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«Один маленький ночной секрет» Мещаниновой, «Сказка» Сокурова и Shortparis: объявлены номинанты премии «Белый слон»

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Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов сформировала шорт-лист 2023 года из 24 полнометражных игровых картин. Рассказываем о претендентах на статуэтки.

Александр Сокуров

Александр Сокуров

Борис Хлебников и Наталия Мещанинова

Борис Хлебников и Наталия Мещанинова

Лучший фильм

  • «За нас с вами» — режиссер Андрей Смирнов
  • «Один маленький ночной секрет» — режиссер Наталия Мещанинова
  • «Пациент №1» — режиссер Резо Гигинеишвили
  • «Сказка» — режиссер Александр Сокуров
  • «Снегирь» — режиссер Борис Хлебников
  • «Фрау» — режиссер Любовь Мульменко
  • «Чувства Анны» — режиссер Анна Меликян
  • «Чума» — режиссер Дмитрий Давыдов

Лучшая режиссерская работа

  • Резо Гигинеишвили — «Пациент №1»
  • Дмитрий Давыдов — «Чума»
  • Наталия Мещанинова — «Один маленький ночной секрет»
  • Александр Сокуров — «Сказка»
  • Анна Кузнецова — «Каникулы»
  • Алексей Федорченко — «Новый Берлин»

Лучший сценарий

  • Резо Гигинеишвили, Александр Родионов — «Пациент №1»
  • Наталия Мещанинова — «Один маленький ночной секрет»
  • Любовь Мульменко — «Фрау»
  • Андрей Смирнов — «За нас с вами»
  • Александр Сокуров — «Сказка»
Фото: Игорь Клепнев для «Собака.ru»

Лучшая операторская работа

  • Петр Братерский — «Пациент №1»
  • Николай Желудович — «Чувства Анны»
  • Дмитрий Наговский — «Клетка ищет птицу»
  • Давид Хайзников — «Год рождения»
  • Алишер Хамидходжаев — «Королевство»
  • Алишер Хамидходжаев — «Снегирь»

Лучшая работа художника

  • Тинатин Квиникадзе — «Пациент №1»
  • Эльдар Корхалев — «Год рождения»
  • Алексей Максимов — «Новый Берлин»
  • Александр Сокуров — «Сказка»
  • Анна Стрельникова — «Чувства Анны»
  • Ольга Хлебникова — «Фрау»

Лучшая музыка

  • Shortparis — «Чувства Анны»
  • Игорь Вдовин — «Белый список»
  • Павел Додонов — «Отпуск в октябре»
  • Мурат Кабардоков — «Сказка»
  • Михаил Местецкий, Кирилл Белоруссов — «Год рождения»
Евгений Цыганов

Евгений Цыганов

Вадик Королев

Вадик Королев

Евгений Ткачук

Евгений Ткачук

Лучшая главная мужская роль

  • Эльдар Каллимулин — «Год рождения»
  • Вадик Королев — «Фрау»
  • Тимофей Трибунцев — «Чувства Анны»
  • Александр Филиппенко — «Пациент №1»
  • Макар Хлебников — «Снегирь»
  • Евгений Цыганов — «1993»

Лучшая главная женская роль

  • Таисья Калинина — «Один маленький ночной секрет»
  • Ольга Макеева — «Пациент №1»
  • Анна Михалкова — «Чувства Анны»
  • Дарья Савельева — «Каникулы»
  • Дарья Савельева — «Привет, мама»
  • Мария Смольникова — «Лиссабон»
Анна Михалкова

Анна Михалкова

Лучшая мужская роль второго плана

  • Степан Девонин — «Один маленький ночной секрет»
  • Александр Робак — «Снегирь»
  • Евгений Ткачук — «Рыжий»
  • Тимофей Трибунцев — «Снегирь»
  • Олег Ягодин — «Чувства Анны»
  • Леонид Ярмольник — «За нас с вами»

Лучшая женская роль второго плана

  • Дарья Коныжева — «Свет»
  • Полина Кутепова — «Каникулы»
  • Маша Лобанова — «Край надломленной Луны»
  • Ирина Розанова — «За нас с вами»
  • Инна Чурикова — «Пациент №1»

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