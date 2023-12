«Сны Алисы», «Блеск» и «Кеша должен умереть»: лучшие сериалы декабря

«Кэрол и конец света» / Carol & The End of the World, премьера (Netflix) (18+)

Анимационный сериал придумал Дэн Гутерман — один из сценаристов «Рика и Морти» и «Сообщества». Человечество готовится к апокалипсису — к Земле летит неизвестная планета. Люди пытаются сделать все, что они не успели за время своей жизни (или запрещали себе). Только тихая Кэрол выбирает комфортное ей одиночество и привычную рутину, в которых и видит счастье.

С 15 декабря, Netflix