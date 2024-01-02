Джордж Мартин работает над тремя анимационными шоу по «Игре престолов»

«Так получилось, что у нас с HBO есть собственные анимационные проекты, созданные в мире «Песни льда и пламени». Ни один из них пока не получил зеленый свет, но я думаю, что мы близки к тому, чтобы сделать следующий шаг в работе над парой из них», — пояснил Мартин.

Писатель также рассказал о том, что бывший игровым сериал «Девять путешествий» сделают анимационным. К такому решению продюсеров привели ограничения по бюджету. Этот проект должен рассказать историю исследователя «Морского Змея» Корлиса Велариона, который отправляется в плавание по Эссосу, а также стать приквелом «Дома Дракона».

«Бюджетные ограничения, скорее всего, сделали бы живую версию непомерно дорогой, ведь половина сериала происходит в море, и каждую неделю нужно создавать разные порты, от Дрифтмарка до Лиса, от островов Василиска до Волантиса, от Кварта до… ну и так далее, и тому подобное. Там целый мир. И у нас гораздо больше шансов показать все это с помощью анимации. Так что сейчас у нас в работе три анимационных проекта», — заключил Мартин.

В начале декабря мы показывали трейлер второго сезона сериала «Дом дракона».