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«Фишер», «Снегирь» и «Чувства Анны»: стали известны лауреаты премии «Золотой орел»

Криминальная драма об одинцовском серийном убийце победила в номинации «Лучший проект онлайн-платформы». Главные актеры сериала Иван Янковский и Александр Яценко получили награды за лучшие роли.

Кадры предоставлены «Собака.ru» пресс-службой more.tv

Криминальная драма об одинцовском серийном убийце победила в номинации «Лучший проект онлайн-платформы». Главные актеры сериала Иван Янковский и Александр Яценко получили награды за лучшие роли.

«Золотого орла» за лучший игровой фильм получил «Снегирь» Бориса Хлебникова. Среди режиссеров награды удостоился Сергей Урсуляк, постановщик ленты «Праведник». За главную роль в этом фильме также отмечен Яценко. Еще один лауреат — Анна Михалкова, получившая премию за работу в картине «Чувства Анны».

Лучшим телевизионным проектом стал  детектив «Бизон. Дело манекенщицы». Звезда сериала Сергей Безруков удостоен «Золотога орла» за актерскую работу. Кроме того, за роль в сериале «Дама с собачкой» приз получила Елена Яковлева.

Вот полный список победителей премии:

  • Лучший короткометражный фильм – «Шоссе энтузиастов», режиссер Федор Кравчук.
  • Лучший анимационный фильм – «Коты Эрмитажа», режиссер Василий Ровенский
  • Лучший неигровой фильм – «Мельников» режиссер Марина-Мария Мельник
  • Лучшие визуальные эффекты – «Снегирь», Algous studio
  • Лучший монтаж фильма – Иван Лебедев, «Снегирь»
  • Лучшая работа звукорежиссера – Максим Беловолов, «Снегирь»
  • Лучшая музыка к фильму – Алексей Рыбников, «Повелитель ветра»
  • Лучшая работа художника по костюмам – Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров, «Хитровка. Знак четырех»
  • Лучшая работа художника-постановщика – Сергей Февралев, «Хитровка. Знак четырех»
  • Лучшая актриса онлайн-сериала – Марьяна Спивак, «Черное облако»
  • Лучший актер онлайн-сериала – Иван Янковский и Александр Яценко, «Фишер»
  • Лучший сериал онлайн-платформы – «Фишер» (продюсеры Дмитрий Табарчук и Сергей Кальварский)
  • Лучшая женская роль на телевидении – Елена Яковлева, «Дама с собачкой»
  • Лучшая мужская роль на телевидении – Сергей Безруков, «Бизон. Дело манекенщицы»
  • Лучший телевизионный сериал – «Бизон. Дело манекенщицы», режиссер Сергей Чекалов
  • Лучшая женская роль второго плана – Александра Ребенок, фильм «1993»
  • Лучшая мужская роль второго плана – Евгений Ткачук, «Праведник»
  • Лучшая операторская работа – Михаил Милашин, «Праведник»
  • Лучший сценарий – Александр Велединский, «1993»
  • Лучшая женская роль в кино – Анна Михалкова, «Чувства Анны»
  • Лучшая мужская роль в кино – Александр Яценко, «Праведник»
  • Лучшая режиссерская работа – Сергей Урсуляк, «Праведник»
  • Лучший игровой фильм – «СНЕГИРЬ».

Недавно были объявлены лауреаты премии «Белый слон»-2023. В список вошли «Сказка» Сокурова, Shortparis, «Слово пацана» и другие.

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