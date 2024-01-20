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Кино и сериалы

Продюсер Гэри Гецман работает над сиквелом мультфильма «Полярный экспресс»

Спустя 20 лет после выхода оригинальной истории о мальчике, который не верил в существование Санта-Клауса, выйдет продолжение. Об этом рассказал продюсер изданию ComicBook.

pixelschoen/shutterstock

Пока что неизвестно на каком этапе находится работа. Также неизвестно, выйдет ли в итоге «Полярный экспресс-2». Оригинал основан на одноименной книге Криса Ван Оллсбурга, у которой нет продолжения, поэтому у потенциальной картины будет оригинальный сюжет. 

Анимационные персонажи «Полярного экспресса» подверглись критике за их внешний вид и эффект «зловещей долины». Однако теперь эксперты считают, что достижения в области технологий могут помочь сиквелу избежать проблем оригинала.

На прошлой неделе мы рассказывали, что байопик о Майкле Джексоне выйдет в 2025 году. Съемки фильма должны начаться уже 22 января. Главную роль в нем сыграет племянник покойного короля поп-музыки Джаафар Джексон.

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