СТС снимет продолжения «Не родись красивой», «Даешь молодежь!» и «Шесть кадров»

К главной роли популярного сериала нулевых вернется Нелли Уварова. Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что режиссёром продолжения будет Александр Назаров.
Сериал «Не родись красивой», ставший адаптацией колумбийской теленовеллы «Yo soy Betty, la fea», выходил на СТС с 2005 по 2006 год. Сюжет рассказывает об умной и образованной, но совершенно непривлекательной, по мнению общества, девушке Кате. Она устраивается работать секретарем в фирму по производству модной одежды Zimaletto, где влюбляется в своего начальника Андрея Жданова.
Также на презентации телеканала стало известно, что хоккейную драму «Молодежка» ждет новый сезон. Съемки начнутся уже в декабре. В планах СТС снять продолжение таких проектов, как «Даешь молодежь!», «Слава Богу, ты пришел!» и «Шесть кадров».
В конце презентации телеканал анонсировал специальные новогодние эпизоды. Так, Зрители СТС увидят два сериальных спешала – «Новогодние Папины дочки» и «Ивановы Ивановы: Новогодние приключения», а также лирическую комедию «Не скажу» в духе «Иронии судьбы» по пьесе Александра Цыпкина.
Предлагаем перечитать наш материал, в котором редакция «Собака.ru» вспоминает и другие любимые сериалы своего детства. Предупреждаем: это настоящая ностальгия и гилти плеже.
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