«Барби», «Одни из нас» и Тейлор Свифт: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

В этом году премия добавляет новую номинацию — «Кинематографические достижения и кассовые сборы», в которой Барбигеймер встретится с человеком года по версии журнала Time.
Лучший драматический фильм
- «Оппенгеймер»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Прошлые жизни»
- «Маэстро»
- «Анатомия падения»
- «Зона интересов»
Лучший фильм в жанре мюзикла или комедии
- «Air: Большой прыжок»
- «Барби»
- «Американское чтиво»
- «Оставленные»
- «Май декабрь»
- «Бедные-несчастные»
«Маэстро»
Лучший режиссер
- Брэдли Купер, «Маэстро»
- Грета Гервиг, «Барби»
- Йоргос Лантимос, «Бедные-несчастные»
- Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
- Мартин Скорсезе, «Убийцы цветочной луны»
- Селин Сон, «Прошлые жизни»
Лучший сценарий
- «Барби»
- «Бедные-несчастные»
- «Оппенгеймер»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Прошлые жизни»
- «Анатомия падения»
«Одни из нас»
Лучший драматический сериал
- «1923»
- «Корона»
- «Одни из нас»
- «Дипломатка»
- «Утреннее шоу»
- «Наследники»
Лучший комедийный или музыкальный сериал
- «Начальная школа "Эбботт"»
- «Барри»
- «Медведь»
- «Быть присяжным»
- «Убийства в одном здании»
- «Тед Лассо»
Лучший анимационный фильм
- «Мальчик и птица»
- «Элементарно»
- «Человек-паук: Паутина вселенных»
- «Братья Супер Марио в кино»
- «Судзумэ, закрывающая двери»
- «Заветное желание»
Кинематографические достижения и кассовые сборы
- «Барби»
- «Стражи Галактики 3»
- «Джон Уик 4»
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
- «Оппенгеймер»
- «Человек-паук: Через вселенные»
- «Братья Супермарио в кино»
- «Тейлор Свифт: The Eras Tour»
«Все страхи Бо»
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Аннет Бенинг, «Дайана Найэд»
- Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»
- Сандра Хюллер, «Анатомия падения
- Грета Ли, «Прошлые жизни»
- Кэри Маллиган, «Маэстро»
- Кейли Спейни, «Присцилла»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Фэнтейжа Баррино, «Цвет пурпурный»
- Дженнифер Лоуренс, «Без обид»
- Натали Портман, «Май декабрь»
- Альма Певсти, «Опавшие листья»
- Марго Робби, «Барби»
- Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучший актер в драматическом фильме
- Брэдли Купер, «Маэстро»
- Леонардо ДиКаприо, «Убийцы цветочной луны»
- Колман Доминго, «Растин»
- Барри Кеоган, «Солтберн» (18+)
- Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»
- Эндрю Скотт, «Мы всем чужие»
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Николас Кейдж, «Герой наших снов»
- Тимоти Шаламе, «Вонка»
- Мэтт Дэймон, «Air: Большой прыжок»
- Пол Джаматти, «Оставленные»
- Хоакин Феникс, «Все страхи Бо»
- Джеффри Райт, «Американское чтиво»
«Май декабрь»
Лучшая актриса второго плана
- Эмили Блант, «Оппенгеймер»
- Даниэль Брукс, «Цвет пурпурный»
- Джоди Фостер, «Дайана Найэд»
- Джулианна Мур, «Май декабрь»
- Розамунд Пайк, «Солтбёрн» (18+)
- Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Лучший актер второго плана
- Райан Гослинг, «Барби»
- Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»
- Чарльз Мелтон, «Май декабрь»
- Марк Руффало, «Бедные-несчастные»
- Уиллем Дефо, «Бедные-несчастные»
- Роберт де Ниро, «Убийцы цветочной луны»
Лучший актер в драматическом сериале
- Брайан Кокс, «Наследники»
- Киран Калкин, «Наследники»
- Гэри Олдман, «Медленные лошади»
- Педро Паскаль, «Одни из нас»
- Джереми Стронг, «Наследники»
- Доминик Уэст, «Корона»
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