«Медленные лошади», «Кеша должен умереть» и «Госпожа»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение драмеди с Гари Олдманом про «сбитых летчиков» британской разведки «Медленные лошади», проект о том, как стать хозяйкой своей жизни, «Госпожа», драма Тодда Хейнса «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур, а также шоу «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым, Юлией Снигирь, Юлией Александровой и Александрой Ребенок — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Темное дитя: Отголоски» / Orphan Black: Echoes (Stan) (18+)
Канадский спин-офф «Темного дитя» — действие происходит в его же вселенной, но в 2052 году. Несколько женщин, среди которых Люси (Кристен Риттер), узнают, что они генетически идентичные. Они пытают разгадать тайну своего происхождения. Среди создателей шоу Джон Фоусет и Грэм Мэнсон, авторы оригинала.
С 27 ноября, «Амедиатека»
Сериал «Мафия — дело семейное», премьера (СТС) (18+)
Авантюрная комедия о враждующих семействах с Александром Робаком, Анной Уколовой, Ингрид Олеринской, Федором Лавровым, Ефимом Петруниным и Ксенией Кутеповой в касте. Юристы Паша и Яна перед свадьбой решают познакомить родителей. На встрече родных выясняется, что много лет назад папа жениха, подполковник полиции, посадил в колонию отца невесты.
С 27 ноября, СТС
Сериал «Ловкий плут» / The Artful Dodger, премьера (Disney+) (18+)
Сериал основан на «Оливере Твисте», но не полностью копирует хрестоматийную историю Чарльза Диккенса. Джек Доукинс по прозвищу Ловкий плут в детстве был карманником в родной Англии, а теперь пытается стать хирургом в Австралии. Но прошлое не отпускает так просто. Протагониста сыграл Томас Сэнгстер, которого вы наверняка помните ребенком («Реальная любовь», «Моя ужасная няня»).
С 29 ноября, Disney+
Сериал «Готовые» / Obliterated, премьера (Netflix) (18+)
Комедия об обезвреживании бомбы, в котором что-то пошло не так. Команде саперов показалось, что они устранили угрозу. Это они решили отметить шумной вечеринкой. Внезапно выясняется, что не все было сделано правильно, и им придется за несколько часов в пьяном виде все же спасти город от взрыва. В касте проекта — Ник Зано, Шелли Хенниг и Си Томас Хауэлл.
С 30 ноября, Netflix
Сериал «Госпожа», премьера («Иви») (18+)
Драмеди с блестящим кастом из Евгении Громовой («Верность»), Никиты Ефремова, Сабины Ахмедовой, Дмитрия Лысенкова и Павла Ворожцова. Скромная и тихая соцработница Маруся должна срочно выплатить огромные долги матери. Это вынуждает ее стать доминатрикс. Неожиданно ролевая игра в «госпожу» помогает ей стать увереннее и быть хозяйкой и своей собственной жизни.
С 30 ноября, «Иви»
Фильм «Край надломленной луны» (16+)
Драма дебютантки Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой («Один маленький ночной секрет», «Алиса не может ждать», «Пингвины моей мамы») победила в этом году на ММКФ в конкурсе «Русские премьеры». Это история о трех женщинах — матери (Виктория Толстоганова) и двух дочерях (Анна Шепелева и Маша Лобанова). Оказавшись вместе на старой семейной даче, они решаются поговорить друг с другом о своих страхах, обидах и взаимных претензиях.
С 1 декабря, Kion, Okko, Start
Сериал «Кеша должен умереть», премьера (Kion) (18+)
Сериал Константина Богомолова («Содержанки», «Хороший человек») по сценарию Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни»), в которой он сам играет главную роль. Его герой — успешный столичный архитектор Иннокентий. Кеша по-своему любит нынешнюю жену (Юлия Снигирь), но не против секса по телефону экс-супругой (Юля Александрова) и эпизодических связей с однокурсницей (Александра Ребенок). А однажды привозит из командировки новую возлюбленную — юную пловчиху-синхронистку (Василиса Перелыгина). Не оценив такой сюжетный поворот, трое бывших женщин решают объединиться и отомстить.
С 1 декабря, Kion
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses, 3 сезон (AppleTV+) (18+)
Продолжение драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Третий сезон вновь основан на книге Мика Геррона — на этот раз это «Реальные тигры» (всего в серии о Лэмбе 11 романов, но у проекта пока заявлены четыре сезона).
С 1 декабря, AppleTV+
Фильм «Май, декабрь» / May December (18+)
В английском языке идиома «May December» означает отношения между партнерами с огромной разницей в возрасте. В драме Тодда Хейнса («Кэрол», «Вдали от рая») как раз препарируются такие, а еще — индустрия экранизаций реальных историй. Актриса Элизабет Берри (Натали Портман), чтобы лучше вжиться в роль, знакомится со своим прототипом — кроткой Грэйс (Джулиана Мур). 20 лет назад она, будучи совершеннолетней, начала встречаться со своим коллегой по зоомагазину — семиклассником Джо (Чарльз Мелтон). Когда их роман открылся, она попала в колонию. А после выхода Грейс на свободу они с Джо поженились и завели детей. Взгляд со стороны открывает, что в этой идиллии все не так безоблачно. Впрочем, как не все просто и с актрисой, копающейся в личной жизни других.
С 1 декабря, Netflix
«Повелитель ветра» (12+)
Байопик Федора Конюхова, в котором путешественника, священника и художника играет Федор Бондарчук, а его жену Ирину — Анна Михалкова. Речь в фильме идет об экспедиции на воздушном шаре — Конюхов решает в одиночку обогнуть Землю. Несмотря на тщательную подготовку, в ходе путешествия что-то, по классике, идет не так. Изначально Бондарчук планировал снять картину сам, но в итоге режиссуру доверили Игорю Волошину («Нирвана», «Я», «Физрук», «Ольга»).
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Телохранитель на фрилансе» / Freelance (18+)
Комедийный боевик Пьера Мореля («Заложница») о подработке, которая выходит из-под контроля. Давно отошедший от дел бывший спецназовец Мейсон Петтитс (Джон Сина) соглашается за крупный гонорар охранять журналистку Клэр Веллингтон (Элисон Бри) на время интервью с южноамериканским диктатором (Хуан Пабло Раба). Фриланс, конечно, окажется не такими уж и легкими деньгами.
Уже вышел, Кинопоиск», «Иви», Kion, Okko, Wink
Фильм «Конфетный переулок» / Candy Cane Lane (12+)
С началом календарной зимы стартует и сезон рождественских фильмов. Комедия «Конфетный переулок» с Эдди Мерфи рассказывает о Крисе Карвере. Он так сильно хочет победить в конкурсе на украшение домов, что заключает соглашение с незнакомкой (Джиллиан Белл). Та оказывается злой эльфийкой и пытается превратить Криса и всю его семью в живых кукол. Поставил проект Реджинальд Хадлин («Черный понедельник»).
С 1 декабря, Amazon Prime Video
Фильм «Вечные герои: Индиана Джонс и Харрисон Форд» / Timeless Heroes: Indiana Jones and Harrison Ford (12+)
Документалка-панегирик Харрисону Форду — Лоран Бузеро, снявший десятки «фильмов о фильме», рассказывает, как актер стал популярным. И да, конечно, речь пойдет о двух культовых франшизах «Звездные войны» и «Индиана Джонс». Сам Форд в кадре тоже пытается осмыслить свой феноменальный успех.
С 1 декабря, Disney+
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