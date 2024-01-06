Съемки фильма «Острые козырьки» стартуют в середине 2024

Оригинальный сериал на Netflix перестал выходить почти два года назад. С тех пор все чаще появлялись новости о том, что продолжение выйдет в формате полнометражного фильма. Это подтвердил сценарист Стивен Найт. В разговоре с Radio Times он заявил, что съемки начнутся уже в середине этого года: Сейчас я просто работаю над последними фрагментами. Я просто сажусь за клавиатуру и начинаю. Для меня это немного похоже на сон. План состоит в том, чтобы начать съемки в середине года».

Официальный каст фильма еще не объявлен, но ранее исполнитель роли Томаса Шелби Киллиан Мерфи говорил, что хотел бы сняться в фильме, если проекту «есть что рассказать».

Также в конце прошлого года стало известно, что Netflix готовит два спин-оффа «Острых козырьков». Первый из них будет посвящен Полли — матриарху криминального клана Шелби. Действие другого развернется в Бостоне в середине XX века, спустя несколько десятилетий после событий оригинального шоу. Даты выхода проектов пока неизвестны.

Также на днях стало известно, что Джордж Мартин работает над тремя анимационными шоу по «Игре престолов».