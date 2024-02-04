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Кино и сериалы

В сети появился тизер триллера «Собиратель душ», с Майкой Монро и Николасом Кейджем

Фильм расскажет об агенте ФБР Ли Харкер, которая пытается найти серийного убийцу по прозвищу Длинноногий. Чем ближе она оказывается к правде о личности маньяка, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь.

Режиссером и сценаристом картины выступил Оз Перкинс, известный по фильмам «Гретель и Гензель» и «Февраль». Роль главного злодея триллера сыграет Николас Кейдж. 

В мировом прокате «Собиратель душ» появится 12 июля 2024 года. В российском кинопрокате фильм можно будет увидеть с 24 июля.

Несколько  дней назад вышел трейлер российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Теперь в Москве! Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграл звезда сериала «Трудные подростки» Никита Волков. Его партнершей на экране стала Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь».

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