В сети появился тизер триллера «Собиратель душ», с Майкой Монро и Николасом Кейджем

Режиссером и сценаристом картины выступил Оз Перкинс, известный по фильмам «Гретель и Гензель» и «Февраль». Роль главного злодея триллера сыграет Николас Кейдж.

В мировом прокате «Собиратель душ» появится 12 июля 2024 года. В российском кинопрокате фильм можно будет увидеть с 24 июля.

Несколько дней назад вышел трейлер российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Теперь в Москве! Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграл звезда сериала «Трудные подростки» Никита Волков. Его партнершей на экране стала Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь».