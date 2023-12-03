«Гражданская война»: смотрим первый тизер нового сезона «Дома драконов»

«Нет войны более ненавистной богам, чем война между родственниками. И нет более кровавой войны, чем война между драконами», — говорится в ролике. Дебютный тизер напомнил зрителям финал прошлого сезона. В конце Рейнира пообещала отомстить за смерть сына, объявив гражданскую войну между таргариенами, известную как «Танец дракона».

В новом сезоне к своим ролям вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Фрэнкел, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно и Рис Иванс. К ним также присоединились Гейл Рэнкин («Блеск») — Алис Риверс, королева-ведьма Харренхола, Абубакар Салим («Воспитанные волками») — Алин из Халла, адмирал Веларионов, Фредди Фокс («Медленные лошади») — Гвейн Хайтауэр и Саймон Расселл Бил («Страшные сказки») — рыцарь Саймон Стронг.

Премьера нового сезона состоится летом 2024 года.

В ожидании нового сезона предлагаем вам нашу подборку новинок, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.