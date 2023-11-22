СТС снимет продолжения «Не родись красивой», «Даешь молодежь!» и «Шесть кадров»

Сериал «Не родись красивой», ставший адаптацией колумбийской теленовеллы «Yo soy Betty, la fea», выходил на СТС с 2005 по 2006 год. Сюжет рассказывает об умной и образованной, но совершенно непривлекательной, по мнению общества, девушке Кате. Она устраивается работать секретарем в фирму по производству модной одежды Zimaletto, где влюбляется в своего начальника Андрея Жданова.

Также на презентации телеканала стало известно, что хоккейную драму «Молодежка» ждет новый сезон. Съемки начнутся уже в декабре. В планах СТС снять продолжение таких проектов, как «Даешь молодежь!», «Слава Богу, ты пришел!» и «Шесть кадров».

В конце презентации телеканал анонсировал специальные новогодние эпизоды. Так, Зрители СТС увидят два сериальных спешала – «Новогодние Папины дочки» и «Ивановы Ивановы: Новогодние приключения», а также лирическую комедию «Не скажу» в духе «Иронии судьбы» по пьесе Александра Цыпкина.

Предлагаем перечитать наш материал, в котором редакция «Собака.ru» вспоминает и другие любимые сериалы своего детства. Предупреждаем: это настоящая ностальгия и гилти плеже.