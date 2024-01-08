Джейкоб Элорди сыграет монстра Франкенштейна вместо Эндрю Гарфилда в адаптации Netflix

Актер официально вошел в каст фильма Гильермо дель Торо. Лента будет основана на оригинальной истории о гениальном и самовлюбленном ученом Викторе Франкенштейне, который оживляет монстра в ходе чудовищного эксперимента.
Звезда «Эйфории» сменит Эндрю Гарфилда на главной роле. Последний выбыл из каста из‑за изменений в расписании, после того как голливудские забастовки сдвинули съемки многих проектов. В фильме также снимутся Кристоф Вальц, Миа Гот и Оскар Айзек. В основу ленты, которую дель Торо задумывал с 2010 года, ляжет классический роман XIX века, написанный Мэри Шелли. Будет ли его версия исторической или современной, неизвестной.
Ожидается, что Гильермо дель Торо не только снимет грядущий фильм, но и напишет к нему сценарий, а также спродюсирует.
Недавно стало известно о том, что съемки фильма «Острые козырьки» стартуют в середине 2024.
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