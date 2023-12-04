В России бум популярности корейских сериалов! Что происходит? И станут ли они тем же, чем было французское кино в СССР?

«Корейские сериалы: секреты успеха», «Почему все без ума от дорам?» — похожие заголовки в последнее два года можно все чаще увидеть в российских СМИ. В том числе в тех, что мало связаны с популярной культурой и кинокритикой.

Это неудивительно, еще два года назад, осенью 2021 года, «Игра в кальмара» заставила весь мир говорить о потенциале корейского кинопроизводства. В 2022 году для российского рынка интерес к дорамам и корейскому кино стал еще актуальнее, когда доступ к значительной части голливудского контента оказался для российских прокатчиков затруднен.

Уже летом 2022 года данные сервиса TelecomDaily показывали — крупнейшие российские онлайн-кинотеатры увеличили количество корейских сериалов в своих библиотеках в 1,4–2,3 раза по сравнению с серединой 2021 года. А осенью 2023 года гендиректор видеосервиса Wink Антон Володькин в интервью «Известиям» рассказал, что количество тайтлов, произведенных в Южной Корее, выросло еще на 35 %. Как писал РБК, к середине этого года в российских онлайн-кинотеатрах осталось меньше голливудского контента, чем турецких и корейских проектов.

Об аналогичном росте азиатской части своей библиотеки сообщает также KION. «Турецкий, японский, азиатский и южнокорейский контент — это устоявшийся тренд, — сообщили «Собака.ru» в пресс-службе сервиса. — Рост популярности такого типа контента связан с тем, что картины производства этих стран становятся качественнее и разнообразнее. KION активно пополняет свою библиотеку азиатскими тайтлами, ориентируясь на запросы аудитории. Так, закупка турецкого и корейского контента в этом году по сравнению с прошлым на KION выросла примерно на треть».