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Кино и сериалы

Вышел тизер-трейлер сериала по игре Fallout

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Действия будут происходить спустя 200 лет после апокалипсиса, когда обитатели роскошных убежищ вынуждены вернуться в облученный адский ландшафт, оставленный их предками.

В трейлере девушка по имени Люси покидает убежище, чтобы исследовать опасную постапокалиптическую пустошь снаружи. На своем пути она встречает мутировавших животных, разрушенные города, собаку-убийцу и Братство стали. На фоне звучит песня Нэта Кинга Коула I Don’t Want to See Tomorrow — саундтрек к видеоигре Fallout 3.

Главные роли в «Фоллауте» исполняют Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл МакЛоклен, Зелия Мендес-Джонс и Аарон Мотен. Создателями стали авторы «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Премьера назначена 12 апреля 2024 года.

Также сегодня вышел тизер второго сезона «Дома драконов». Трейлер напоминает зрителям об удручающем финале первых серий, в котором погиб сын Рейниры.

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