«Сны Алисы», «Блеск» и «Кеша должен умереть»: лучшие сериалы декабря

Мистический триллер о взрослении «Сны Алисы», авантюрная комедия с Александрой Бортич «Блеск», одна из самых ожидаемых дорам сезона «Кенсонское существо», а также финал «Трудных подростков» и перезапуск «Букиных» — рассказываем о главных сериалах, которые выходят в конце 2023 года.
«Медленные лошади» / Slow Horses, 3 сезон (AppleTV+) (18+)
Продолжение драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Третий сезон вновь основан на книге Мика Геррона — на этот раз это «Реальные тигры» (всего в серии о Лэмбе 11 романов, но у проекта пока заявлены четыре сезона).
С 1 декабря, AppleTV+
«Кеша должен умереть», премьера (Kion) (18+)
Сериал Константина Богомолова («Содержанки», «Хороший человек») по сценарию Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни»), в котором он сам играет главную роль. Его герой — успешный столичный архитектор Иннокентий. Кеша по-своему любит нынешнюю жену (Юлия Снигирь), но не против секса по телефону с экс-супругой (Юля Александрова) и эпизодических связей с однокурсницей (Александра Ребенок). А однажды привозит из командировки новую любовницу — юную пловчиху-синхронистку (Василиса Перелыгина). Не оценив такой сюжетный поворот, трое бывших возлюбленных решают объединиться и отомстить.
С 1 декабря, Kion
«Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена» / Power Book III: Raising Kanan, 3 сезон (Starz) (18+)
Спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе» — приквел о юности Кэнена Старка, которого здесь играет Мекай Кертис. Рэпер 50 Cent, исполнявший в оригинале эту же роль, выступает в проекте одним из исполнительных продюсеров. В новых эпизодах продолжат рассказывать, как главный герой Старк превратился в бандитского авторитета.
С 1 декабря, Starz
«Наступает ночь» / Bami doeeosseumnida, премьера (U+ Mobile TV) (18+)
Корейский экшн-сериал, у которого есть потенциал повторить успех «Игры в кальмара». Или хотя бы приблизиться к нему. В центре сюжета здесь также игра, но в «Мафию», цена поражения в которой — жизнь. В ней вынуждены участвовать школьники, в том числе нелюдимая отличница (Чхве Е-бин), наблюдательная и сообразительная Ли Юн-со (Ли Джэ-ин) и послушный староста (Ким У-сок).
С 4 декабря, U+ Mobile TV
«Выгодная афера» / Iroun sagi, премьера (tvN) (18+)
Дорама о приключениях динамической пары — мошенницы Ли Роум (Чхон У-хи ) и адвоката Хан Муена (Ким Дон-ук). Ее несправедливо обвинили в убийстве родителей, отправив в колонию на 10 лет. Он — единственный, кто верит, что она не совершала преступление. Вместе они объединяются в коллективного «Перри Мейсона», чтобы спасать других невиновных и находить настоящих злодеев. Снял сериал Ли Су-хен («Падающая звезда»).
С 5 декабря, «Амедиатека»
«Сны Алисы», премьера (Premier) (18+)
Завораживающий мистический триллер о старшекласснице Алисе (Алина Гвасалия), живущей в маленьком северном городе неподалеку от секретного военного объекта. Как у любого типичного тинейджера, у Алисы множество свойственных ее возрасту проблем. А еще — во снах она видит мертвых людей.
Готовившийся почти четыре года проект снял Андрей Джунковский («Лучше, чем люди», «Бихэппи», «Сладкая жизнь»). В касте шоу — Александра Ребенок, Денис Шведов, Екатерина Вилкова, Дарья Екамасова и Василина Юсковец, получившая за эту роль приз как лучшая актриса на фестивале «Пилот».
С 7 декабря, Premier
«Оффлайн», 2 сезон (Okko) (18+)
Названный вопреки зафиксированной норме языка (правильно по словарям — «офлайн») детективный проект Кирилла Плетнева («Жги!», «После меня») возвращается со вторым сезоном. В продолжении гениальный программист и хакер Раст (Никита Ефремов), создавший приложение для покупки запрещенных веществ, окончательно перейдет на темную сторону. Среди новичков каста — Дарья Верещагина, Даниил Воробьев, Евгений Сангаджиев и Яна Сексте.
С 7 декабря, Okko
«Арчи» / Archie, премьера (BritBox International) (18+)
Художественный мини-сериал о пути к славе Кэри Гранта, кинозвезды классического Голливуда. Чтобы стать знаменитым, тот в свое время отказался от настоящего имени — Арчибальд Алек Лич. Актера в разных возрастах играют Дейнтон Андерсон, Кэлам Линч, Окли Пендергаст и Джейсон Айзекс. Поставил шоу Пол Эндрю Уильямс («Убийство на пляже»), а продюсерами стали дочь Гранта Дженнифер и одна из его жен Дайан Кэннон.
С 7 декабря, BritBox International
«Младшая сестра» / Kid Sister, 2 сезон (TVNZ+) (18+)
Продолжение комедии в духе «Дряни» новозеландской актрисы и сценаристки Симоне Натан («Наш флаг означает смерть»). Это история про болезненную сепарацию Лулу, которая никак не может отстоять личные границы и выйти из-под влияния своей большой еврейской семьи. Главную героиню играет сама Натан.
В новых сериях жизнь Лулу вновь похожа на хаос: она решится родить, чтобы отдать своего незапланированного ребенка старшему брату и его жене, мечтающим стать родителями.
С 7 декабря, «Амедиатека»
«Девушки с Макаровым», 4 сезон (ТНТ) (16+)
Продолжение ситкома с Павлом Майковым про архаичный патриархальный уклад в российской правоохранительной системе. В новых сериях майор Макаров будет переживать из-за неудачной попытки построить отношения, а не профессионализма своих подопечных: четырех недавних выпускниц Школы полиции, которых играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева и Елена Полянская.
С 11 декабря, ТНТ, Premier
«Сестры», 2 сезон (Start) (16+)
В новых сериях три сестры с чеховскими именами Ольга (Лина Миримская), Маша (Анна Котова) и Ирина (Ангелина Стречина) будут, как и прежде, совмещать руководство провинциальным автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца, с личной жизнью. У Ольги появятся чувства не только к Игорю (Антон Филипенко), Маша будет искать новые отношения, расставшись с мужем, а Ира — ревновать Илью (Артем Ткаченко) к его бывшей жене.
С 12 декабря, Start
«Роковая черта» / Fatal Crossing, премьера (Shuuto Arctic) (18+)
Норвежский криминальный сериал в лучших традициях скандинавского нуара, основанный на одноименном бестселлере датской писательницы Лоне Тайлс. Журналистка Нора Санд (Мари Сандо Юндаль) расследует исчезновении двух девушек. В 1985 году они плыли на пароме из Копенгагена в Лондон, но так и не сошли на берег. Улики приводят Нору к маньяку, уже отбывающему пожизненный срок за другие преступления. В то же время ей начинает казаться, что виновник может быть все еще на свободе — и следить за ней самой.
С 13 декабря, «Амедиатека»
«Блеск», премьера («Иви») (18+)
В конце ноября закончился показ сериала «Убить Риту» режиссера Марии Агранович, а уже выходит ее следующий проект — ромком с Александрой Бортич и Алексеем Мизевым. Главная героиня Аня — потомственная мошенница. Ее папа (Кирилл Кяро) прямо сейчас находится за решеткой. Чтобы его вытащить, ей нужны деньги. Аня знакомится с представителем османской династии Серканом, надеясь выманить у него нужную сумму. Но выясняется, что он такой же аферист, как и она сама. В сериале также снялись Юлия Гаврилина, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Алена Бабенко и певица Лариса Долина.
С 14 декабря, «Иви»
«Трудные подростки», 5 сезон (Wink) (18+)
Финальный сезон обаятельного драмеди про отношения подростков из коррекционной школы и их тренера по футболу Андрея Ковалева (Никита Волков). По сюжету он все-таки уходит от них, чтобы готовить к соревнованиям профессиональных игроков, а тинейджеры продолжают познавать все сложности взросления уже самостоятельно. В каст вернутся Виталий Андреев, Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Мила Ершова, Анастасия Крылова, Святослав Рогожан и другие.
С 14 декабря, Wink
«Кэрол и конец света» / Carol & The End of the World, премьера (Netflix) (18+)
Анимационный сериал придумал Дэн Гутерман — один из сценаристов «Рика и Морти» и «Сообщества». Человечество готовится к апокалипсису — к Земле летит неизвестная планета. Люди пытаются сделать все, что они не успели за время своей жизни (или запрещали себе). Только тихая Кэрол выбирает комфортное ей одиночество и привычную рутину, в которых и видит счастье.
С 15 декабря, Netflix
«Джек Ричер» / Jack Reacher, 2 сезон (Prime Video) (18+)
Это не первая экранизация романов Ли Чайлда об экс-полицейском Джеке Ричере — в 2012-м в одноименном полнометражном фильме его сыграл Том Круз. В сериальной версии роль детектива без страха и упрека у атлета Алана Ричсона, который по своим физическим параметрами больше соответствует книжному герою. В новых эпизодах герой будет искать убийцу бывших сослуживцев. Шоураннер проекта — Ник Сантора («Сопрано», «Побег», «Обмани меня»).
С 15 декабря, Prime Video
«Букины», премьера (ТНТ) (16+)
Ребут (и он же сиквел) культового ситкома нулевых. Видимо, чтобы напомнить о зарождении и популярности жанра, создатели проекта даже сохранили такую архаичную вещь, как закадровый смех. Гена (Виктор Логинов) и Даша (Наталья Бочкарева) вырастили детей и надеются наконец-то пожить друг для друга. Но Рома (Александр Якин) и Света (Дарья Сагалова) вынуждены вернуться жить к родителям — уже с собственными семьями и детьми. Среди новичков каста — Максим Лагашкин, Екатерина Стулова и Тимур Батрутдинов. Сняли перезапуск Гарик Петросян («Бедный олигарх») и Андрей Никифоров («Оливье»).
С 18 декабря, ТНТ, Premier
«Перси Джексон и Олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians, премьера (Disney+) (18+)
Экранизация серии янг-эдалт-книг Рика Риордана, миксующих античные мифы и фэнтези. Над проектом работал сам писатель, которого не устроили предыдущие киноадаптации его текстов. Это история о мальчике полубожественного происхождения Перси Джексоне (Уокер скобелл). Он разыскивает того, кто украл молнии у Зевса (Лэнс Реддик). Шоураннерами сериала стали Дэн Шотц и Джонатан И. Стайнберг, вместе работавшие над «Видеть».
С 20 декабря, Disney+
«Плохой доктор» / Dr. Death, 2 сезон (Peacock) (18+)
Продолжение проекта-антологии, основанного на реальных врачебных кейсах. В первом сезоне речь шла о нейрохирурге Кристофере Данче, пациенты которого умирали или становились недееспособными после простейших медицинских вмешательств. Героем второго выбрали Паоло Маккиарини (Эдгар Рамирес). Он проводил экспериментальные операции, потерял лицензию в Швеции и переехал работать в Россию. Режиссером новых эпизодов выступили Дженнифер Моррисон («Эйфория») и Лаура Белси («Ходячие мертвецы»).
С 21 декабря, Peacock
«Кенсонское существо» / Gyeongseong keuricheo, премьера (Netflix) (18+)
Одна из самых ожидаемых дорам 2023-го. Действие происходит в Кенсоне в 1945 году. Эгоистичный состоятельный повеса Чан Тхэ-сан (Пак Со-джун) вместе с проницательной Юн Ча-ок (Хан Со-хи), которая ищет без вести пропавшую мать, вынуждены расследовать исчезновения людей. Поставил шоу Чон Дон-юн («Я псих, но это нормально»). В конце декабря выйдет первая часть премьерного сезона.
С 22 декабря, Netflix
«Берлин» / Berlin, премьера (Netflix) (18+)
Приквел и одновременно спин-офф хитового «Бумажного дома». Его шоураннерами, как и оригинала, выступили Эстер Мартинес Лобато и Алекс Пина. Речь в сериале пойдет об Андресе де Фойносе, прозванном Берлином (Педро Алонсо). Он готовит вместе с подельникам налет на французский аукционный дом. Но ограбление оказывает под угрозой, когда преступник увлекается женой будущей жертвы.
С 29 декабря, Netflix
«Манюня», 3 сезон (Okko) (6+)
Финальный сезон спродюсированной Сариком Андреасяном и его братом Гевондом комедии, основанной на одноименной повести Наринэ Абгарян. Это автобиографическая история, как живут две семьи в небольшом армянском городе в 1980-е. Маленькую Наринэ по-прежнему играет Карина Каграманян («Холодное танго»), Манюню — Екатерина Темнова, а в режиссерском кресле — Арман Марутян («Супермама»).
Декабрь, Okko
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