Милош Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»

Часто снимающийся в России сербский актер попал в официальный каст сериала-антологии HBO. Детали сюжета пока не разглашаются. Однако известно, что действие развернется вокруг новой группы гостей курорта.
Кого именно сыграет звезда фильма «Холоп», пока неизвестно. Каст также пополнили Кристиан Фридель («Зона интересов»), Моргана О’Райлли («Соседи»), Лек Патравади («In Family We Trust») и Шалини Пейрис («Ковчег»).Они присоединились к ранее объявленным актерам Лесли Бибб, Джейсону Айзексу, Мишель Монахан, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Тхаптхимтхонг.
Съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке. В 2023 году «Белый лотос» был награжден премией «Золотой глобус» как «Лучший мини-сериал», также премию получила Дженнифер Куллидж, исполнившая одну из ключевых ролей в шоу. Первый сезон также получил 23, а второй — 20 номинаций на премию «Эмми».
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