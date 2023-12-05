«Один маленький ночной секрет» Мещаниновой, «Сказка» Сокурова и Shortparis: объявлены номинанты премии «Белый слон»

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов сформировала шорт-лист 2023 года из 24 полнометражных игровых картин. Рассказываем о претендентах на статуэтки.
Лучший фильм
- «За нас с вами» — режиссер Андрей Смирнов
- «Один маленький ночной секрет» — режиссер Наталия Мещанинова
- «Пациент №1» — режиссер Резо Гигинеишвили
- «Сказка» — режиссер Александр Сокуров
- «Снегирь» — режиссер Борис Хлебников
- «Фрау» — режиссер Любовь Мульменко
- «Чувства Анны» — режиссер Анна Меликян
- «Чума» — режиссер Дмитрий Давыдов
Лучшая режиссерская работа
- Резо Гигинеишвили — «Пациент №1»
- Дмитрий Давыдов — «Чума»
- Наталия Мещанинова — «Один маленький ночной секрет»
- Александр Сокуров — «Сказка»
- Анна Кузнецова — «Каникулы»
- Алексей Федорченко — «Новый Берлин»
Лучший сценарий
- Резо Гигинеишвили, Александр Родионов — «Пациент №1»
- Наталия Мещанинова — «Один маленький ночной секрет»
- Любовь Мульменко — «Фрау»
- Андрей Смирнов — «За нас с вами»
- Александр Сокуров — «Сказка»
Лучшая операторская работа
- Петр Братерский — «Пациент №1»
- Николай Желудович — «Чувства Анны»
- Дмитрий Наговский — «Клетка ищет птицу»
- Давид Хайзников — «Год рождения»
- Алишер Хамидходжаев — «Королевство»
- Алишер Хамидходжаев — «Снегирь»
Лучшая работа художника
- Тинатин Квиникадзе — «Пациент №1»
- Эльдар Корхалев — «Год рождения»
- Алексей Максимов — «Новый Берлин»
- Александр Сокуров — «Сказка»
- Анна Стрельникова — «Чувства Анны»
- Ольга Хлебникова — «Фрау»
Лучшая музыка
- Shortparis — «Чувства Анны»
- Игорь Вдовин — «Белый список»
- Павел Додонов — «Отпуск в октябре»
- Мурат Кабардоков — «Сказка»
- Михаил Местецкий, Кирилл Белоруссов — «Год рождения»
Лучшая главная мужская роль
- Эльдар Каллимулин — «Год рождения»
- Вадик Королев — «Фрау»
- Тимофей Трибунцев — «Чувства Анны»
- Александр Филиппенко — «Пациент №1»
- Макар Хлебников — «Снегирь»
- Евгений Цыганов — «1993»
Лучшая главная женская роль
- Таисья Калинина — «Один маленький ночной секрет»
- Ольга Макеева — «Пациент №1»
- Анна Михалкова — «Чувства Анны»
- Дарья Савельева — «Каникулы»
- Дарья Савельева — «Привет, мама»
- Мария Смольникова — «Лиссабон»
Анна Михалкова
Лучшая мужская роль второго плана
- Степан Девонин — «Один маленький ночной секрет»
- Александр Робак — «Снегирь»
- Евгений Ткачук — «Рыжий»
- Тимофей Трибунцев — «Снегирь»
- Олег Ягодин — «Чувства Анны»
- Леонид Ярмольник — «За нас с вами»
Лучшая женская роль второго плана
- Дарья Коныжева — «Свет»
- Полина Кутепова — «Каникулы»
- Маша Лобанова — «Край надломленной Луны»
- Ирина Розанова — «За нас с вами»
- Инна Чурикова — «Пациент №1»
18+
Комментарии (0)