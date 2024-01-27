«Фишер», «Снегирь» и «Чувства Анны»: стали известны лауреаты премии «Золотой орел»

Криминальная драма об одинцовском серийном убийце победила в номинации «Лучший проект онлайн-платформы». Главные актеры сериала Иван Янковский и Александр Яценко получили награды за лучшие роли.
Криминальная драма об одинцовском серийном убийце победила в номинации «Лучший проект онлайн-платформы». Главные актеры сериала Иван Янковский и Александр Яценко получили награды за лучшие роли.
«Золотого орла» за лучший игровой фильм получил «Снегирь» Бориса Хлебникова. Среди режиссеров награды удостоился Сергей Урсуляк, постановщик ленты «Праведник». За главную роль в этом фильме также отмечен Яценко. Еще один лауреат — Анна Михалкова, получившая премию за работу в картине «Чувства Анны».
Лучшим телевизионным проектом стал детектив «Бизон. Дело манекенщицы». Звезда сериала Сергей Безруков удостоен «Золотога орла» за актерскую работу. Кроме того, за роль в сериале «Дама с собачкой» приз получила Елена Яковлева.
Вот полный список победителей премии:
- Лучший короткометражный фильм – «Шоссе энтузиастов», режиссер Федор Кравчук.
- Лучший анимационный фильм – «Коты Эрмитажа», режиссер Василий Ровенский
- Лучший неигровой фильм – «Мельников» режиссер Марина-Мария Мельник
- Лучшие визуальные эффекты – «Снегирь», Algous studio
- Лучший монтаж фильма – Иван Лебедев, «Снегирь»
- Лучшая работа звукорежиссера – Максим Беловолов, «Снегирь»
- Лучшая музыка к фильму – Алексей Рыбников, «Повелитель ветра»
- Лучшая работа художника по костюмам – Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров, «Хитровка. Знак четырех»
- Лучшая работа художника-постановщика – Сергей Февралев, «Хитровка. Знак четырех»
- Лучшая актриса онлайн-сериала – Марьяна Спивак, «Черное облако»
- Лучший актер онлайн-сериала – Иван Янковский и Александр Яценко, «Фишер»
- Лучший сериал онлайн-платформы – «Фишер» (продюсеры Дмитрий Табарчук и Сергей Кальварский)
- Лучшая женская роль на телевидении – Елена Яковлева, «Дама с собачкой»
- Лучшая мужская роль на телевидении – Сергей Безруков, «Бизон. Дело манекенщицы»
- Лучший телевизионный сериал – «Бизон. Дело манекенщицы», режиссер Сергей Чекалов
- Лучшая женская роль второго плана – Александра Ребенок, фильм «1993»
- Лучшая мужская роль второго плана – Евгений Ткачук, «Праведник»
- Лучшая операторская работа – Михаил Милашин, «Праведник»
- Лучший сценарий – Александр Велединский, «1993»
- Лучшая женская роль в кино – Анна Михалкова, «Чувства Анны»
- Лучшая мужская роль в кино – Александр Яценко, «Праведник»
- Лучшая режиссерская работа – Сергей Урсуляк, «Праведник»
- Лучший игровой фильм – «СНЕГИРЬ».
Недавно были объявлены лауреаты премии «Белый слон»-2023. В список вошли «Сказка» Сокурова, Shortparis, «Слово пацана» и другие.
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