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Кино и сериалы

Милош Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»

Часто снимающийся в России сербский актер попал в официальный каст сериала-антологии HBO. Детали сюжета пока не разглашаются. Однако известно, что действие развернется вокруг новой группы гостей курорта.

Denis Makarenko / Shutterstock.com

Кого именно сыграет звезда фильма «Холоп», пока неизвестно. Каст также пополнили Кристиан Фридель («Зона интересов»), Моргана О’Райлли («Соседи»), Лек Патравади («In Family We Trust») и Шалини Пейрис («Ковчег»).Они присоединились к ранее объявленным актерам Лесли Бибб, Джейсону Айзексу, Мишель Монахан, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Тхаптхимтхонг.

Съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке. В 2023 году «Белый лотос» был награжден премией «Золотой глобус» как «Лучший мини-сериал», также премию получила Дженнифер Куллидж, исполнившая одну из ключевых ролей в шоу. Первый сезон также получил 23, а второй — 20 номинаций на премию «Эмми».

В ожидании выхода нового сезона предлагаем ознакомиться с нашей подборкой январских премьер сериалов.

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