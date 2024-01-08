Джейкоб Элорди сыграет монстра Франкенштейна вместо Эндрю Гарфилда в адаптации Netflix

Звезда «Эйфории» сменит Эндрю Гарфилда на главной роле. Последний выбыл из каста из‑за изменений в расписании, после того как голливудские забастовки сдвинули съемки многих проектов. В фильме также снимутся Кристоф Вальц, Миа Гот и Оскар Айзек. В основу ленты, которую дель Торо задумывал с 2010 года, ляжет классический роман XIX века, написанный Мэри Шелли. Будет ли его версия исторической или современной, неизвестной.

Ожидается, что Гильермо дель Торо не только снимет грядущий фильм, но и напишет к нему сценарий, а также спродюсирует.

Недавно стало известно о том, что съемки фильма «Острые козырьки» стартуют в середине 2024.