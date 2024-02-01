Смотрим трейлер российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Теперь в Москве!

Популярная турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 годах, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллиона сообщений, обойдя по популярности «Игру престолов».

«Постучись в мою дверь в Москве» расскажет историю круглой отличницы Саши Гордеевой, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но вылетела с последнего курса университета из-за того, что ее именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Обидевшись, девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Но их знакомство оборачивается неожиданностью — Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если 2 месяца будет притворяться его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую.

Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграли подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграла тетю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя.