Смотрим трейлер (романтический!) сериала «Прелесть» с Федором Федотовым в главной роли

Новый трейлер сериала приоткрывает для зрителей романтическую линию сюжета. Арина хочет вырваться из тени отца, а у Цыгана сложное моральная дилемма, ведь его главная цель – месть отцу возлюбленной. Главному герою придется не только бороться за любовь, но и за свою жизнь. Ведь у Арины есть не только влиятельный отец, но и поклонник Максон (Равиль Батыров), который в порыве ревности готов пойти на убийство соперника.