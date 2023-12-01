«Медленные лошади», «Кеша должен умереть» и «Госпожа»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Май, декабрь» / May December (18+)

В английском языке идиома «May December» означает отношения между партнерами с огромной разницей в возрасте. В драме Тодда Хейнса («Кэрол», «Вдали от рая») как раз препарируются такие, а еще — индустрия экранизаций реальных историй. Актриса Элизабет Берри (Натали Портман), чтобы лучше вжиться в роль, знакомится со своим прототипом — кроткой Грэйс (Джулиана Мур). 20 лет назад она, будучи совершеннолетней, начала встречаться со своим коллегой по зоомагазину — семиклассником Джо (Чарльз Мелтон). Когда их роман открылся, она попала в колонию. А после выхода Грейс на свободу они с Джо поженились и завели детей. Взгляд со стороны открывает, что в этой идиллии все не так безоблачно. Впрочем, как не все просто и с актрисой, копающейся в личной жизни других.

С 1 декабря, Netflix