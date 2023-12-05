«Сны Алисы», «Блеск» и «Кеша должен умереть»: лучшие сериалы декабря

«Сны Алисы», премьера (Premier) (18+)

Завораживающий мистический триллер о старшекласснице Алисе (Алина Гвасалия), живущей в маленьком северном городе неподалеку от секретного военного объекта. Как у любого типичного тинейджера, у Алисы множество свойственных ее возрасту проблем. А еще — во снах она видит мертвых людей.

Готовившийся почти четыре года проект снял Андрей Джунковский («Лучше, чем люди», «Бихэппи», «Сладкая жизнь»). В касте шоу — Александра Ребенок, Денис Шведов, Екатерина Вилкова, Дарья Екамасова и Василина Юсковец, получившая за эту роль приз как лучшая актриса на фестивале «Пилот».

С 7 декабря, Premier