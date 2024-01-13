Милош Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»

Кого именно сыграет звезда фильма «Холоп», пока неизвестно. Каст также пополнили Кристиан Фридель («Зона интересов»), Моргана О’Райлли («Соседи»), Лек Патравади («In Family We Trust») и Шалини Пейрис («Ковчег»).Они присоединились к ранее объявленным актерам Лесли Бибб, Джейсону Айзексу, Мишель Монахан, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Тхаптхимтхонг.

Съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке. В 2023 году «Белый лотос» был награжден премией «Золотой глобус» как «Лучший мини-сериал», также премию получила Дженнифер Куллидж, исполнившая одну из ключевых ролей в шоу. Первый сезон также получил 23, а второй — 20 номинаций на премию «Эмми».

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