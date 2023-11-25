18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Соскучились? Вышел трейлер последнего сезона сериала «Внутри Лапенко»

Поделиться:

Он станет приквелом ко всей серии и расскажет о детских годах любимых персонажей. Шоу будет выходить с 4 по 8 декабря.

По сюжету молодые герои сериала столкнутся друг с другом в пионерлагере «Лисья горка», где их ждет лето, полное приключений и захватывающих событий. Трейлер демонстрирует зрителям рыцарский бой, погоню и перестрелку на лошадях и трюки на автобусах.Зрители познакомятся с наивным Инженером и его одноклассником недотепой Жилиным. Узнают, каким ребенком был Игорь Катамаранов, и как покорял сердца девушек роскошный первокурсник американского киноинститута Ричард Сапогов.

«Зрители станут свидетелями проделок местных хулиганов — братьев Стрельниковых и увидят рождение группы всех времен и достоинств «Багровый Фантомас». Также нам раскроется главная тайна предыдущих сезонов — кто такая Особа! Существовала ли она на самом деле, и какие события заставили Инженера поселить ее в своих фантазиях», —гласит описание.

Все серии будут эксклюзивно выходить во «ВКонтакте».

На этой неделе стало известно, что СТС снимет продолжения «Не родись красивой», «Даешь молодежь!» и «Шесть кадров». К главной роли популярного сериала нулевых вернется Нелли Уварова.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: