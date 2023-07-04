В России запустят «Корейский киноквартал» — программу с показами корейского кино, лекциями и мастер-классами

Каждый фильм, который выйдет в прокат с июля по октябрь, — призер международных наград, уникальный актерский состав и новая история.
Как рассказали «Собака.ru» в кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про», которая запускает «Корейский киноквартал», программа создана «в связи с большой популярностью корейской культуры» в России. Всего с июля по октябрь на больших экранах можно будет увидеть шесть картин мастеров современного корейского кинематографа: Пак Тэ-мина, Ли Джон-сока, Чон Ён-ги, Ли Хэ-ёна, Чхве Сон-хёна. Все они будут показаны в России впервые.
Откроется квартал 20 июля премьерой экшн-триллера «Малышка на драйве» (2022), главную роль в котором исполнила звезда оскароносных «Паразитов» Пак Со дам. Криминально-развлекательный боевик расскажет о девушке-курьере, которая любит риск и скорость, но получает очень необычный груз.
Следующий фильм программы — «Игра в переговоры», который выйдет в прокат 17 августа. Криминально-психологический детектив расскажет о смелой сотруднице отдела переговоров сеульской полиции, которая пытается договориться с похитителем и спасти своего начальника. На это у нее есть всего 12 часов. Фильм является режиссерским дебютом Ли Джон Сока, который ранее написал сценарии к довольно успешным фильмам «Пяткой в глаз» (2011) и «Гималаи» (2015). Одну из главных ролей в картине сыграл известный южнокорейский актер и модель Хен Бин.
31 августа в прокат выйдет корейский хоррор «Призрачная станция» о журналистке, расследующей городскую легенду. Странный случай в метро оказался не таким простым и держит в страхе весь город. Режиссером картины выступил Чон Ён-ги, снимающий фильмы разного жанра: боевики, приключения и комедии («Однажды в Корее», «Замужем за мафией 2,3,5», «Потомки Хон Гиль-дона»), сценарист фильма — Хироси Такахаси, за плечами которого работа над культовым хоррором «Звонок».
14 сентября в рамках «Корейского киноквартала» на большие экраны выйдет фильм «Как украсть реку», снятый по корейским народным сказкам, об очаровательном и гениальном аферисте — Ким Сон Дале. Вместе со своей командой, широко известной по всей стране, главный герой картины — очаровательный и гениальный аферист Ким Сон Дале — продает воду реки Дедонг, чтобы украсть табак. Одного из героев картины играет Айдол Сюмин — танцор, рэпер и вокалист популярной k-рор группы EXO.
28 сентября в прокат выйдет «Фантом» — лихо закрученный криминальный остросюжетный шпионский триллер-боевик, действия которого происходят в 1933 году, во времена японской колонизации Кореи. Режиссером выступил Ли Хэ-ен, известный по дорамам «Сторонник», «26 лет». В картине сыграли Пак Хэ-су («Игра в кальмара», «Бумажный дом: Корея»), Пак Со-дам («Паразиты»), Соль Ген-гу («Воспоминания убийцы»).
Завершится квартал трогательной историей о пианисте самородке: 12 октября в прокат выйдет фильм «Повезло с братом!». Искренняя семейная драма с элементами корейского юмора расскажет об отношениях двух братьев — совершенно разных, но желающих узнать друг друга лучше. Главные роли в фильме исполнили Ли Бен Хон («Чрезвычайная ситуация», «Игра в кальмара», «Великолепная семерка», «Терминатор, Генезис», «РЭД 2») и Пак Чон Мин («Решение уйти», «Бенсан», «Время охоты»). Сценарий картины отсылает к классическому оскароносному фильму, уже ставшему культовым — «Человек дождя» (1988).
О программе «Корейского киноквартала»:
Чтобы выбрать наиболее интересные для российской публики корейские киноленты, была проведена большая работа. Разнообразие фильмов поражает как жанрово, так и стилистически. За три месяца российские зрители успеют оценить и комедийные истории, и захватывающие триллеры, стать свидетелями детективных историй, а также увидеть корейские хорроры, доводящие до мурашек. А образовательная программа в рамках киноквартала поможет понять феномен корейского кинематографа, заново открыть его для себя и видеть скрытые смыслы при просмотре азиатских фильмов.
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