Актриса Сабина Ахмедова — о вере в себя, подготовке к роли доминатрикс и совпадении со временем

Как сбросить блоки, раскрыться и позволить себе быть? И главное — зачем?

В новом драмеди «Госпожа» вы игра­ете, как бы это сказать поточнее, до­минатрикс. И характер этот получил­ся у вас и предельно убедительным, и эстетским. Я бы хотела уточнить, как именно вы работали над ролью?

Обычно я погружаюсь в образ настолько детально, насколько это возможно. И се­риал «Госпожа» не стал исключением. Ко­нечно, раньше я ничего не знала о мире ролевых игр. Все сцены и самого персо­нажа я прорабатывала с психологом и пе­ресмотрела множество интервью на эту тему. С психологом мы разбирали базо­вые травмы: что такое динамика силы, с чего начинается потребность в подоб­ных отношениях, как они могут оказать­ся терапевтическими. Оказывается, роле­вые игры далеко не всегда про секс, и все в них строится на доверии и взаимном со­гласии. Это игра с властью. Если есть по­требность доминировать, значит, когда‑то, скорее всего в детстве, человека заставля­ли подчиняться.

Психика устроена так, что если у нас когда‑то забрали силу, мы хотим ее либо вернуть, либо снова пережить тот опыт. Вопрос лишь в обстоятельствах травмы и в том, как вышло, что насилие стало ас­социироваться с наслаждением. Мне было важно докопаться до мотивов, чтобы сде­лать роль сложнее и объемнее, чтобы по­нимать свою героиню, так сказать, на кле­точном уровне.

Что касается эстетики, мы уделяли вни­мание каждой детали — от выбора стриж­ки и укладки моей героини Ренаты до ее татуировок, каффов, колец. Татуировка тщательно продумана, в ней закодированы определенные символы, связанные с про­шлым, с травмами и с характером персо­нажа. Процесс нанесения был достаточно кропотливый, потому что это времен­ная тату хной. У нас уходило около четы­рех часов на ее нанесение, и каждые де­сять дней ее приходилось освежать, но это того стоило. Задача была чувствовать себя органично с таким большим рисунком на теле и чтобы в кадре тату выглядело максимально естественно. Еще меня кон­сультировали, как правильно и как мак­симально естественно пользоваться про­фессиональным инвентарем. Вся эта работа над нюансами была для того, чтобы создать большого, сложного человека настолько подробно, насколь­ко я могу. Мне хотелось, что­бы моя героиня излучала кра­соту и силу.