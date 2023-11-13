Актриса Сабина Ахмедова — о вере в себя, подготовке к роли доминатрикс и совпадении со временем

Актриса Сабина Ахмедова в новом сериале «Госпожа» (с Никитой Ефремовым! премьера в этом году на «Иви»!) перевоплощается в доминатрикс с плетью и в ботфортах, которая при этом топит за свои права. Драмеди о созависимости оборачивается историей о создании шелтера — временного дома для женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства, и объясняет, почему быть госпожой своей жизни — это круто. Ксения Гощицкая впечатлилась миром новых возможностей и отправилась к Сабине на мастер-класс.
Серьги MERCURY, топ и юбка 001PAX, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ)
Как сбросить блоки, раскрыться и позволить себе быть? И главное — зачем?
В новом драмеди «Госпожа» вы играете, как бы это сказать поточнее, доминатрикс. И характер этот получился у вас и предельно убедительным, и эстетским. Я бы хотела уточнить, как именно вы работали над ролью?
Обычно я погружаюсь в образ настолько детально, насколько это возможно. И сериал «Госпожа» не стал исключением. Конечно, раньше я ничего не знала о мире ролевых игр. Все сцены и самого персонажа я прорабатывала с психологом и пересмотрела множество интервью на эту тему. С психологом мы разбирали базовые травмы: что такое динамика силы, с чего начинается потребность в подобных отношениях, как они могут оказаться терапевтическими. Оказывается, ролевые игры далеко не всегда про секс, и все в них строится на доверии и взаимном согласии. Это игра с властью. Если есть потребность доминировать, значит, когда‑то, скорее всего в детстве, человека заставляли подчиняться.
Психика устроена так, что если у нас когда‑то забрали силу, мы хотим ее либо вернуть, либо снова пережить тот опыт. Вопрос лишь в обстоятельствах травмы и в том, как вышло, что насилие стало ассоциироваться с наслаждением. Мне было важно докопаться до мотивов, чтобы сделать роль сложнее и объемнее, чтобы понимать свою героиню, так сказать, на клеточном уровне.
Что касается эстетики, мы уделяли внимание каждой детали — от выбора стрижки и укладки моей героини Ренаты до ее татуировок, каффов, колец. Татуировка тщательно продумана, в ней закодированы определенные символы, связанные с прошлым, с травмами и с характером персонажа. Процесс нанесения был достаточно кропотливый, потому что это временная тату хной. У нас уходило около четырех часов на ее нанесение, и каждые десять дней ее приходилось освежать, но это того стоило. Задача была чувствовать себя органично с таким большим рисунком на теле и чтобы в кадре тату выглядело максимально естественно. Еще меня консультировали, как правильно и как максимально естественно пользоваться профессиональным инвентарем. Вся эта работа над нюансами была для того, чтобы создать большого, сложного человека настолько подробно, насколько я могу. Мне хотелось, чтобы моя героиня излучала красоту и силу.
Серьги и браслет MERCURY, очки GUCCI, сапоги PARIS TEXAS (все — ЦУМ), платье VIVA VOX
Я вам признаюсь, эстетика решает: после сериала «Твин Пикс» у меня из головы не выходит подпольное заведение-бордель «Одноглазый Джек». Вот там бы многим пригодился не «Черный вигвам», а шелтер, который строит главная героиня «Госпожи». Кстати, что из сериала можно воспринять как руководство к действию?
Я думаю, что ничего не стоит воспринимать как руководство к действию, стоит учиться мыслить и чувствовать за себя. Твой выбор может оказаться максимально нестандартным. Самое важное — слышать себя, понимать и брать ответственность за свою жизнь, чтобы жить ее как ты хочешь. Главная героиня «Госпожи» была практически погребена под чувством долга и вины перед окружающими, но из отчаяния, чтобы выжить, решается на экстремальный шаг и круто меняет свою судьбу. И путь к свободе может быть любым. Самое крутое — выйти из оценочной системы «хорошо — плохо» и освободиться от представлений, как и что должно быть. Это очень сильно расширяет. Часто мы настолько узко и шаблонно мыслим, что просто не даем миру проявиться. В сериале выведены узнаваемые и жизненные паттерны: абьюзивные взаимоотношения матери и дочери, пьющие мужья, семейное насилие, партнеры-инфантилы. Все это легко проассоциировать с собой для калибровки: а не застрял ли я сам в подобном сценарии? Я надеюсь, что такое осознание подтолкнет кого‑то выбрать себя, как бы сложно это ни казалось. Увидеть свою травму или понять, что ты находишься в деструктивной программе — уже огромное достижение. Тогда ты можешь из них выйти.
Пользуясь терминологией сериала — сказать стоп-слово.
Точно. Особенно круто, что наш сериал написан с юмором. За нашим сценаристом Екатериной Мавроматис я пойду в огонь и в воду: ей удалось найти баланс между драмой и комедией со множеством оттенков. Я перед пробами читала текст взахлеб, не могла оторваться.
Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)
Как детальная проработка персонажей сказывается на вашей личности? Что из арсенала Ренаты вошло в вашу жизнь? И я сейчас не только про плетки.
Вникнув в тему ролевых игр, я начала понимать мотивы. Необязательно их принимать, но точно можно перестать осуждать. Недавно мы с моим партнером по сериалу «Мерзлая земля» Юрием Чурсиным говорили о том, что каждая новая роль делает тебя объемнее, ведь отпечаток проживаний остается с тобой даже после окончания съемок. Если повезло и попадается достойный материал, то персонаж, над которым я работаю, начинает сильно на меня влиять, потому что на время съемок я акцентирую в себе определенные качества. В нас есть все, нужно просто уметь это достать и подсветить. Чтобы сыграть наркоманку, не нужно употреблять наркотики, достаточно вспомнить об опыте любой зависимости — от еды, отношений или информации — и развить это качество до максимума. И важно всегда помнить, что это прежде всего игра. Но как человек созидательный я всегда, даже в самых темных историях, транслирую необходимость любви и гуманности, даже в безнадежных, казалось бы, обстоятельствах. Любовь — это база. Подлинное искусство всегда про это. Глобально, мы все хотим одного и того же — быть увиденными и понятыми.
Наверное, быть увиденным даже важнее, чем понятым. Я недавно пересмотрела фильм «Аватар», где одна из важнейших фраз звучит как «я тебя вижу». Вот и я вижу некоторую закономерность: если по сюжету ваша героиня далеко не самый приятный человек, то зритель быстро начинает ей симпатизировать, потому что она всегда очень проявленная. Это ваша органика так работает?
Мне сложно об этом судить. Но проявленность реализовалась довольно медленно, часто трудно. Мне очень помогла учеба в американском Институте театра и кино Ли Страсберга, а особенно занятия у педагога Эрика Морриса, я часто о нем рассказываю. Он помог мне сбросить блоки, раскрыться, да и просто позволить себе быть. Без расслабленности и принятия себя ты ничего не можешь создать. Я ведь работаю с собой как с инструментом: чем глубже я узнаю себя, тем ярче моя палитра.
Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)
Поделитесь самым действенным упражнением!
Ой, таких штук много. Пожалуй, самое эффективное — несколько раз в день задавать себе вопрос: «Как я сейчас себя чувствую?» Сначала на распознавание своего состояния может потребоваться не меньше пяти минут, а потом, когда тело привыкнет отвечать, для заземления будет достаточно секунд пятнадцати. Что касается телесной поддержки — я занимаюсь пилатесом: подробное наблюдение за движением мне очень подходит. Хожу к телесным терапевтам в центр Ashram, который открыла Наталья Османн. В момент сильного стресса я могу себя обнимать, что помогает моему внутреннему ребенку получить сигнал «все хорошо, я у тебя есть». И еще мне нравится цигун — уравновешивать энергию. Но смысл практик в том, что их нужно делать, причем постоянно. Регулярность помогает перенастроить психику. Сегодня спорт, завтра медитация. Не нужно хвататься за все сразу.
С регулярностью, конечно, напряженка.
Придется задать себе искренний вопрос: действительно ли я этого хочу? Ведь лень — это саботаж. Думаю, что главный навык — умение опираться на себя, стать самой себе заботливым родителем и другом, приложить все возможные усилия, чтобы помочь себе. Ведь в какой‑то момент рядом может никого не оказаться. Хотя мне повезло. В моей жизни всегда есть близкие люди, с самого детства я росла, купаясь в любви. Мы такая немного нетрадиционная азербайджано-армянская семья, где все сложные, разные, но очень добрые. Любовь, доброта, забота — наша традиция, которая передается из поколения в поколение.
А если такого не было в детстве, куда бежать?
Любовь заложена в каждом. Прочтите потрясающую книгу «Выбор» Эдит Евы Эгер — мемуары женщины, пережившей холокост и сохранившей в сердце безусловную любовь. Она говорит о том, что если ей удалось пережить такой абсолютный кошмар и не сломаться, то мы точно сможем справиться со своими травмами. В этой книге много надежды. Безусловная любовь фундаментально меняет взаимоотношения с миром: во что ты веришь, то и привлекаешь. Взять на себя ответственность за себя — уже половина дела. Мне так часто говорили «нет», что предостаточно поводов обвинить всех вокруг: «Мне не дают роли, поэтому я не реализуюсь». Хорошо, что я быстро поняла: бесполезно искать в других причину своих неудач. Тяжелых обстоятельств множество, но я верю, что человек способен на все. Моя любимая фраза — из фильма «Матрица»: «Ложки не существует». Я стала создавать собственную реальность, чтобы ложка согнулась. Когда мы все осознáем, что обладаем такой мощной силой, то будем жить в совершенно другом мире.
Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)
Как совпасть со временем? И чем крут Даниил Воробьев?
Вы звучите, как человек, который много лет находится в терапии. Кстати, у вас же еще одна премьера — фильм «Осьминог», где вы обращаетесь к практике расстановок. Интересно, насколько популярной оказалась в нашем кино тема психологии.
Думаю, что все хотят быть счастливыми. В «Осьминоге» Даниил Воробьев блестяще играет сразу восемь разных персонажей: семейного психолога и мужей всех клиенток, которые пришли к нему на сессии психодрамы. Мне казалось, что это я — фанат профессии, но когда увидела, как готовится к роли Даня, то поняла, что по сравнению с ним я дитя. Есть примеры везения в актерской среде, но это точно не случай Воробьева, а результат его огромного труда. Где‑то прочитала классную фразу: «Наконец‑то я и время совпали». Она касается многих артистов, которые сейчас блистают, хотя до казалось, зачем они так вкладываются и прилагают неимоверное количество усилий. Наконец они оказались в той точке, когда все это оказалось нужно.
Вас тоже касается эта фраза? Вы чувствуете, что совпали со временем?
У меня были разные периоды в профессии, в том числе такие, когда я соглашалась на проекты, которые не до конца мне отзывались. Но даже в этом я старалась найти и создать интересное, привнести свое, сделать больше, чем написано. И со стороны, наверное, казалось нелепым, что я вкладываю столько усилий в какой‑то эпизод, но именно это позволило мне постоянно развиваться, изучать, набираться опыта и оставаться честной по отношению к любимому делу.
И да, в какой‑то момент мы со временем совпали. Мир, который я накопила в себе, стал нужен.
Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)
То есть схалтурить вы себе не позволяете?
Только когда каждый в команде выкладывается на сто процентов, будет достойный результат. Где внимание — там энергия. Самое сложное, когда ты играешь важную, эмоциональную сцену, а все вокруг сидят в телефонах. Если ко мне подходит кто‑то из съемочной группы и делится своим мнением, я всегда благодарю, потому что это значит, что он наблюдает, он внимателен. А внимание — это любовь к тому, что ты делаешь. Мне очень нравится новое поколение — они другие: более легкие, заинтересованные, открытые, вовлеченные. На «Госпоже» работала молодая группа, все были полностью включены в процесс, не было ни одного безразличного лица. История о женской свободе поддерживалась женской командой — режиссер Юлия Трофимова, сценаристка Екатерина Мавроматис и продюсер Надя Рехтер-Гарева всегда были на площадке.
А кто, по-вашему, сейчас пламенный мотор русского кино?
Не знаю, кто пламенный мотор, но могу сказать, с кем мне было бы интересно поработать. Я вижу огромный прогресс в индустрии. На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи я посмотрела сериал «Лада Голд» Никиты Власова — прекрасная жанровая история, сделанная подробно, с юмором и любовью. С Наталией Мещаниновой я готова сотрудничать в любом качестве, хоть кустом стоять у нее в кадре, настолько это тонкий, глубокий режиссер и сценарист. Очень нравятся Сергей Тарамаев и Люба Львова, Нигина Сайфуллаева, с которой я знакома много лет. Из артистов мой творческий и духовный брат — Даниил Воробьев, есть желание сниматься с ним как можно чаще. Было бы интересно поработать с Юрой Борисовым — он какая‑то отдельная вселенная, уникальный актер: совершенно инаковый и самобытный.
Вселенная, вы все записали?
Сабина Ахмедова сфотографирована в галерее современного искусства Devyatnadstat’ — внутри проекта Beyondthe blue cellar художниц Зухры Салаховой и Ольги Парамоновой.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Лия Мстиславская
Стиль: Лера Никольская
Визаж и волосы: Ольга Глазунова
Ассистент стилиста: Анастасия Кукина
Свет: Кира Фетисова
Гафер: Юрий Родинка
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