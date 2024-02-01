Смотрим трейлер российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Теперь в Москве!

Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграл звезда сериала «Трудные подростки» Никита Волков. Его партнершей на экране стала Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер». Героиню Лианы в российской версии «Постучись в мою дверь в Москве» будут звать Саша.
Популярная турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 годах, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллиона сообщений, обойдя по популярности «Игру престолов».
«Постучись в мою дверь в Москве» расскажет историю круглой отличницы Саши Гордеевой, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но вылетела с последнего курса университета из-за того, что ее именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Обидевшись, девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Но их знакомство оборачивается неожиданностью — Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если 2 месяца будет притворяться его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую.
Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграли подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграла тетю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя.
О своем герое:
Я сам себе изначально поставил условие, что, даже если очень захочется, я ни в коем случае не буду смотреть оригинальный сериал, - потому что иначе ты станешь заложником. Это решение развязало мне руки, я был свободен в работе над образом. У меня был только сценарий и мое видение, которое, в случае чего, аккуратно мог поправить режиссер. На репетициях мы задали свои параметры героя - кто он, что он, как он существует с другими, как они друг к другу относятся. Этого было достаточно, чтобы сформировать свой собственный образ Градского.
О сериале:
«Постучись в мою дверь в Москве» это легкий, светлый, позитивный сериал, который дает возможность вечером забыть о проблемах и окунуться в теплоту, уют и любовь героев и переживать вместе с ними маленькую жизнь.
Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» стартует 12 февраля одновременно в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. Всего выйдет 60 эпизодов по 50 минут каждый.
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