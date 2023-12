Вышел тизер-трейлер сериала по игре Fallout

В трейлере девушка по имени Люси покидает убежище, чтобы исследовать опасную постапокалиптическую пустошь снаружи. На своем пути она встречает мутировавших животных, разрушенные города, собаку-убийцу и Братство стали. На фоне звучит песня Нэта Кинга Коула I Don’t Want to See Tomorrow — саундтрек к видеоигре Fallout 3.

Главные роли в «Фоллауте» исполняют Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл МакЛоклен, Зелия Мендес-Джонс и Аарон Мотен. Создателями стали авторы «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Премьера назначена 12 апреля 2024 года.

Также сегодня вышел тизер второго сезона «Дома драконов». Трейлер напоминает зрителям об удручающем финале первых серий, в котором погиб сын Рейниры.