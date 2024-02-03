У сериала «Слово пацана» может выйти еще два сезона

«Мы изначально думали сделать три сезона, потому что 1989, 1991, 1993 годы разительно отличаются, это разные миры. 1991 год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть, за что сражаться — за бабки. Мы взяли 1989-й, потому что это еще хулиганы. А дальше начинается серьезный рост. И 1993 год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой, то есть история вышла на уровень страны», — рассказал Крыжовников в интервью блогу «Что посмотреть».

По его словам, работа над новым сезоном не начнется раньше, чем через год. «Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать другой проект и вернуться к размышлениям. То, что меня лично интересовало, уже случилось, и нет смысла проводить этот аттракцион еще раз. Но как авторы мы не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. В ближайший год это не произойдет. Должен быть внятный импульс», — говорит режиссер.

Пока вы ждете новый сезон сериала, предлагаем перечитать наше интервью с актрисой Анастасией Красовской, которая сыграла в «Слове пацана» инспектора по делам несовершеннолетних, колонку Юрия Сапрыкина о том, как сериал стал самым народным проектом года, и разбор кинокритика Лидии Масловой, провозгласившей «Слово пацана» — «Гарри Поттером» на фактуре позднего СССР.