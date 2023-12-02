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Кино и сериалы

Netflix выпустил трейлер продолжения сериала «Корона»

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Вторая половина шестого сезона станет доступна 14 декабря. В новых сериях в центре внимания окажутся премьер-министр Тони Блэр и наследник престола принц Уильям.

В частности, зрители увидят встречу Уильяма с его будущей супругой Кейт Миддлтон. Принц Чарльз в новых сериях попытается быть хорошим отцом, а королева Елизавета столкнется с проблемами со здоровьем — и ее поддержкой в это время станет принцесса Маргарет. В шестом сезоне сериала «Корона» также покажут свадьбу принца Чарльза, нынешнего короля Великобритании Карла III, и Камиллы Паркер-Боулз.

К своим ролям вернутся: Имельда Стонтон — королева Елизавета II, Джонатан Прайс в роли принца Филипа, Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет, Доминик Уэст в роли принца Чарльза, Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы, Оливия Уилльямс в роли Камиллы и другие.

В ожидании новых серий предлагаем вам нашу подборку новинок, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

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