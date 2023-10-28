«А родители придут со мной повидаться?», «Сумерки», «Осколки неба»: рассказываем о лауреатах кинофестиваля «Послание к человеку»

В международном конкурсе специальным призом также отметили полнометражный документальный фильм «Сумерки» россиянина Владимира Эйснера (за лучшую режиссуру), ленту «Осколки неба» Аднана Бараки из Марокко и колумбийско-французский короткометражный мультфильм «Сука» Карлы Мело Гамперт.

В национальном конкурсе документального кино лауреатами стали картины «Предлагаемые обстоятельства» Никиты Ефимова «За глубокое погружение в предлагаемые обстоятельства»), «Циркус» Яны Рейнсон («За честную попытку вглядеться в омут реальности»), «Ленечка» Ренаты Джало («За музыкальность, приподнявшую нас над повседневностью») и «Мама Америка» Анны Швейгольц («За эмоциональность и интимность»).

В международном конкурсе экспериментальных фильмов In Silico победителями стали: «Шанхай весной» китайца Сюнь Сюня (за лучший экспериментальный фильм, в котором политика пытается инструментализировать тело, а художник возвращает себе субъектность через искусство»), «Экран» еще одного режиссера из КНР Цай Цайбэя (За фильм-предупреждение о человеке как вечном зрителе-охотнике, виртуозную работу с материалом, его исследование и целостность высказывания») и «Полевые цветы» хорвата Карлы Црнчевич («За фильм-напоминание о фиксации катастрофы человеком, впервые взявшим в руки камеру, о хрупкости памяти и возможности чувствовать»).

Приз жюри прессы с формулировкой «За соединение традиционного киноповествования с радикальной перформативностью» достался картине «Признания доброй самаритянки» режиссера Пенни Лейн. Наградой студенческого жюри удостоили две ленты «Прощай, дикарь» режиссера Серхио Гуатакира Сармьенто и «Ахерон» режиссера Мануэля Муньос Риваса.

Напомним, что фильмы, победившие на фестивале, можно будет увидеть сегодня в Доме кино.