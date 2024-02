«Лед 3», «Рецепт любви», новый Вендерс и Суинтон с Хиддлстоном: Что смотреть в кинотеатрах России в феврале

«Кривая дорога» / He Went That Way (18+)

Основанный на реальных событиях триллер с самым многообещающим голливудским актером прямо сейчас Джейкобом Элорди («Эйфория», «Солтберн»). Дрессировщик и шоумен Джим Гудвин (Закари Куинто из «Американской истории ужасов») и его ручной шимпанзе Спанки подбирают на пустынной дороге попутчика Бобби. Тот оказывается серийным убийцей.

С 1 февраля