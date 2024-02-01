«Лед 3», «Рецепт любви», новый Вендерс и Суинтон с Хиддлстоном: Что смотреть в кинотеатрах России в феврале

«Идеальные дни» / Perfect Days (18+)

Грустная медитативная картина Вима Вендерса о том, что в рутинных мелочах кроется не только дьявольское, но и божественное. Изначально немецкий режиссер должен быть снимать документальную ленту про удачный редизайн известными архитекторами туалетов в Японии, но так увлекся, что сочинил историю художественную про lavatory и lovestory.

Хираяма (Кодзи Якусе) каждый день совершает один и тот же набор действий. Просыпается на рассвете, поливает саженцы кленов, садится в фургон под кассетные треки Лу Рида и Патти Смит и отправляется на работу — начищать общественные туалеты. Но несколько неожиданных встреч разрушают его личный микрокосмос.

В Каннах «Идеальные дни» получил приз за лучшую мужскую роль, а еще претендуют на «Оскар» среди фильмов на иностранном языке.

С 1 февраля