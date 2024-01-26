В этом году фестиваль «Послание к человеку» пройдет с 18 по 27 октября на нескольких киноплощадках Петербурга. Жюри фестиваля оценит фильмы в следующих номинациях:

Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм фестиваля и денежный приз 250 тысяч рублей — присуждает жюри международного конкурса.

Три специальных приза жюри международного конкурса «Кентавр» и денежный приз 80 тысяч рублей к каждому — присуждает жюри международного конкурса.

Специальный приз «Кентавр» и 50 тысяч рублей за лучший документальный фильм национального конкурса — присуждает Жюри Национального конкурса.

Специальный приз жюри «Кентавр» с пояснительной формулировкой в национальном конкурсе и 30 тысяч рублей —присуждает жюри национального конкурса.

Приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico «Кентавр», денежный приз 80 тысяч рублей за лучший экспериментальный фильм.

Программным директором «Послания к человеку»-2024 стал журналист, куратор и киновед Михаил Ратгауз. Председателем отборочной комиссии Международного конкурса — главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Помимо конкурсной программы будут организованы параллельные просветительские мероприятия: индустриальные круглые столы и профессиональные дискуссионные панели, мастер-классы, творческие встречи и выступления известных кинематографистов.