Байопик о Майкле Джексоне выйдет в 2025 году

Режиссером байопика выступит Антуан Фукуа («Меня зовут Мохаммед Али», «Быстрее пули», «Мэр Кингстауна»). Над ним также поработают продюсер Грэм Кинг и сценарист Джон Логан. Официальный синопсис гласит, что лента представит зрителям захватывающий и честный портрет блестящего, но сложного человека, ставшего королем поп-музыки.

Продюсерами ленты также станут соисполнители наследства Майкла Джексона Джон Бранка и Джон МакКлейн. Они будут контролировать, как в «Майкле» будут показаны многочисленные обвинения в сексуализированном насилии над детьми, выдвинутые против певца на пике его карьеры и после смерти.

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