18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Гражданская война»: смотрим первый тизер нового сезона «Дома драконов»

Поделиться:

HBO показал первые кадры продолжения истории о доме Таргариенов. Трейлер напоминает зрителям об удручающем финале первого сезона, в котором погиб сын Рейниры.

«Нет войны более ненавистной богам, чем война между родственниками. И нет более кровавой войны, чем война между драконами», — говорится в ролике. Дебютный тизер напомнил зрителям финал прошлого сезона. В конце Рейнира пообещала отомстить за смерть сына, объявив гражданскую войну между таргариенами, известную как «Танец дракона».

В новом сезоне к своим ролям вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Фрэнкел, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно и Рис Иванс. К ним также присоединились Гейл Рэнкин («Блеск») — Алис Риверс, королева-ведьма Харренхола, Абубакар Салим («Воспитанные волками») — Алин из Халла, адмирал Веларионов, Фредди Фокс («Медленные лошади») — Гвейн Хайтауэр и Саймон Расселл Бил («Страшные сказки») — рыцарь Саймон Стронг.

Премьера нового сезона состоится летом 2024 года.

В ожидании нового сезона предлагаем вам нашу подборку новинок, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: