+) (12+)
Трогательный и духоподъемный документальный мини-сериал посвящен легендарному футболисту Лионелю Месси и его карьере в спорте. В проекте снялся как сам игрок, так и его партнеры из сборной Аргентины — Анхель Ди Мария, Серхио Агуэро, Энцо Фернандес и многие другие.
С 21 февраля, Apple TV+
«Аватар: Легенда об Аанге» / Avatar: The Last Airbender, премьера (Netflix) (16+)
У культового анимационного сериала канала Nickelodeon выходит игровая версия — шоу о приключениях мальчика-мага Аанге (юный Гордон Кормье), способного управлять четырьмя стихиями. Изначально проект для Netflix разрабатывали шоураннеры оригинала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко, но в итоге ответственным за «Аватар» назначили Альберта Кима («Пантеон»), который учел на кастинге в том числе этнические особенности персонажей.
С 22 февраля, Netflix
«Внутри убийцы», премьера («Кинопоиск») (18+)
Экранизация детективного бестселлера Майка Омера из серии книг про профайлера Зою Бентли. В российской адаптации действие перенесли в Петербург, главную героиню зовут Зоя Волгина (Анастасия Евграфова), но она, как и в оригинале, помогает правоохранительным органам в лице следователя Тимофея Волоха (Тихон Жизневский) искать маньяка-душителя. Триллер снял режиссер «Топей» Владимир Мирзоев, а саундтрек к проекту написала группа «АИГЕЛ».
С 22 февраля, «Кинопоиск»
«Красный 5», премьера (Premier) (18+)
Пародийный экшен в духе «Дэдпула» поставил Евгений Шелякин («Хеппи-энд»). Это история про бывшего спецагента Бекешева (Денис Шведов), который вынужден работать в связке с эксцентричным хакером по прозвищу Бабуля (Роман Курцын). Вмести они ищут преступников со сверхспособностями, которые были частью эксперимента КГБ, но сбежали из лаборатории.
С 22 февраля, Premier
«Второй лучший госпиталь в галактике» / The Second Best Hospital in the Galaxy, премьера (Prime Video ) (18+)
Комедийный мультсериал про двух врачей-инопланетян придумала Чирокко Данлэпа, сценаристка «Жизней матрешки» и «Чудотворцев». Друзья-хирурги Сличе и Палмер борются с межгалактическими болезнями — паразитами, пожирающими тревогу, незаконными временными петлями и космическими ЗППП. В озвучивании шоу среди прочих приняли участие Наташи Лионн, Грета Ли и Киран Калкин.
С 23 февраля, Prime Video
«Сегун» / Shôgun, премьера (FX, Hulu) (18+)
Многие зрители российского телевидения 1990-х помнят часто крутившуюся там предыдущую экранизацию романа Джеймса Клавелла с Ричардом Чемберленом в главной роли. В новой версии английского моряка Джона Блэксторна, выживающего в кораблекрушении, играет Космо Джарвис. Напомним, так он оказывается в Японии — стране, которая в начале XVII века была закрыта для европейцев. Над эпичным костюмным сериалом о политике, интригах, коварстве и любви работали Фред Туа («Пацаны»), Джонатан ван Тюллекен («Отбросы») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак»).
С 27 февраля, FX, Hulu
«Артист с большой дороги», премьера (Start, Wink) (16+)
Сериал-бенефис Юрия Стоянова. Он играет вора-рецидивиста, прозванного Артистом. В очередной раз освободившись из колонии, тот намерен завязать с преступной жизнью. Чтобы начать все с чистого листа Артист хочет забрать спрятанные деньги из дома, где сейчас живут его невестка и внуки. Для этого он решает выдать себя за няню и устроиться к ним на работу. Снял комедию Дмитрий Грибанов («Папины дочки. Новые»).
С 29 февраля, Start, Wink
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