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Кино и сериалы

«Сказка» Сокурова, Shortparis и «Слово пацана»: объявлены лауреаты премии «Белый слон»-2023

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов назвала имена лучших актеров и режиссеров, а также главные кинопроекты прошедшего года. В голосовании из 70 членов экспертного совета «Белого слона» приняли участие 59 человек, а также 13 преимущественно молодых экспертов, входящих в профильные группы по разным видам кинематографа. Вспомнить список номинантов можно по ссылке, а узнать имена лауреатов — в нашем материале.

Александр Сокуров

Александр Сокуров

Иван Янковский

Иван Янковский

Лучший игровой фильм

«Сказка», режиссер Александр Сокуров

Лучший сериал

«Слово пацана. Кровь на асфальте», режиссер Жора Крыжовников

Лучший анимационный фильм

«Хармс», режиссер Светлана Андрианова

Лучший неигровой фильм

«Предлагаемые обстоятельства», режиссер Никита Ефимов

Shortparis

Shortparis

Борис Хлебников и Наталия Мещанинова

Борис Хлебников и Наталия Мещанинова

Лучшая режиссерская работа

Резо Гигинеишвили, «Пациент №1»

Лучший сценарий

Наталия Мещанинова, «Один маленький ночной секрет»

Лучшая операторская работа

Алишер Хамидходжаев, «Снегирь»

Лучшая работа художника

Алексей Максимов, «Новый Берлин»

Лучшая музыка

Shortparis, «Чувства Анны»

Михаил Местецкий и Кирилл Белоруссов, «Год рождения»

Инна Чурикова, кадр из фильма «Пациент №1»

Инна Чурикова, кадр из фильма «Пациент №1»

Анна Михалкова

Анна Михалкова

Лучшая главная мужская роль

Александр Филиппенко, «Пациент №1»

Лучшая главная женская роль

Анна Михалкова, «Чувства Анны»

Дарья Савельева, «Привет, мама»

Лучшая мужская роль второго плана

Александр Робак, «Снегирь»

Лучшая женская роль второго плана

Инна Чурикова, «Пациент №1»

Лучший полнометражный игровой дебют

«Каникулы», режиссер Анна Кузнецова

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Люди:
Иван Янковский, Наталия Мещанинова, Александр Сокуров

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