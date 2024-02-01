«Лед 3», «Рецепт любви», новый Вендерс и Суинтон с Хиддлстоном: Что смотреть в кинотеатрах России в феврале

Претендующая на «Оскар» мелодрама «Рецепт любви» с Жюльет Бинош, медитативная лента Вима Вендерса «Идеальные дни», третья часть франшизы «Лед» с Александром Петровым, бенефис Елены Яковлевой «Свет», а также ре-релиз ленты Джима Джармуша о вечных чувствах «Выживут только любовники» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в российский прокат в последний месяц зимы.
«Идеальные дни» / Perfect Days (18+)
Грустная медитативная картина Вима Вендерса о том, что в рутинных мелочах кроется не только дьявольское, но и божественное. Изначально немецкий режиссер должен быть снимать документальную ленту про удачный редизайн известными архитекторами туалетов в Японии, но так увлекся, что сочинил историю художественную про lavatory и lovestory.
Хираяма (Кодзи Якусе) каждый день совершает один и тот же набор действий. Просыпается на рассвете, поливает саженцы кленов, садится в фургон под кассетные треки Лу Рида и Патти Смит и отправляется на работу — начищать общественные туалеты. Но несколько неожиданных встреч разрушают его личный микрокосмос.
В Каннах «Идеальные дни» получил приз за лучшую мужскую роль, а еще претендуют на «Оскар» среди фильмов на иностранном языке.
С 1 февраля
«Я — медведь» (6+)
Режиссер триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым Кирилл Кемниц демонстрирует, что его диапазон так широк, что простирается и на семейное кино. У Ковалевых все идет наперекосяк: отца увольняют с работы, мама вынуждена всех содержать, дочь разбирается с подростковыми сложностями, а маленький сын приносит медвежонка, которого находит на окраине города. В касте комедии — Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова и другие.
С 1 февраля
«Конец славы» (16+)
Комедия Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко в главной роли — юмористическая версия «Погребенного заживо» с Райаном Рейнольдсом. Популярный избалованный актер Слава теряет свою известность и контракты, так как все отказываются с ним работать. Чтобы воскресить карьеру, его агент придумывает трюк — сделать вид, что тот умер и даже устроить похороны. А после сообщить всем, что Слава просто впадал в летаргический сон, а после очнулся.
С 1 февраля
«Моя прекрасная свадьба» / Beautiful Wedding (18+)
Сиквел ромкома «Мое прекрасное несчастье» с Диланом Спроусом («После. Глава 2») и Вирджинией Гарднер («Вышка», «До встречи на Венере»). В продолжении Эбби и Трэвису предстоит выяснить, готовы ли они были к браку на самом деле, поженившись в Лас-Вегасе после бурной ночи. За режиссуру вновь отвечал Роджер Камбл («Жестокие игры»).
С 1 февраля
«Правда» (18+)
Триллер дебютанта Максима Кузнецова с Кузьмой Котрелевым («Красные браслеты», «ЮЗЗЗ») в главной роли. Он играет недавно вышедшего из колонии Женю, вернувшегося в родной провинциальный город. Когда там пропадает пятилетняя Маша, бывший заключенный, видевший ребенка последним, становится идеальным подозреваемым. К тому же он почему-то не рассказывает, что случилось с девочкой.
С 1 февраля
«Детка» (18+)
Снятая на «Ленфильме» мелодрама с Марией Мацель («ЮЗЗЗ», «Черное облако») и Викторией Исаковой — дебют в кино для постановщицы Ирины Бас. 17-летнюю Машу мама оставила еще в детстве. Чтобы выяснить все о своей матери и поговорить с ней, девушка отправляется поступать в театральный вуз в Петербург, где та живет. Изначально картина называлась «Летом асфальт теплый», но к прокату ее решили переименовать.
С 1 февраля
«Кривая дорога» / He Went That Way (18+)
Основанный на реальных событиях триллер с самым многообещающим голливудским актером прямо сейчас Джейкобом Элорди («Эйфория», «Солтберн»). Дрессировщик и шоумен Джим Гудвин (Закари Куинто из «Американской истории ужасов») и его ручной шимпанзе Спанки подбирают на пустынной дороге попутчика Бобби. Тот оказывается серийным убийцей.
С 1 февраля
«Брат 3» (18+)
Не имеющий никакого отношения к дилогии Алексея Балабанова фильм все же выходит в российский прокат. Релиз должен был быть в ноябре 2023-го, но тогда картине не удалось получить прокатное удостоверение. Синопсис работы Валерия Переверзева звучит так: «В Тамбове живет генеральская дочь, влюбленная в уличного художника, которого не одобряет ее отец. У генерала есть брат-близнец, который возглавляет преступную группировку. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий, которые изменят жизни и разрушат семьи».
С 1 февраля
«5 сантиметров в секунду» / Byousoku 5 Centimeter (2007) (12+)
В прокат в России выходит аниме 2007 года японского режиссера и художника Макото Синкая, которого называют «вторым Миядзаки», имея в виду трогательную и гуманистичную интонацию его картин. «5 сантиметров в секунду» — это три истории о первой любви, прекрасной и трагичной в своей заведомой обреченности.
С 8 февраля
«Три мушкетера: Миледи» / Les Trois Mousquetaires: Milady (12+)
Продолжение новой экранизации романа Александра Дюма, в которой Венсан Кассель играет Атоса, Ева Грин — Миледи, Ромен Дюрис — Арамиса, а Луи Гаррель — короля Людовика. Роль главного из мушкетеров — Д’Артаньян — досталась Франсуа Сивилю («Шагни вперед», «Поменяться местами»). Вторую часть, как и первую, снял режиссер «Эйфеля» Мартин Бурбулон.
С 8 февраля
«Поцелуй» / Kysset (18+)
Костюмная мелодрама Билле Аугуста («Снежное чувство Смиллы») по мотивам романа Стефана Цвейга. Наследница большого состояния (Клара Росагер из «1899») влюбляется в молодого офицера (Эсбен Смед из «Реальной любови в Нью-Йорке»). Но светское общество полагает, что ему просто нужны ее деньги.
С 8 февраля
«Лед 3» (16+)
В третьей части мелодрамы про чувства и коньки речь идет о поколении детей. Отец-одиночка Горин (Александр Петров) не хочет, чтобы его дочь Надя (Анна Савранская) профессионально занималась фигурным катанием и повторила тем самым судьбу рано умершей мамы (Аглая Тарасова). Но девочка мечтает завоевать «Кубок Льда», поэтому тренируется втайне от папы. На одном из занятий она встречает хоккеиста Сережу (Степан Белозеров). На это раз картину поставил Юрий Хмельницкий, дебютант в полнометражном кино.
С 14 февраля
«Рецепт любви» / La passion de Dodin Bouffant (18+)
Один из лучших фильмов 2023-го, попавший в must see списки чуть ли не всех критиков мира, в День всех влюбленных года 2024-го выходит и в России. Это разговорная мелодрама о Додене (Бенуа Мажимель) и Эжени (Жюльет Бинош), двух талантливых поварах, которые мечтают изменить кулинарию. Французский постановщик вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг получил за эту картину приз на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.
С 14 февраля
«Тайное влечение» (18+)
В честь 14 февраля в прокат выходит и дебютная картина ученицы Сергея Соловьева Стаси Толстой (в девичестве — Венковой). Это провокационное и максималистское высказывание о поиске себя, в том числе через сексуальность. Юная актриса Вета мечтает ярко проявить себя в искусстве. У нее появляется шанс реализовать свой потенциал в студенческом спектакле, а заодно — пережить тем самым травму из-за ухода отца из семьи. В касте картины — Мария Янычева, Дарья Балабанова, Антон Рогачев, Роза Хайруллина, Святослав Рогожан, Мила Ершова, музыкант Найк Борзов и многие другие.
С 14 февраля
«Между нами лето» (12+)
Еще один фильм, который выходит в прокат аккурат в День всех влюбленных — наивный ромком-мюзикл с Владом Прохоровым и Анфисой Черных. Летом 1999-го Саша вместе с родителями едет отдыхать в санаторий. Там он участвует в музыкальной постановке вместе с Полиной, местной красавицей. Саша влюбляется в девушку, не зная, что за ней пытается ухаживать управляющий санатория Миша.
С 14 февраля
«Одна жизнь» / One Life (16+)
Мелодрама с Энтони Хопкинсом, Хеленой Бонем Картер и Джонни Флинном, основанная на реальных событиях. Скромного пожилого британца Николаса Уинтона приглашают принять участие в ток-шоу. На программе он узнает, как на будущем отразилось то, что он во времена Второй мировой пытался спасти детей из концлагеря.
С 15 февраля
«Выживут только любовники» / Only Lovers Left Alive (2013) (18+)
На большие экраны возвращается, пожалуй, самый романтичный и красивый фильм Джима Джармуша про вечную любовь. При этом буквально — его главные герои бессмертные тысячелетние вампиры Адам (Том Хиддлстон) и Ева (Тильда Суинтон).
С 22 февраля
«Свет» (12+)
Драма-бенефис Елены Яковлевой получила на кинофестивале в Выборге приз как лучший фильм. Накануне своего 60-летия соцработница Татьяна осмысляет свою нынешнюю жизнь, которая стала искуплением за ошибки юности. Но те все равно афтершоками настигают ее в дне сегодняшнем. Яковлеву в молодости играет филигранная актриса Дарья Конжева («Фрау», «Доктор Лиза»). Снял картину Антон Колмеец, один из сценаристов «Чик».
С 22 февраля
«Природа любви» / Simple comme Sylvain (18+)
Ромком Моньи Шакри, музы Ксавье Долана, участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Это балансирующая между социальной сатирой и эротизмом история отношения Софии и Сильвена. Она — интеллектуалка, цитирующая Платона, он — разнорабочий, делающий у нее ремонт, но между ними вспыхивают чувства.
С 22 февраля
«Идеальные друзья» / The Trouble with Jessica (16+)
Британская комедия с Ширли Хендерсон (Плакса Миртл из «Гарри Поттера»), Сильвестром Гротом («Бесславные ублюдки»), Руфусом Сьюэллом («Отпуск по обмену»), Оливией Уильямс («Отец»), Индирой Варма («Миссия невыполнима: Смертельная расплата») и Аланом Тьюдиком («Засланец из космоса»). Решив продать дом, супруги Сара и Том устраивают вечеринку для друзей. Неожиданно на суаре врывается незваная гостья — модная писательница Джессика.
С 22 февраля
«Пес-призрак: Путь самурая» / Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999) (16+)
В повторный прокат в России в феврале выпустят и еще один фильм Джима Джармуша — остросюжетную драму с Форестом Уитакером. Пес-призрак — это киллер, живущий по законам чести самураев. Он служит своему хозяину Луи — человеку, который когда-то спас его жизнь. Кстати, история встречи Пса и Луи показывается в воспоминаниях обоих по-разному. Это отсылка к «Расемону» Акиры Куросавы.
С 29 февраля
«Май, декабрь» / May December (18+)
В английском языке идиома «May December» означает отношения между партнерами с огромной разницей в возрасте. В драме Тодда Хейнса («Кэрол», «Вдали от рая») как раз препарируются такие, а еще — индустрия экранизаций реальных историй. Актриса Элизабет Берри (Натали Портман), чтобы лучше вжиться в роль, знакомится со своим прототипом — кроткой Грэйс (Джулиана Мур). 20 лет назад она, будучи совершеннолетней, начала встречаться со своим коллегой по зоомагазину — семиклассником Джо (Чарльз Мелтон). Когда их роман открылся, она попала в колонию. А после выхода Грейс на свободу они с Джо поженились и завели детей. Взгляд со стороны открывает, что в этой идиллии все не так безоблачно. Впрочем, как не все просто и с актрисой, копающейся в личной жизни других.
С 29 февраля
«По Фрейду» / Freud's Last Session (16+)
Драма Мэтта Брауна («Человек, который познал бесконечность») с Энтони Хопкинсом и Мэттью Гудом. Они играют основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и писателя Клайва Льюиса соответственно. Накануне Второй мировой те встречаются, чтобы подискутировать о природе божественного.
С 29 февраля
«Долгожданный рассвет» / Finalmente l'alba (18+)
Драма Саверио Костанцо («Моя гениальная подруга», «Голодные сердца») с Лили Джеймс, Джо Кири и Уиллемом Дефо из основной программы Венецианского кинофестиваля. В Риме 1950-х юная Джозефин готовится к свадьбе с человеком, которого не любит. Перед торжеством она спонтанно отправляется на пробы на киностудию Cinecitta, что становится для нее переменой участи.
С 29 февраля
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