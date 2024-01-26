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Кино и сериалы

Объявлены даты проведения кинофестиваля «Послание к человеку»-2024. Конкурсный отбор уже стартовал

Отбор фильмов, участвующих в проекте, проводится в трех конкурсах: международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico. Региональные показы «Эхо "Послания к человеку"» пройдут с 1 по 30 ноября в шести регионах России, где будут представлены лучшие картины-участники конкурса. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой кинофестиваля «Послание к человеку»

В этом году фестиваль «Послание к человеку» пройдет с 18 по 27 октября на нескольких киноплощадках Петербурга. Жюри фестиваля оценит фильмы в следующих номинациях:

  • Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм фестиваля и денежный приз 250 тысяч рублей — присуждает жюри международного конкурса.
  • Три специальных приза жюри международного конкурса «Кентавр» и денежный приз 80 тысяч рублей к каждому — присуждает жюри международного конкурса.
  • Специальный приз «Кентавр» и 50 тысяч рублей за лучший документальный фильм национального конкурса — присуждает Жюри Национального конкурса.
  • Специальный приз жюри «Кентавр» с пояснительной формулировкой в национальном конкурсе и 30 тысяч рублей —присуждает жюри национального конкурса.
  • Приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico «Кентавр», денежный приз 80 тысяч рублей за лучший экспериментальный фильм.

Программным директором «Послания к человеку»-2024 стал журналист, куратор и киновед Михаил Ратгауз. Председателем отборочной комиссии Международного конкурса — главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Помимо конкурсной программы будут организованы параллельные просветительские мероприятия: индустриальные круглые столы и профессиональные дискуссионные панели, мастер-классы, творческие встречи и выступления известных кинематографистов.

В прошедшем 2023 году на кинофестивале «Послание к человеку» было показано 63 фильма, а лауреатами и дипломантами конкурсной программы стали кинорежиссеры из России, Германии, Сомали, Франции, Китая, Испании и США. Гран-при — «Золотого кентавра» — получил короткометражный фильм сомалийского режиссера Мо Хараве. Его картина рассказывает о последнем дне приговоренного к казни. Полный список лауреатов фестиваля мы публиковали здесь.

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