В России бум популярности корейских сериалов! Что происходит? И станут ли они тем же, чем было французское кино в СССР?

Последние несколько лет популярность корейской культуры по всему миру растет — Россия не исключение. Особенно много рассуждений об этом сейчас, когда доступ к голливудскому киноконтенту для отечественных кинопрокатчиков и стримингов затруднен. Могут ли дорамы и другой азиатский киноконтент приобрести среди россиян такую же популярность, какой французская «Новая волна» пользовалась у их родителей? И интересна ли экспансия на российский рынок самим корейским или японским студиям?
«Корейские сериалы: секреты успеха», «Почему все без ума от дорам?» — похожие заголовки в последнее два года можно все чаще увидеть в российских СМИ. В том числе в тех, что мало связаны с популярной культурой и кинокритикой.
Это неудивительно, еще два года назад, осенью 2021 года, «Игра в кальмара» заставила весь мир говорить о потенциале корейского кинопроизводства. В 2022 году для российского рынка интерес к дорамам и корейскому кино стал еще актуальнее, когда доступ к значительной части голливудского контента оказался для российских прокатчиков затруднен.
Уже летом 2022 года данные сервиса TelecomDaily показывали — крупнейшие российские онлайн-кинотеатры увеличили количество корейских сериалов в своих библиотеках в 1,4–2,3 раза по сравнению с серединой 2021 года. А осенью 2023 года гендиректор видеосервиса Wink Антон Володькин в интервью «Известиям» рассказал, что количество тайтлов, произведенных в Южной Корее, выросло еще на 35 %. Как писал РБК, к середине этого года в российских онлайн-кинотеатрах осталось меньше голливудского контента, чем турецких и корейских проектов.
Об аналогичном росте азиатской части своей библиотеки сообщает также KION. «Турецкий, японский, азиатский и южнокорейский контент — это устоявшийся тренд, — сообщили «Собака.ru» в пресс-службе сервиса. — Рост популярности такого типа контента связан с тем, что картины производства этих стран становятся качественнее и разнообразнее. KION активно пополняет свою библиотеку азиатскими тайтлами, ориентируясь на запросы аудитории. Так, закупка турецкого и корейского контента в этом году по сравнению с прошлым на KION выросла примерно на треть».
Не только сериалы
Если судить по новостям, интерес к корейскому контенту заметен не только в онлайн-сегменте. Так, в 2023 году в России прошел фестиваль «Корейский киноквартал», который сопровождался лекциями и мастер-классами.
В условиях дефицита контента некоторые российские кинотеатры обращаются не только к корейскому кино. «У нас есть интересный кейс, — рассказывает «Собака.ru» Роман Исаев, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров России, — концерты K-Pop-групп, которые с большим успехом идут. Они собирают полные залы при очень высокой цене билета». Что неудивительно — различные офлайн мероприятия, связанные с корейской поп-культурой, довольно активно проходят в стране. Так, в декабре в Лофт Проекте «Гаражи» пройдет отдельная выставка, посвященная певцу Киму Тэхену.
В этих условиях логично было бы предположить, что продукция корейского кинопроизводства, имеет шанс существенно расширить свое присутствие на российском рынке и занять позицию, чем-то напоминающую положение французского кино в 1960–80-х годах. К примеру, такую вероятность не исключает киновед, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019 Михаил Трофименков.
«Может быть [такое развитие событий], если, условно, корейское кино или кино "глобального юга" будет представлено [на российском экране], — пояснил он в беседе с редакцией. — Если прокатчики серьезно этим займутся. Ведь [тут] предложение определяет спрос — не наоборот. Люди смотрят то, что им показывают. Ведь чем было хорошо французское кино в советском кинопрокате? Тем, что оно обслуживало все страты общества. На это же способно и кино "глобального юга". И если сейчас займутся [российские] прокатчики серьезной работой с другими рынками, то, наверное, да, [популярность будет существенно расти]».
Алиса Столярова
Консультант по закупкам, кинопрокатная компания «Про:взгляд»:
«Очевидно, что азиатский контент в российском пространстве представлен сейчас гораздо шире, чем когда-либо — и дистрибьюторы, и онлайн-платформы увеличили закупки данных проектов за последнее время. Исторические перемены, как правило, всегда влекут за собой и изменения в культурной траектории. Поэтому, если смотреть на развитие событий под данной оптикой, понятно, что образовались дополнительные возможности для культурного обмена с кинематографиями тех стран, которые ранее были нам не столь близки... дистрибьюторы в настоящее время прикладывают максимум усилий в сложившихся новых реалиях для того, чтобы российскому зрителю было что смотреть в кинотеатрах и из чего выбирать».
Ограниченность успеха
Однако, несмотря на все вышесказанное, большинство опрошенных собеседников довольно скептически относятся к перспективам широкой экспансии корейского кино и дорам на российском рынке. «Займет ли азиатский контент некое особое место на российских экранах — это вопрос, который объективно возможно будет оценить лишь ретроспективно, спустя время, — признает Алиса Столярова из компании "Про:взгляд". — На данном этапе мы наблюдаем, что, например, корейские тайтлы обретают действительно высокие, заметные результаты только в случае, если они становятся событием — как это произошло с фильмом "Паразиты" или с сериалом "Игра в кальмара"».
Роман Исаев из Совета Ассоциации владельцев кинотеатров России еще более категоричен. Он напоминает, что французское и другое европейское кино в 70-е было для отечественного зрителя возможностью посмотреть, «как же живет тот самый буржуазный капиталистический мир». Сейчас такого запроса у массового российского зрителя по отношению к азиатскому кино нет. В том числе вследствие больших различий в этике и эстетике азиатской и российской культуры. Дорамы и корейские фильмы остаются интересными сравнительно небольшому кругу любителей. Этого достаточно, чтобы о таких проектах говорили, но вокруг этого нельзя построить кинопрокатный бизнес или существенную его часть.
«"Игра в Кальмара" — это единственный кейс суперуспешного сериала, — говорит он, — который стал феноменом в мировом масштабе. Если бы из него сделали бы полный метр, я думаю, он бы, конечно, стрельнул бы во всех странах мира, и в России в том числе. Это — как если бы турки сделали бы полный метр из "Великолепного века". Других таких примеров нет. Все текущие современные корейские [кинематографические] истории — это киноманы, это киногики — те, кто любят эстетское кино. Массовому зрителю [в РФ] это неблизко, и неинтересно, и ненужно».
К сходному выводу приходит и Денис Кусков, руководитель агентства TelecomDaily, анализирующий контент российских стримингов: «Если original, российский, контент смотрит большая часть аудитории [российских стримингов], то корейский смотрят все же те, кому это интересно. Какая это доля — точно не знаю, но это буквально несколько процентов».
Встречная пассивность
Как настаивает Роман Исаев из Совета Ассоциации владельцев кинотеатров России, изменить эту ситуацию в киносегменте практически невозможно, во всяком случае, в рамках тех бюджетов, которые можно впоследствии отбить в рамках проката. Зритель и сейчас скорее пойдет на российский фильм, даже если «потенциально может быть разочарован драматургией [картины]».
«Если вкладывать в выпуск каждого фильма несколько десятков миллионов рублей в продвижение, да — это станет заметной историей, — объясняет он. — Потихонечку, может быть, на сеансах будет собираться не 1–2, а 4–5 человек. 20–40 зрителей на сеансы этих фильмов приходить в России не будут. Слишком велика разница в менталитете. Как российское кино, кроме анимации, не смотрят за рубежом, потому что неблизки, непонятны наши герои зарубежному зрителю, так и тут — для нас это слишком чуждое. Таким образом, работа [по широкому продвижению корейского кино], помимо сожженного в топке этого процесса огромного количества денег, не даст почти ничего. Не то что геометрической прогрессии [в продаже билетов], а даже 2–3-кратного увеличения».
При этом, как отмечают собеседники редакции, на кинорынке со стороны корейских, да и других азиатских студий также не видно интереса к тому, чтобы выйти на российский рынок и активно продвигать на нем свою продукцию.
«Нет, они [корейские и в целом азиатские студии] не выходят [в Россию] в виде представительств, не выходят никак, — объясняет он. — Корейские ленты продаются на азиатских или других международных кинорынках. Их приобретают российские дистрибьюторы, и уже эти дистрибьюторы занимаются их продвижением. Никакой помощи от производителей или от условного органа, отвечающего за кинематографию, в Корее нет». И причиной этого, заключает он, является то, что в Корее перспективы широкой экспансии на российский рынок оценивают, по крайней мере пока, так же, как и российские кинопрокатчики, то есть невысоко.
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