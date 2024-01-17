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Смотрим трейлер (романтический!) сериала «Прелесть» с Федором Федотовым в главной роли

В большом кино актер и профессиональный хоккеист дебютировал в амплуа «мой мармеладный»: кудрявый, румяный, в серебряных коньках, он смотрел с экранов чистым честным взглядом и излучал положительность. Играть драматического героя и трагичного мстителя для него — новый опыт.

Главный герой криминальной драмы – 25-летний автоугонщик по кличке Цыган (Федор Федотов), чей отец 20 лет назад погиб на аффинажном заводе и якобы был замешан в хищении золота. Когда в город возвращается бывший директор завода Леонид Максимович (Олег Меньшиков), Цыган объединяется с ним в борьбе против нынешнего руководителя предприятия Осинского (Филипп Янковский). Молодой человек уверен, что виновником смерти является Осинский. Но все осложняется тем, что Цыган влюбляется в дочь Осинского Арину (Елизавета Кононова).

Актер Федор Федотов: «Ум и интеллигентность должны победить грубую пустую харизму»

Новый трейлер сериала приоткрывает для зрителей романтическую линию сюжета. Арина хочет вырваться из тени отца, а у Цыгана сложное моральная дилемма, ведь его главная цель – месть отцу возлюбленной. Главному герою придется не только бороться за любовь, но и за свою жизнь. Ведь у Арины есть не только влиятельный отец, но и поклонник Максон (Равиль Батыров), который в порыве ревности готов пойти на убийство соперника.

Сериал «Прелесть» выйдет 18 января в онлайн-кинотеатре Premier.

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Федор Федотов

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