В России запустят «Корейский киноквартал» — программу с показами корейского кино, лекциями и мастер-классами

Как рассказали «Собака.ru» в кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про», которая запускает «Корейский киноквартал», программа создана «в связи с большой популярностью корейской культуры» в России. Всего с июля по октябрь на больших экранах можно будет увидеть шесть картин мастеров современного корейского кинематографа: Пак Тэ-мина, Ли Джон-сока, Чон Ён-ги, Ли Хэ-ёна, Чхве Сон-хёна. Все они будут показаны в России впервые.

Откроется квартал 20 июля премьерой экшн-триллера «Малышка на драйве» (2022), главную роль в котором исполнила звезда оскароносных «Паразитов» Пак Со дам. Криминально-развлекательный боевик расскажет о девушке-курьере, которая любит риск и скорость, но получает очень необычный груз.

Следующий фильм программы — «Игра в переговоры», который выйдет в прокат 17 августа. Криминально-психологический детектив расскажет о смелой сотруднице отдела переговоров сеульской полиции, которая пытается договориться с похитителем и спасти своего начальника. На это у нее есть всего 12 часов. Фильм является режиссерским дебютом Ли Джон Сока, который ранее написал сценарии к довольно успешным фильмам «Пяткой в глаз» (2011) и «Гималаи» (2015). Одну из главных ролей в картине сыграл известный южнокорейский актер и модель Хен Бин.