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«Барби», «Одни из нас» и Тейлор Свифт: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

В этом году премия добавляет новую номинацию — «Кинематографические достижения и кассовые сборы», в которой Барбигеймер встретится с человеком года по версии журнала Time.

«Оппенгеймер»

«Оппенгеймер»

«Убийцы цветочной луны»

«Убийцы цветочной луны»

Лучший драматический фильм

  • «Оппенгеймер»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Прошлые жизни»
  • «Маэстро»
  • «Анатомия падения»
  • «Зона интересов»

Лучший фильм в жанре мюзикла или комедии

  • «Air: Большой прыжок»
  • «Барби»
  • «Американское чтиво»
  • «Оставленные»
  • «Май декабрь»
  • «Бедные-несчастные»
«Маэстро»

 «Маэстро»

Лучший режиссер

  • Брэдли Купер, «Маэстро»
  • Грета Гервиг, «Барби»
  • Йоргос Лантимос, «Бедные-несчастные»
  • Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
  • Мартин Скорсезе, «Убийцы цветочной луны»
  • Селин Сон, «Прошлые жизни»

Лучший сценарий

  • «Барби»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Оппенгеймер»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Прошлые жизни»
  • «Анатомия падения»
«Одни из нас»

«Одни из нас»

Лучший драматический сериал

  • «1923»
  • «Корона»
  • «Одни из нас»
  • «Дипломатка»
  • «Утреннее шоу»
  • «Наследники»

Лучший комедийный или музыкальный сериал

  • «Начальная школа "Эбботт"»
  • «Барри»
  • «Медведь»
  • «Быть присяжным»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Тед Лассо»

Лучший анимационный фильм

  • «Мальчик и птица»
  • «Элементарно»
  • «Человек-паук: Паутина вселенных»
  • «Братья Супер Марио в кино»
  • «Судзумэ, закрывающая двери»
  • «Заветное желание»

Почему все любят Тейлор Свифт? Певица стала человеком года, зарабатывает миллиарды, восстанавливает экономику США и устраивает землетрясения

Кинематографические достижения и кассовые сборы

  • «Барби»
  • «Стражи Галактики 3»
  • «Джон Уик 4»
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
  • «Оппенгеймер»
  • «Человек-паук: Через вселенные»
  • «Братья Супермарио в кино»
  • «Тейлор Свифт: The Eras Tour»
«Все страхи Бо»

«Все страхи Бо»

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Аннет Бенинг, «Дайана Найэд»
  • Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»
  • Сандра Хюллер, «Анатомия падения
  • Грета Ли, «Прошлые жизни»
  • Кэри Маллиган, «Маэстро»
  • Кейли Спейни, «Присцилла»

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Фэнтейжа Баррино, «Цвет пурпурный»
  • Дженнифер Лоуренс, «Без обид»
  • Натали Портман, «Май декабрь»
  • Альма Певсти, «Опавшие листья»
  • Марго Робби, «Барби»
  • Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучший актер в драматическом фильме

  • Брэдли Купер, «Маэстро»
  • Леонардо ДиКаприо, «Убийцы цветочной луны»
  • Колман Доминго, «Растин»
  • Барри Кеоган, «Солтберн» (18+)
  • Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»
  • Эндрю Скотт, «Мы всем чужие»

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Николас Кейдж, «Герой наших снов»
  • Тимоти Шаламе, «Вонка»
  • Мэтт Дэймон, «Air: Большой прыжок»
  • Пол Джаматти, «Оставленные»
  • Хоакин Феникс, «Все страхи Бо»
  • Джеффри Райт, «Американское чтиво»
«Май декабрь»

«Май декабрь»

Лучшая актриса второго плана

  • Эмили Блант, «Оппенгеймер»
  • Даниэль Брукс, «Цвет пурпурный»
  • Джоди Фостер, «Дайана Найэд»
  • Джулианна Мур, «Май декабрь»
  • Розамунд Пайк, «Солтбёрн» (18+)
  • Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Лучший актер второго плана

  • Райан Гослинг, «Барби»
  • Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»
  • Чарльз Мелтон, «Май декабрь»
  • Марк Руффало, «Бедные-несчастные»
  • Уиллем Дефо, «Бедные-несчастные»
  • Роберт де Ниро, «Убийцы цветочной луны»

Лучший актер в драматическом сериале

  • Брайан Кокс, «Наследники»
  • Киран Калкин, «Наследники»
  • Гэри Олдман, «Медленные лошади»
  • Педро Паскаль, «Одни из нас»
  • Джереми Стронг, «Наследники»
  • Доминик Уэст, «Корона»
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