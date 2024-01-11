Новый сезон «Настоящего детектива», «Прелесть» и «Экспаты»: лучшие сериалы января 2024-го

Продолжение антологии «Настоящий детектив» с Джоди Фостер в касте, драма «Экспаты» с Николь Кидман, остросюжетный триллер «Прелесть» с Федором Федотовым, Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским, снятый Гасом Ван Сентом второй сезон «Вражды» с Томом Холландером, Деми Мур, Наоми Уоттс и Хлоей Севиньи, а также спродюсированный Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом пеплум о летчиках Второй мировой «Властелины воздуха» — рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в первый месяц 2024 года.
«Единожды солгав» / Fool Me Once, премьера (Netflix) (18+)
Детектив основан на книге Харлана Кобена («Незнакомец», «Невиновен»). Майя (Мишель Кигэн) тяжело переживает смерть мужа, с которым они воспитывали маленькую дочь. Однажды на записи с камеры, которую она устанавливает для безопасности в комнате ребенка, женщина видит погибшего мужа. Режиссером проекта выступил Дэйв Мур («Чужестранка»).
С 1 января, Netflix
«Как друзья Захара женили», премьера («Кинопоиск», Okko) (18+)
Комедия с вайбом фильма «Горько!». Прямо перед свадьбой Алена (Юлия Франц) бросает простого кубанского парня Захара (Сергей Бондарчук). Помочь все исправить берутся его друзья. Сняли проект Павел Кривчик (продюсер сериала «Контакт») и актер Борис Дергачев, в главных ролях — Владимир Канухин, Даниил Вахрушев, Никита Павленко, Анна Котова, Александра Ребенок и Софья Зайка.
С 1 января, «Кинопоиск», Okko
«Успешный», премьера (Kion) (18+)
В первый день 2024-го вышла комедия про миллиардера Калугина (Владимир Сычев из «Физрука»), потерявшего смысл жизни. Чтобы взбодриться и снова поверить в себя, он нанимает энергичного коуча-неудачника Сашу (Артем Сучков). Шоураннером и одним из режиссеров проекта стал Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама»). В касте «Успешного» также Ольга Медынич и Влад Коноплев.
С 1 января, Kion
«Предпоследняя инстанция», 3 сезон (Okko) (12+)
Финал проекта про небесную канцелярию с Павлом Прилучным. В новом сезоне глава Управления по распределению душ Максим будет пытаться не допустить, чтобы настал Судный день. Для этого надо поймать ангела гнева, спустившегося на Землю. К касту присоединились Сергей Новосад, Роман Мадянов, Степан Девонин и Никита Волков.
C 1 января, Okko
«Инспектор Гаврилов», премьера (Start) (16+)
Вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) присваивает личность соседа по купе — майора Гаврилова, который направлялся в провинциальный Усть-Шахтинск. Теперь преступник вынужден сам стать начальником полиции в маленьком городе и, на удивление, неплохо справляется с новыми обязанностями. В сериале снялись Екатерина Стулова и Денис Власенко, а поставил его Кирилл Васильев («Фитнес»).
Со 2 января, Start
«Братья Сунь» / Brothers Sun, премьера (Netflix) (18+)
Комедийный боевик с элементами драмы и обладательницей «Оскара» Мишель Йео. Она играет мать двух сыновей Чарльза (Джастин Чень) и Брюса (Сэм Сон Ли). Последний не знает, что его отец был главой могущественной тайваньской триады, а его старший брат — на самом деле легендарный убийца. Шоураннер проекта— Брэд Фалчук («Американская история ужасов»).
С 4 января, Netflix
«Медиатор», 3 сезон (Start) (18+)
Первый сезон «Медиатора» выглядел так, будто его сценарий писала нейросеть, — в нем смешивались объективация и БДСМ, теракты и подростковые суициды, попытки юмора и детективный сюжет. Что же хотели сказать этим всем авторы, стало понятно во втором сезоне, в котором все арки были перекручены и окончательно закрыты. Тем не менее проект возвращается с продолжением. В нем профессионального переговорщика и манипулятора Андрея Павлова (Андрей Бурковский) обвинят в изнасиловании. Тем не менее к нему вновь обратится за консультацией сотрудница правоохранительной системы. Правда, не героиня Юлии Пересильд, игравшая в первых сезонах, а новый персонаж: следовательница Женя (Софья Лебедева). Она попытается раскрыть с его помощью серию убийств девушек.
С 4 января, Start, «Кинопоиск»
«Эхо» / Echo, премьера (Disney+) (18+)
Первый в новом году сериал Marvel посвящен Майе Лопес (Алаква Кокс), она же Эхо, дебютировавшей в «Соколином Глазе». Глухая девушка с индейскими корнями по сюжету приезжает на родину в Оклахому, чтобы разобраться в своем прошлом и примириться с ним. В проекте также появляются супергерой Сорвиголова (Чарли Кокс) и криминальный босс Кингпин (Винсент Д’Онофрио). Все пять эпизодов сериала вышли в один день.
С 10 января, Disney+, Hulu
«Третий лишний» / Ted, премьера (Peacock) (18+)
Сериальный приквел одноименной комедии с Марком Уолбергом про невероятно разговорчивого плюшевого медведя. В проекте рассказывается, как старшеклассник-андердог Джон Беннетт (Макс Буркхолдер) встретил игрушечного Теда, и это стало началом большой дружбы. Режиссером «Третьего лишнего» выступил Сет Макфарлейн, работавший и над оригиналом. Его же голосом говорит медведь.
С 11 января, Peacock
«Месье Спейд» / Monsieur Spade, премьера (АМС) (18+)
Детективный проект о Сэме Спейде — сыщике из романов Дэшила Хэммета (в том числе «Мальтийский сокол» как раз о нем). В сериальной версии его играет Клайв Оуэн. Спейд жаждет покоя и воли, поэтому из США переезжает во Францию. Но и там оказывается втянут в запутанное дело — расследование убийства монахинь. Режиссером и одним из сценаристов шоу стал Скотт Фрэнк, снявший хитовый «Ход королевы».
С 14 января, AMC, «Амедиатека»
«Настоящий детектив» / True Detective, 4 сезон (HBO) (18+)
Культовая мрачная антология возвращается с четвертым сезоном. На этот раз действие разворачивается на Аляске, а его главными героинями стали женщины-полицейские: Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, расследующие исчезновение сотрудников региональной исследовательской станции. Их играют Джоди Фостер и чемпионка мира по боксу Кали Реис. Шоураннером впервые выступает не придумавший проект Ник Пиццолатто, а Исса Лопес («Все плохо»).
С 14 января, HBO
«Прелесть», премьера (Premier) (18+)
Остросюжетная криминальная драма о наследии 1990-х с Федором Федотовым («Серебряные коньки») и Олегом Меньшиковым в касте. Автоугонщик с амбициями Робин Гуда Цыган (как раз Федотов) расследует смерть отца, погибшего более 20 лет назад на заводе по переработке драгметаллов якобы из-за кражи золотых слитков. Помогает ему узнать правду о случившемся бывший директор предприятия (как раз Меньшиков), а препятствует его новый глава Осинский (Филипп Янковский), в чью дочь Арину (Елизавета Кононова) Цыган влюбляется. Снял проект Динар Гарипов — режиссер «Даркнета».
С 18 января, Premier
«Клипот», премьера (Premier) (18+)
Триллер о группе молодых людей, которые на пути к лучшему миру оказываются в серой зоне, не различая добро и зло. Однажды их попытка достать компромат заканчивается гибелью человека. В сериале Сергея Арланова («Мамы чемпионов») сыграли Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова.
С 18 января, Premier
«Фамильное кладбище» / Seonsan, премьера (Netflix) (18+)
Дорама в жанре триллера от создателя «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо. Молодая женщина получает в наследство от дяди участок земли на кладбище. Параллельно объявляется ее младший брат, о котором она даже не слышала, утверждающий, что среди наследников должен быть и он.
С 19 января, Netflix
«Кристобаль Баленсиага» / Cristóbal Balenciaga, премьера (Disney+) (18+)
Испанский байопик создателя модного дома Balenciaga в формате мини-сериала. Заглавную роль играет Альберто Сан Хуан («Соседи сверху», «Император Карлос»). Также в проекте появляются знаковые герои XX века: Одри Хепберн (Энн-Виктория Оливье), Кристиан Диор (Патрис Тибо), Коко Шанель (Анук Гринбер) и многие другие.
С 19 января, Disney+
«Сексуальная тварь» / Sexy Beast, премьера (Paramount+) (18+)
Приквел драмы, в которой снимались Рэй Уинстон и Бен Кингсли. В сериальной версии в центре повествования — то, как друзья-гангстеры Гэл и Дон только ищут себя, делая первые шаги в преступном мире Лондона. Их здесь играют Джеймс МакАрдл и Иман Эллиотт, а шоураннером стал Майкл Калео, работавший над «Сопрано».
С 25 января, Paramount+
«Иные», премьера («Кинопоиск») (18+)
Фэнтези-франшиза в жанре альтернативной истории — до старта сериала, как прогрев, выпустил одноименную книгу Александры Яковлевой. Примечательно, что та была написана по мотивам оригинального сценария Елены Войтович, а не наоборот.
Действие разворачивается параллельно в Ленинграде 1940-х и Германии в тот же период. Аня (модель Ирина Мартыненко) спасает от гибели брата — ее крик, оказывается, способен создать волну огромной силы и отбросить трамвай от грузовика. За девушкой начинают охотиться местные спецслужбы и немец Нойманн (Вольфганг Черни). В касте сериала — Линда Лапиньш, Алексей Серебряков, Евгения Симонова, Илья Маланин и Кирилл Нагиев, а снял историю Владимир Ракша («КрисТина»).
С 25 января, «Кинопоиск»
«Грисельда» / Griselda, премьера (Netflix) (18+)
Авторы «Нарко» вновь рассказывают основанную на реальных событиях историю о торговле запрещенными веществами. Речь в новом проекте идет о Грисельде Бланко, прозванной «кокаиновой королевой» (о ней же был фильм «Крестная мать кокаина» с Кэтрин Зетой-Джонс). Ее роль исполняет звезда комедийного сериала «Американская семейка» София Вергара.
С 25 января, Netflix
«Властелины воздуха» / Masters of the Air, премьера (Apple TV+)
Масштабный (в том числе с точки зрения стоимости серий) пеплум о молодых летчиках времен Второй мировой войны спродюсировали вместе Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Юных пилотов играют Остин Батлер («Элвис»), Каллум Тернер («Война и мир»), Энтони Бойл («Тетрис»), Барри Кеоган («Убийство священного оленя») и Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). Проект основан на бестселлере Дональда Л. Миллера. Часть эпизодов поставил Кэри Фукунага, работавший над «Не время умирать» и «Настоящим детективом».
С 26 января, Apple TV+
«Экспаты» / Expats, премьера (Amazon Prime)
Драматический сериал рассказывает истории трех женщин, переехавших в Гонконг из США. Это юная Мерси (Ю Джи-ен), пытающаяся начать жизнь с начала, обеспеченная и бесплодная Хилари (Сарайю Блю), переживающая за свой брак, и мать троих Маргарет (Николь Кидман), бегущая от мыслей о недавней трагедии. Женщины становятся подругами. Поставила сериал Лулу Ван — режиссер трогательной картины о любви к семье «Прощание».
С 26 января, Amazon Prime Video
«Вражда» / Feud, 2 сезон (FX) (18+)
Основанный на реальных конфликтах из жизни селебрити сериал-антология Райана Мерфи. В первом сезоне речь шла о ссорах Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис на съемках фильма Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?». Во втором — нарратив посвящен Трумэну Капоте (Том Холландер). Тот опубликовал разоблачительный рассказ о нравах светских львиц, чем вызвал их гнев. В касте проекта — Деми Мур, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи и Дайан Лейн, а снял его Гас Ван Сент.
С 31 января, FX
«Очевидное невероятное», премьера (Окко) (16+)
Экранизация рассказов Кира Булычева о волшебном городе Великий Гусляр с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой в главных ролях. Новый мэр хочет сделать населенный пункт, в котором происходят чудеса, туристическим центром. Вот только против этого выступают жители, пытающиеся доказать, что магических событий у них уже давно не бывает. Режиссером выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»).
Январь, Okko
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