«Сказка» Сокурова, Shortparis и «Слово пацана»: объявлены лауреаты премии «Белый слон»-2023

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов назвала имена лучших актеров и режиссеров, а также главные кинопроекты прошедшего года. В голосовании из 70 членов экспертного совета «Белого слона» приняли участие 59 человек, а также 13 преимущественно молодых экспертов, входящих в профильные группы по разным видам кинематографа. Вспомнить список номинантов можно по ссылке, а узнать имена лауреатов — в нашем материале.