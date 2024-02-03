У сериала «Слово пацана» может выйти еще два сезона

Об этом рассказал режиссер сериала Жора Крыжовников. По его словам, изначально проект задумывался, как три части в разные временные эпохи. Но сейчас проект встал на паузу.
«Мы изначально думали сделать три сезона, потому что 1989, 1991, 1993 годы разительно отличаются, это разные миры. 1991 год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть, за что сражаться — за бабки. Мы взяли 1989-й, потому что это еще хулиганы. А дальше начинается серьезный рост. И 1993 год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой, то есть история вышла на уровень страны», — рассказал Крыжовников в интервью блогу «Что посмотреть».
По его словам, работа над новым сезоном не начнется раньше, чем через год. «Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать другой проект и вернуться к размышлениям. То, что меня лично интересовало, уже случилось, и нет смысла проводить этот аттракцион еще раз. Но как авторы мы не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. В ближайший год это не произойдет. Должен быть внятный импульс», — говорит режиссер.
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