Соскучились? Вышел трейлер последнего сезона сериала «Внутри Лапенко»

По сюжету молодые герои сериала столкнутся друг с другом в пионерлагере «Лисья горка», где их ждет лето, полное приключений и захватывающих событий. Трейлер демонстрирует зрителям рыцарский бой, погоню и перестрелку на лошадях и трюки на автобусах.Зрители познакомятся с наивным Инженером и его одноклассником недотепой Жилиным. Узнают, каким ребенком был Игорь Катамаранов, и как покорял сердца девушек роскошный первокурсник американского киноинститута Ричард Сапогов.

«Зрители станут свидетелями проделок местных хулиганов — братьев Стрельниковых и увидят рождение группы всех времен и достоинств «Багровый Фантомас». Также нам раскроется главная тайна предыдущих сезонов — кто такая Особа! Существовала ли она на самом деле, и какие события заставили Инженера поселить ее в своих фантазиях», —гласит описание.

Все серии будут эксклюзивно выходить во «ВКонтакте».

На этой неделе стало известно, что СТС снимет продолжения «Не родись красивой», «Даешь молодежь!» и «Шесть кадров». К главной роли популярного сериала нулевых вернется Нелли Уварова.