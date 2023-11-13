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Кино и сериалы

Актриса Сабина Ахмедова — о вере в себя, подготовке к роли доминатрикс и совпадении со временем

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Актриса Сабина Ахмедова в новом сериале «Госпожа» (с Никитой Ефремовым! премьера в этом году на «Иви»!) перевоплощается в доминатрикс с плетью и в ботфортах, которая при этом топит за свои права. Драмеди о созависимости оборачивается историей о создании шелтера — временного дома для женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства, и объясняет, почему быть госпожой своей жизни — это круто. Ксения Гощицкая впечатлилась миром новых возможностей и отправилась к Сабине на мастер-класс.

Серьги MERCURY, топ и юбка 001PAX, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ)
Фото: Лия Мстиславская

Серьги MERCURY, топ и юбка 001PAX, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ)

Как сбросить блоки, раскрыться и позволить себе быть? И главное — зачем?

В новом драмеди «Госпожа» вы игра­ете, как бы это сказать поточнее, до­минатрикс. И характер этот получил­ся у вас и предельно убедительным, и эстетским. Я бы хотела уточнить, как именно вы работали над ролью?

Обычно я погружаюсь в образ настолько детально, насколько это возможно. И се­риал «Госпожа» не стал исключением. Ко­нечно, раньше я ничего не знала о мире ролевых игр. Все сцены и самого персо­нажа я прорабатывала с психологом и пе­ресмотрела множество интервью на эту тему. С психологом мы разбирали базо­вые травмы: что такое динамика силы, с чего начинается потребность в подоб­ных отношениях, как они могут оказать­ся терапевтическими. Оказывается, роле­вые игры далеко не всегда про секс, и все в них строится на доверии и взаимном со­гласии. Это игра с властью. Если есть по­требность доминировать, значит, когда‑то, скорее всего в детстве, человека заставля­ли подчиняться.

Психика устроена так, что если у нас когда‑то забрали силу, мы хотим ее либо вернуть, либо снова пережить тот опыт. Вопрос лишь в обстоятельствах травмы и в том, как вышло, что насилие стало ас­социироваться с наслаждением. Мне было важно докопаться до мотивов, чтобы сде­лать роль сложнее и объемнее, чтобы по­нимать свою героиню, так сказать, на кле­точном уровне.

Что касается эстетики, мы уделяли вни­мание каждой детали — от выбора стриж­ки и укладки моей героини Ренаты до ее татуировок, каффов, колец. Татуировка тщательно продумана, в ней закодированы определенные символы, связанные с про­шлым, с травмами и с характером персо­нажа. Процесс нанесения был достаточно кропотливый, потому что это времен­ная тату хной. У нас уходило около четы­рех часов на ее нанесение, и каждые де­сять дней ее приходилось освежать, но это того стоило. Задача была чувствовать себя органично с таким большим рисунком на теле и чтобы в кадре тату выглядело максимально естественно. Еще меня кон­сультировали, как правильно и как мак­симально естественно пользоваться про­фессиональным инвентарем. Вся эта работа над нюансами была для того, чтобы создать большого, сложного человека настолько подробно, насколь­ко я могу. Мне хотелось, что­бы моя героиня излучала кра­соту и силу.

Серьги и браслет MERCURY, очки GUCCI, сапоги PARIS TEXAS (все — ЦУМ), платье VIVA VOX
Фото: Лия Мстиславская

Серьги и браслет MERCURY, очки GUCCI, сапоги PARIS TEXAS (все — ЦУМ), платье VIVA VOX

Я вам признаюсь, эстети­ка решает: после сериала «Твин Пикс» у меня из го­ловы не выходит подполь­ное заведение-бордель «Одноглазый Джек». Вот там бы многим приго­дился не «Черный виг­вам», а шелтер, который строит главная героиня «Госпожи». Кстати, что из сериала можно воспринять как ру­ководство к действию?

Я думаю, что ничего не стоит восприни­мать как руководство к действию, сто­ит учиться мыслить и чувствовать за себя. Твой выбор может оказаться максимально нестандартным. Самое важное — слышать себя, понимать и брать ответственность за свою жизнь, чтобы жить ее как ты хо­чешь. Главная героиня «Госпожи» была практически погребена под чувством дол­га и вины перед окружающими, но из от­чаяния, чтобы выжить, решается на экс­тремальный шаг и круто меняет свою судьбу. И путь к свободе может быть лю­бым. Самое крутое — выйти из оценочной системы «хорошо — плохо» и освободить­ся от представлений, как и что должно быть. Это очень сильно расширяет. Часто мы настолько узко и шаблонно мыслим, что просто не даем миру проявиться. В се­риале выведены узнаваемые и жизнен­ные паттерны: абьюзивные взаимоотно­шения матери и дочери, пьющие мужья, семейное насилие, партнеры-инфантилы. Все это легко проассоциировать с со­бой для калибровки: а не застрял ли я сам в подобном сценарии? Я надеюсь, что та­кое осознание подтолкнет кого‑то вы­брать себя, как бы сложно это ни казалось. Увидеть свою травму или понять, что ты находишься в деструктивной програм­ме — уже огромное достижение. Тогда ты можешь из них выйти.

Пользуясь терминологией сериала — сказать стоп-слово.

Точно. Особенно круто, что наш сериал написан с юмором. За нашим сценаристом Екатериной Мавроматис я пойду в огонь и в воду: ей удалось найти баланс меж­ду драмой и комедией со множеством от­тенков. Я перед пробами читала текст взахлеб, не могла оторваться.

Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)
Фото: Лия Мстиславская

Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)

Как детальная проработка персона­жей сказывается на вашей лично­сти? Что из арсенала Ренаты вошло в вашу жизнь? И я сейчас не только про плетки.

Вникнув в тему ролевых игр, я начала по­нимать мотивы. Необязательно их прини­мать, но точно можно перестать осуждать. Недавно мы с моим партнером по сериалу «Мерзлая земля» Юрием Чурсиным гово­рили о том, что каждая новая роль делает тебя объемнее, ведь отпечаток проживаний остается с тобой даже после окон­чания съемок. Если повезло и попада­ется достойный материал, то персонаж, над которым я работаю, начинает сильно на меня влиять, потому что на время съе­мок я акцентирую в себе определенные качества. В нас есть все, нужно просто уметь это достать и подсветить. Чтобы сы­грать наркоманку, не нужно употреблять наркотики, достаточно вспомнить об опы­те любой зависимости — от еды, отно­шений или информации — и развить это качество до максимума. И важно всег­да помнить, что это прежде всего игра. Но как человек созидательный я всегда, даже в самых темных историях, трансли­рую необходимость любви и гуманности, даже в безнадежных, казалось бы, обстоя­тельствах. Любовь — это база. Подлинное искусство всегда про это. Глобально, мы все хотим одного и того же — быть уви­денными и понятыми.

Наверное, быть увиденным даже важнее, чем понятым. Я недавно пе­ресмотрела фильм «Аватар», где одна из важнейших фраз звучит как «я тебя вижу». Вот и я вижу некото­рую закономерность: если по сюжету ваша героиня далеко не самый при­ятный человек, то зритель бы­стро начинает ей симпатизи­ровать, потому что она всегда очень проявленная. Это ваша органика так работает?

Мне сложно об этом судить. Но проявленность реализова­лась довольно медленно, ча­сто трудно. Мне очень по­могла учеба в американском Институте театра и кино Ли Страсберга, а особенно заня­тия у педагога Эрика Морри­са, я часто о нем рассказы­ваю. Он помог мне сбросить блоки, раскрыться, да и про­сто позволить себе быть. Без расслабленности и принятия себя ты ничего не можешь соз­дать. Я ведь работаю с собой как с инструментом: чем глуб­же я узнаю себя, тем ярче моя палитра.

Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)
Фото: Лия Мстиславская

Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)

Поделитесь самым дей­ственным упражнением!

Ой, таких штук много. Пожа­луй, самое эффективное — не­сколько раз в день задавать себе вопрос: «Как я сейчас себя чув­ствую?» Сначала на распозна­вание своего состояния может потребоваться не меньше пяти минут, а потом, когда тело при­выкнет отвечать, для заземле­ния будет достаточно секунд пятнадцати. Что касается телесной под­держки — я занимаюсь пилатесом: подробное наблюдение за движением мне очень подходит. Хожу к телесным терапев­там в центр Ashram, который открыла На­талья Османн. В момент сильного стресса я могу себя обнимать, что помогает мое­му внутреннему ребенку получить сигнал «все хорошо, я у тебя есть». И еще мне нравится цигун — уравновешивать энер­гию. Но смысл практик в том, что их нуж­но делать, причем постоянно. Регуляр­ность помогает перенастроить психику. Сегодня спорт, завтра медитация. Не нуж­но хвататься за все сразу.

С регулярностью, конечно, напряженка.

Придется задать себе искренний вопрос: действительно ли я этого хочу? Ведь лень — это саботаж. Думаю, что глав­ный навык — умение опираться на себя, стать самой себе заботливым родителем и другом, приложить все возможные уси­лия, чтобы помочь себе. Ведь в какой‑то момент рядом может никого не оказать­ся. Хотя мне повезло. В моей жизни всегда есть близкие люди, с самого детства я рос­ла, купаясь в любви. Мы такая немного нетрадиционная азербайджано-армянская семья, где все сложные, разные, но очень добрые. Любовь, доброта, забота — наша традиция, которая передается из поколе­ния в поколение.

А если такого не было в детстве, куда бежать?

Любовь заложена в каждом. Прочтите по­трясающую книгу «Выбор» Эдит Евы Эгер — мемуары женщины, пережившей холокост и сохранившей в сердце безус­ловную любовь. Она говорит о том, что если ей удалось пережить такой абсолют­ный кошмар и не сломаться, то мы точно сможем справиться со своими травмами. В этой книге много надежды. Безуслов­ная любовь фундаментально меняет взаи­моотношения с миром: во что ты веришь, то и привлекаешь. Взять на себя ответ­ственность за себя — уже половина дела. Мне так часто говорили «нет», что предо­статочно поводов обвинить всех вокруг: «Мне не дают роли, поэтому я не реализу­юсь». Хорошо, что я быстро поняла: бес­полезно искать в других причину своих не­удач. Тяжелых обстоятельств множество, но я верю, что человек способен на все. Моя любимая фраза — из фильма «Матри­ца»: «Ложки не существует». Я стала созда­вать собственную реальность, чтобы ложка согнулась. Когда мы все осознáем, что об­ладаем такой мощной силой, то будем жить в совершенно другом мире.

Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)
Фото: Лия Мстиславская

Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)

Как совпасть со временем? И чем крут Даниил Воробьев?

Вы звучите, как человек, который много лет находится в терапии. Кста­ти, у вас же еще одна премьера — фильм «Осьминог», где вы обра­щаетесь к практике расстановок. Интересно, насколько популяр­ной оказалась в нашем кино тема психологии.

Думаю, что все хотят быть счастливыми. В «Осьминоге» Даниил Воробьев блестя­ще играет сразу восемь разных персона­жей: семейного психолога и мужей всех клиенток, которые пришли к нему на сес­сии психодрамы. Мне казалось, что это я — фанат профессии, но когда увидела, как готовится к роли Даня, то поняла, что по сравнению с ним я дитя. Есть приме­ры везения в актерской среде, но это точ­но не случай Воробьева, а результат его огромного труда. Где‑то прочитала класс­ную фразу: «Наконец‑то я и время совпа­ли». Она касается многих артистов, ко­торые сейчас блистают, хотя до казалось, зачем они так вкла­дываются и прилагают неимоверное количество уси­лий. Наконец они оказались в той точке, когда все это ока­залось нужно.

Вас тоже касается эта фра­за? Вы чувствуете, что со­впали со временем?

У меня были разные перио­ды в профессии, в том чис­ле такие, когда я соглаша­лась на проекты, которые не до конца мне отзыва­лись. Но даже в этом я стара­лась найти и создать интересное, привне­сти свое, сделать больше, чем написано. И со стороны, наверное, казалось неле­пым, что я вкладываю столько усилий в какой‑то эпизод, но именно это позво­лило мне постоянно развиваться, изучать, набираться опыта и оставаться честной по отношению к любимому делу.

И да, в какой‑то момент мы со временем совпали. Мир, который я накопила в себе, стал нужен.

Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)
Фото: Лия Мстиславская

Колье и браслет MERCURY, платье CO (ЦУМ)

То есть схалтурить вы себе не позволяете?

Только когда каждый в команде выклады­вается на сто процентов, будет достойный результат. Где внимание — там энергия. Самое сложное, когда ты играешь важ­ную, эмоциональную сцену, а все вокруг сидят в телефонах. Если ко мне подхо­дит кто‑то из съемочной группы и делит­ся своим мнением, я всегда благодарю, потому что это значит, что он наблюда­ет, он внимателен. А внимание — это лю­бовь к тому, что ты делаешь. Мне очень нравится новое поколение — они другие: более легкие, заинтересованные, откры­тые, вовлеченные. На «Госпоже» работа­ла молодая группа, все были полностью включены в процесс, не было ни одного безразличного лица. История о женской свободе поддерживалась женской коман­дой — режиссер Юлия Трофимова, сце­наристка Екатерина Мавроматис и про­дюсер Надя Рехтер-Гарева всегда были на площадке.

А кто, по-вашему, сейчас пламенный мотор русского кино?

Не знаю, кто пламенный мотор, но могу сказать, с кем мне было бы интерес­но поработать. Я вижу огромный про­гресс в индустрии. На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи я посмотрела сериал «Лада Голд» Ни­киты Власова — прекрасная жанровая история, сделанная подробно, с юмором и любовью. С Наталией Мещаниновой я готова сотрудничать в любом качестве, хоть кустом стоять у нее в кадре, настоль­ко это тонкий, глубокий режиссер и сце­нарист. Очень нравятся Сергей Тарама­ев и Люба Львова, Нигина Сайфуллаева, с которой я знакома много лет. Из арти­стов мой творческий и духовный брат — Даниил Воробьев, есть желание сни­маться с ним как можно чаще. Было бы интересно поработать с Юрой Борисо­вым — он какая‑то отдельная вселенная, уникальный актер: совершенно инаковый и самобытный.

Вселенная, вы все записали?

Сабина Ахмедова сфотографирована в галерее современного искусства Devyatnadstat’ — внутри проекта Beyondthe blue cellar художниц Зухры Салаховой и Ольги Парамоновой.

Текст: Ксения Гощицкая

Фото: Лия Мстиславская

Стиль: Лера Никольская

Визаж и волосы: Ольга Глазунова

Ассистент стилиста: Анастасия Кукина

Свет: Кира Фетисова

Гафер: Юрий Родинка

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Материал из номера:
Ноябрь
Люди:
Сабина Ахмедова

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